James Rodríguez destacó con el Minnesota United en su primera titularidad con la MLS: así fue su partido

James Rodríguez disputó su primer encuentro como titular en la MLS con el Minnesota United FC - crédito @MNUFC/Instagram

Luego de semanas de dudas frente al estado físico de James Rodríguez y cuando más arreciaban los cuestionamientos por el momento en que podría contar como titular en el Minnesota United, el entrenador Cameron Knowles sorprendió colocando al colombiano en los titulares para un partido clave en la MLS ante Los Angeles FC.

Ambos equipos llegaban con 17 puntos en la clasificación de la Conferencia Oeste y buscaban acercarse a los dos líderes, San Jose Earthquakes y Vancouver Whitecaps con una victoria. El momento de los Loons era especialmente bueno, pues a pesar de no contar con James como inicialista, sumaron una racha de cuatro victorias que les permitieron subir en la clasificación.

Esto sumó expectativa y exigencia al colombiano para el duelo ante el equipo angelino, que no contó con su principal estrella, el surcoreano Son-Heung Min. Eso sí, en la portería estuvo su garantía habitual: el guardamenta francés campeón del mundo Hugo Lloris.

Desde el pitazo inicial, James asumió el liderazgo del equipo y participó en la mayoría de las acciones ofensivas. Al minuto 3, generó la primera ocasión clara con un centro para Anthony Markanich, cuyo remate salió desviado.

Sin embargo, fueron los angelinos quienes se pusieron en ventaja con un remate potente de David Martínez a los 9 minutos, luego de una pared previa.

Poco a poco Minnesota se fue haciendo con el control del balón. James fue ubicándose hacia la derecha, jugando más alejado del área rival y sin mostrar un despliegue físico significativo. En esos primeros momentos del colombiano en el campo, fue en las pelotas quietas donde realmente pudo marcar diferencia. Al minuto 28, en un nuevo tiro de esquina, James asistió al defensa colombiano Jefferson Díaz, pero el cabezazo fue contenido por el arquero Lloris. Al minuto 29 el ’10′ centró en un tiro libre, y aunque el extremo Bongokuhle Hlongwane alcanzó a impactar con la punta del botín, Lloris evitó el empate de los locales.

En las acciones del colombiano se hizo reiterativo que pidiera el balón y buscara conducir las situaciones de ataque de los Loons, intentándolo el mismo en más de una ocasión. Prueba de ello, los 45 toques de balón acumulados a la altura del minuto 30.

Conforme se fue encontrando más cómodo en el campo, James comenzó a marcar diferencias. En ese punto se animó a intentar romper la defensa rival con disparos desde fuera del área y pases filtrados. Sus remates en los minutos 31, 44 y, sobre todo, el que intentó en el 45+2 acercaron a Minnesota al empate, pero la falta de puntería y una brillante intervención de Lloris impidieron que el marcador se moviera.

El colombiano probó a Hugo Lloris con un disparo de media distancia que el francés despejó con una notable estirada - crédito @MLSes/X

En la segunda mitad, Rodríguez mantuvo la intensidad, alternando entre la creación de juego y la finalización de jugadas. A comparación con lo visto en el primer tiempo, el colombiano se ubicó de manera más clara en el centro, su posición natural, con la clara instrucción de aprovechar los espacios al borde del área para rematar a portería o para filtrar pases a los atacantes.

Esto lo aprovechó al minuto 57 filtrando un balón al área para Kelvin Yeboah, pero el italiano de origen ghanés no pudo controlar y la defensa logró despejar al tiro de esquina. También trató de asociarse con Markanich, aunque sin éxito en la definición.

El colombiano se vio rodeado de marcas durante buena parte del encuentro, lo que limitó su influencia en los últimos metros. A pesar de ello, siguió comandando los ataques y lideró a su equipo en los momentos de mayor presión sobre la defensa de Los Angeles FC. Volvió a probar de media distancia en algunas ocasiones, pero nuevamente Lloris y la falta de puntería le jugaron en contra.

Pese a que Cameron Knowles realizó cambios ofensivos en la segunda parte, el peso creativo continuó recayendo en Rodríguez y la defensa visitante se conformó con despejar cada situación de peligro. El partido del colombiano terminó al minuto 61, siendo aplaudido por los asistentes al Allianz Field. En su lugar ingresó Joaquín Pereyra, que también generó situaciones de peligro, pero entre las marcas defensivas y el arquero Lloris evitaron el empate.

El '10' destacó aprovechando los espacios en tres cuartos de cancha, ya fuese para filtrar balones o probar de media distancia - crédito @MNUFC/X

Minnesota United sumó una derrota en casa pese a la destacada actuación de James Rodríguez, quien fue protagonista en casi todas las acciones de peligro y demostró su jerarquía en la creación de juego.

Con este resultado, Los Angeles FC sumó tres puntos importantes como visitante, mientras que Minnesota United dejó escapar una oportunidad valiosa en casa pese a su insistencia y dominio territorial en varios pasajes del encuentro. Su próximo partido será ante San Jose Earthquakes, el próximo martes 28 de abril.