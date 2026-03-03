Ofensiva contra la minería ilegal en Chocó dejó 9 capturados y más de 100 unidades destruidas tras operativos conjuntos

La Fuerza Naval del Caribe y otras instituciones realizaron operaciones conjuntas en Chocó para combatir la minería ilegal en el río Atrato - crédito prensa Armada de Colombia

La Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia realizó durante febrero una serie de operaciones conjuntas con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional en el departamento de Chocó.

Dichas acciones estuvieron enfocadas en combatir la minería ilegal en sectores estratégicos del río Atrato, dentro de los municipios de Quibdó, Tutunendo y Yuto. Según información oficial, estos operativos permitieron la neutralización de más de 100 unidades de producción minera y la captura de nueve personas presuntamente vinculadas a la explotación ilícita de yacimientos.

Golpe a las economías ilícitas del Clan del Golfo

De acuerdo con la Brigada de Infantería de Marina No. 1, el despliegue coordinado permitió desarticular estructuras logísticas asociadas a la Subestructura John Freddy Orejuela del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

Durante los operativos, las autoridades destruyeron de forma controlada 12.000 galones de ACPM, 16 máquinas excavadoras, 27 dragas de diversos tipos, 38 motores y 20 motobombas. Además, fueron inmovilizadas tres máquinas excavadoras adicionales.

La inteligencia militar señaló que este material era empleado para actividades de exploración y explotación ilegal de minerales, lo que alimentaba la economía de organizaciones criminales en la región.

Las nueve personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto al material decomisado. Las instituciones participantes subrayaron que la acción coordinada busca debilitar los recursos económicos de grupos ilegales y facilitar la judicialización de los implicados.

Impacto ambiental y respuesta institucional

El reporte oficial destaca que la operación no solo ataca las fuentes de financiamiento de los grupos armados, sino que contribuye a mitigar los graves daños ambientales en la cuenca del río Atrato. El uso indiscriminado de sustancias contaminantes y maquinaria pesada afecta de manera directa tanto a los ecosistemas locales como a la salud de las comunidades ribereñas.

La Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, expresó su compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales. La institución reiteró la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad que ponga en riesgo los ecosistemas y los recursos en esta zona del país.

Operaciones simultáneas en Guainía y la Amazonía

Mientras avanzaban las acciones en Chocó, la Armada de Colombia y la Policía Nacional desplegaron un operativo en el departamento del Guainía, donde neutralizaron nueve unidades de producción minera en zonas fluviales cercanas a Inírida y Barrancominas.

La fuerza pública decomisó más de 12.000 galones de combustible, además de motores, bombas, mangueras y dragas, lo que representa un impacto directo en la logística financiera de las redes criminales.

El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.50, teniente coronel José Acuña, sostuvo en un comunicado: “Durante estos operativos, fueron incautados motores, dragas, bombas, mangueras y más de 12.000 galones de combustible, afectando de manera directa la logística y las finanzas de estas redes criminales”.

Golpe a estructuras armadas en Caquetá y Putumayo

La ofensiva alcanzó también los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana deshabilitaron nueve dragas dedicadas a la minería ilegal.

En las zonas rurales de Solano, Solita, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, las autoridades encontraron 261 galones de ACPM, motores y otros implementos vinculados a la extracción ilícita de minerales.

Estos recursos estarían bajo control del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor), Estructura Carolina Ramírez, que utiliza la minería ilegal como fuente principal de financiación.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La destrucción controlada de dragas y equipos se realizó en sitio, siguiendo protocolos para reducir el impacto ambiental.

Las verificaciones de la Brigada de Infantería de Marina No. 3 atribuyeron los equipos a la estructura mencionada, involucrada en actividades delictivas y en la financiación de economías ilegales mediante la explotación de recursos naturales.