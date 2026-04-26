El cambio de postura de Iván Cepeda que ahora le cobran; en 2022 criticaba la ausencia de candidatos en debates: “¿Quién es el tramposo?”

El candidato presidencial del Pacto Histórico remarcó que no está dispuesto para prestarse para "espectáculos" en la contienda electoral y dispuso de una serie de condiciones para ir a la discusión pública - crédito suministrado a Infobae Colombia

El candidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro ha sido fuertemente cuestionado por no asistir de debates con los demás aspirantes. En esos espacios, los políticos que quieren ocupar el cargo más importante del país presentan sus propuestas y discuten temas clave, aportando información a los electores para que definan su voto.

La ausencia de Cepeda causó mucho malestar, hasta que decidió aceptar, pero con concidiones. Participará en un debate antes de las elecciones del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) y solo discutirá con los candidatos que considera que son de la “extrema derecha”: Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, que afirma ser independiente. Es decir que los demás aspirantes quedaron excluidos.

“Que se olviden. No me voy a someter (...) a cualquier clase de condiciones para ese debate, ni mucho menos me prestaré al intento de someter la dignidad del Pacto Histórico o la Alianza Por la Vida a la cultura del espectáculo. No soy de los que se venden por un micrófono, una cámara o una portada de revista. No, señores. Lo mío no es caerle bien al poder", dijo el aspirante en un evento llevado a cabo el 23 de abril en Pereira (Risaralda).

El candidato presidencial Iván Cepeda solo está interesado en ir a los debates si participan solo Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito prensa Iván Cepeda

Su actitud difiere de la que tenía años atrás, específicamente en 2022, cuando el actual presidente Gustavo Petro estaba en campaña y se enfrentaba con el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández. Para entonces, Cepeda solía cuestionar al exmandatario local por no asistir a los debates de cara a las elecciones presidenciales.

En una de las publicaciones que hizo al respecto, aseguró que uno de los motivos por los que Rodolfo Hernández no se presentaba en los espacios de discusión era su responsabilidad en hechos de corrupción –por los cuales fue condenado posteriormente en una decisión de primera instancia–.

“Se entiende bien que el candidato Hernandez no quiera dar la cara en debates con el candidato Petro. No es solo la carencia de ideas y la superficialidad de argumentos. El problema es que puede ser confrontado por su rol en el escándalo de corrupción de la empresa Vitalogic”, indicó el candidato de la izquierda en su momento.

El candidato Iván Cepeda Castro reveló motivos por los cuales Rodolfo Hernández se ausentaba de los debates - crédito @IvanCepedaCast/X

En otra publicación, advirtió sobre afectaciones a la democracia por la ausencia del entonces aspirante en los debates. “Aquí le hablan, señor Rodolfo Hernández. EDITORIAL de @elespectador: No tener debates de candidatos mina la democracia”, escribió.

El candidato Iván Cepeda Castro criticó a Rodolfo Hernández en su momento por no asistir a debates - crédito @IvanCepedaCast/X

Y, en otro comentario que publicó en X, hizo señalamientos contra el exalcalde por establecer condiciones para el desarrollo de los debates. Lo calificó de mentiroso y desvergonzado.

“Rehuye el debate. Cuando se le obliga por fallo de tutela, pone condiciones. Cuando se aceptan sus condiciones, sin objeción alguna, acusa a Petro de utilizar el debate como “estrategia publicitaria”. Así de tramposo, mentiroso y desvergonzado es Rodolfo Hernández“, señaló el candidato Iván Cepeda.

El candidato Iván Cepeda Castro rechazó la ausencia de Rodolfo Hernández en debates - crédito @IvanCepedaCast/X

Estas publicaciones quedaron en la memoria de los políticos, que le recordaron que en años anteriores, cuando no competía por la Presidencia, insistía en la importancia de que quienes aspiran a cargos de elección popular expongan sus propuestas y debatan con argumentos en escenarios de confrontación con los demás contendientes.

Una de las personas que criticó el cambio de perspectiva de Cepeda es la periodista y excandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, conocida como Vicky Dávila. “Y….. por supuesto, Iván Cepeda”, aseveró.

La periodista Vicky Dávila criticó a Iván Cepeda por no asistir a debates - crédito @VickyDavilaH/X

Esa misma postura crítica adoptó la senadora y exprecandidata a la Presidencia María Fernanda Cabal, que recogió los calificativos que utilizó Cepeda para cuestionar a Rodolfo Hernández, y los utilizó para señalarlo por no asistir a los debates.

“Cepeda, y ahora ¿quién es el tramposo, mentiroso y desvergonzado?”, cuestionó la congresista de derecha.

La senadora María Fernanda Cabal criticó a Iván Cepeda por no ir a debates - crédito @MariaFdaCabal/X