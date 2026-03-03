Colombia

Plan Democracia: FAC movilizó más de 2.600 uniformados para garantizar la seguridad electoral el 8 de marzo

El despliegue logístico comenzó desde Bogotá e involucró aeronaves militares, que movilizaron elementos de seguridad y efectivos hacia los principales centros urbanos y zonas de difícil acceso, previo a los comicios

El operativo incluyó el traslado de más de 2.600 uniformados y 142 toneladas de equipos esenciales a diferentes ciudades, como parte del Plan Democracia 2026, con el objetivo de garantizar condiciones de tranquilidad en los comicios - crédito prensa FAC

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ejecutó un operativo aéreo de gran escala para reforzar la seguridad durante la jornada electoral del 8 de marzo en Colombia.

La operación, desarrollada en el Plan Democracia 2026 del sector Defensa, incluyó el traslado de más de 2.600 integrantes de la fuerza pública y 142 toneladas de equipamiento hacia ciudades clave.

La acción partió desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá, donde aeronaves como los Boeing 737-700, C-40 y C-130 Hércules despegaron en ruta hacia Barranquilla, Cartagena, Cali, Rionegro, Arauca, Villavicencio, Leticia, Caucasia, Cúcuta, Tumaco y Valledupar.

El objetivo principal consistió en reforzar la presencia del Estado en regiones con alta relevancia estratégica y garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de los comicios, según confirmó la autoridad militar.

El dispositivo contempla operativos con helicópteros y personal en tierra en áreas críticas de Bogotá y municipios aledaños, buscando asegurar un proceso electoral vigilado por unidades entrenadas en misiones diurnas y nocturnas - crédito prensa FAC

Logística y cobertura: ciudades y capacidades

El despliegue incluyó el transporte de uniformados encargados de cubrir puestos de votación y zonas periféricas, de acuerdo con las capacidades diferenciadas de cada componente de la fuerza pública.

De acuerdo con lo detallado por la FAC, la operación utilizó aeronaves especializadas y tripulaciones con entrenamiento en vuelos tanto diurnos como nocturnos, lo que permitió alcanzar regiones apartadas y de difícil acceso.

La misión de la Fuerza Aeroespacial no se limitó al traslado de personal. De acuerdo con información oficial, las tripulaciones movilizaron 142 toneladas de equipamiento esencial para el personal encargado de la seguridad electoral. Este material incluye dispositivos de comunicación, armamento y equipos de protección.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana refuerza la seguridad electoral con un operativo aéreo de gran escala en el Plan Democracia 2026 - crédito prensa FAC

El brigadier general John López Mejía, comandante de Catam, explicó que el transporte aéreo representa una de las fortalezas de la institución.

“Transportamos a nuestra fuerza pública para que brinden la seguridad que necesitan los colombianos durante el desarrollo del Plan Democracia. El planeamiento comenzó hace dos meses, con el compromiso de movilizar a los uniformados a través de nuestras aeronaves hacia las ciudades principales y, desde allí, a los lugares más apartados”, señaló el oficial en declaraciones públicas.

Seguridad integral: patrullajes terrestres y aéreos en Bogotá

Como parte del dispositivo especial, la FAC programó también una serie de patrullajes terrestres en municipios y localidades cercanas a la capital. Fontibón, Cota, Funza y Engativá figuran entre las zonas donde los comandos del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No. 85 de Catam ejecutarán tareas de vigilancia.

Más de 2.600 integrantes de la fuerza pública y 142 toneladas de equipamiento son trasladados a ciudades clave para los comicios en Colombia - crédito prensa FAC

Simultáneamente, se prevé la realización de patrullajes aéreos con helicópteros Bell 212, UH-60 y Ranger, que operarán en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en diferentes puntos de la capital del país, como informó la institución castrense. El propósito, según fuentes oficiales, es fortalecer los controles y prevenir incidentes durante el proceso electoral.

“La fuerza pública llega a los destinos principales por vía aérea y, desde esos puntos, utiliza otros medios disponibles para llegar a los lugares más apartados y garantizar la seguridad en los comicios”, explicó el brigadier general López Mejía.

Aeronaves Boeing 737-700, C-40 y C-130 Hércules participan en la operación aérea hacia regiones estratégicas como Barranquilla, Cali y Cúcuta - crédito prensa FAC

Operación continua: compromiso y capacidades técnicas

La Fuerza Aeroespacial Colombiana mantiene en estado de alerta sus aeronaves, tripulaciones, personal técnico, administrativo y de apoyo, con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones durante toda la jornada electoral. Según lo estipulado en el Plan Democracia 2026, la institución coordina los movimientos logísticos y operativos para responder a cualquier eventualidad.

“Contamos con personal altamente comprometido en las operaciones aéreas. Nuestras tripulaciones trabajan día y noche utilizando todas nuestras capacidades distintivas, como los vuelos NVG (gafas de visión nocturna) para cumplir la misión”, afirmó López Mejía.

El operativo de la FAC incluye el transporte de uniformados a puestos de votación y zonas periféricas, con cobertura de regiones de difícil acceso - crédito prensa FAC

El despliegue representa una de las mayores movilizaciones aéreas recientes de la FAC en el contexto electoral colombiano. Con lo anterior, las autoridades esperan que la jornada electoral transcurra con total normalidad y seguridad para los sufragantes en todo el país.

Continúa la tensión por los

La selección Colombia de baloncesto

Petro lanzó sablazo a gobernantes

Rata fue “secuestrado” por sus

Resultados Chontico Noche: último sorteo
Ejército asestó duro golpe a

Rata fue “secuestrado” por sus

La selección Colombia de baloncesto

