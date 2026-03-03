Colombia

Ofensiva contra la minería ilegal en Chocó dejó 9 capturados y más de 100 unidades destruidas tras operativos conjuntos

Un despliegue conjunto de las Fuerzas Militares permitió la desarticulación de redes logísticas e incautó activos utilizados en actividades ilegales que generaban un grave daño ambiental y beneficios económicos para el Clan del Golfo

Guardar
La Fuerza Naval del Caribe
La Fuerza Naval del Caribe y otras instituciones realizaron operaciones conjuntas en Chocó para combatir la minería ilegal en el río Atrato - crédito prensa Armada de Colombia

La Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia realizó durante febrero una serie de operaciones conjuntas con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional en el departamento de Chocó.

Dichas acciones estuvieron enfocadas en combatir la minería ilegal en sectores estratégicos del río Atrato, dentro de los municipios de Quibdó, Tutunendo y Yuto. Según información oficial, estos operativos permitieron la neutralización de más de 100 unidades de producción minera y la captura de nueve personas presuntamente vinculadas a la explotación ilícita de yacimientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Más de 100 unidades de
Más de 100 unidades de producción minera fueron neutralizadas y nueve personas capturadas por explotación ilícita de yacimientos en municipios como Quibdó y Tutunendo - crédito prensa Armada de Colombia

Golpe a las economías ilícitas del Clan del Golfo

De acuerdo con la Brigada de Infantería de Marina No. 1, el despliegue coordinado permitió desarticular estructuras logísticas asociadas a la Subestructura John Freddy Orejuela del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

Durante los operativos, las autoridades destruyeron de forma controlada 12.000 galones de ACPM, 16 máquinas excavadoras, 27 dragas de diversos tipos, 38 motores y 20 motobombas. Además, fueron inmovilizadas tres máquinas excavadoras adicionales.

La operación desarticuló estructuras logísticas
La operación desarticuló estructuras logísticas vinculadas al Clan del Golfo, debilitando las economías ilícitas en la región del Chocó - crédito prensa Armada de Colombia

La inteligencia militar señaló que este material era empleado para actividades de exploración y explotación ilegal de minerales, lo que alimentaba la economía de organizaciones criminales en la región.

Las nueve personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto al material decomisado. Las instituciones participantes subrayaron que la acción coordinada busca debilitar los recursos económicos de grupos ilegales y facilitar la judicialización de los implicados.

Durante los operativos, las autoridades
Durante los operativos, las autoridades destruyeron de forma controlada maquinaria pesada y 12.000 galones de ACPM usados para minería ilegal - crédito prensa Armada de Colombia

Impacto ambiental y respuesta institucional

El reporte oficial destaca que la operación no solo ataca las fuentes de financiamiento de los grupos armados, sino que contribuye a mitigar los graves daños ambientales en la cuenca del río Atrato. El uso indiscriminado de sustancias contaminantes y maquinaria pesada afecta de manera directa tanto a los ecosistemas locales como a la salud de las comunidades ribereñas.

La Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, expresó su compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales. La institución reiteró la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad que ponga en riesgo los ecosistemas y los recursos en esta zona del país.

La operación en el río
La operación en el río Atrato apuntó a mitigar daños ambientales y proteger la salud de las comunidades afectadas por contaminantes y maquinaria pesada - crédito prensa Armada de Colombia

Operaciones simultáneas en Guainía y la Amazonía

Mientras avanzaban las acciones en Chocó, la Armada de Colombia y la Policía Nacional desplegaron un operativo en el departamento del Guainía, donde neutralizaron nueve unidades de producción minera en zonas fluviales cercanas a Inírida y Barrancominas.

La fuerza pública decomisó más de 12.000 galones de combustible, además de motores, bombas, mangueras y dragas, lo que representa un impacto directo en la logística financiera de las redes criminales.

El material decomisado alimentaba la
El material decomisado alimentaba la economía de organizaciones criminales, según la inteligencia militar de la Armada de Colombia - crédito prensa Armada de Colombia

El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.50, teniente coronel José Acuña, sostuvo en un comunicado: “Durante estos operativos, fueron incautados motores, dragas, bombas, mangueras y más de 12.000 galones de combustible, afectando de manera directa la logística y las finanzas de estas redes criminales”.

Golpe a estructuras armadas en Caquetá y Putumayo

La ofensiva alcanzó también los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana deshabilitaron nueve dragas dedicadas a la minería ilegal.

En las zonas rurales de Solano, Solita, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, las autoridades encontraron 261 galones de ACPM, motores y otros implementos vinculados a la extracción ilícita de minerales.

Más de 12.000 galones de
Más de 12.000 galones de combustible incautados afectan las finanzas de las redes criminales de minería ilegal - crédito prensa Armada de Colombia

Estos recursos estarían bajo control del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor), Estructura Carolina Ramírez, que utiliza la minería ilegal como fuente principal de financiación.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La destrucción controlada de dragas y equipos se realizó en sitio, siguiendo protocolos para reducir el impacto ambiental.

Las verificaciones de la Brigada de Infantería de Marina No. 3 atribuyeron los equipos a la estructura mencionada, involucrada en actividades delictivas y en la financiación de economías ilegales mediante la explotación de recursos naturales.

Temas Relacionados

Minería ilegalChocóClan del GolfoRío atratoDaño AmbientalFuerzas MilitaresEjército NacionalArmada de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Tomermenta eléctrica afecta la movilidad en Medellín y Envigado: suspenden los servicios del Metro

Varias zonas metropolitanas enfrentan desafíos como consecuencia de fenómenos atmosféricos recientes, trascendiendo las afectaciones en movilidad y gestión urbana

Tomermenta eléctrica afecta la movilidad

Bruce Mac Master alertó al país de un caos fiscal, pero Petro insiste en que todo está bien: “Crisis económica que hoy no existe”

Ante las advertencias del presidente de la Andi, el mandatario señaló que la situación en el país podría ir mejor, pero responsabilizó al Congreso de estancar sus iniciativas

Bruce Mac Master alertó al

Candidata al Senado denunció a su expareja por presunta violencia intrafamiliar y amenazas: “No más silencio. No más miedo”

El caso salió a la luz luego de que circulara un registro audiovisual que evidenciaría un presunto episodio de agresión, situación que llevó a pedir medidas de protección para la dirigente política y su núcleo familiar

Candidata al Senado denunció a

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

La propuesta musical celebra la diversidad y los valores compartidos a través de un videoclip enfocado en la afición futbolística y la emoción por el evento que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá

Carlos Vives, Emilia, Wisin y

La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”

El vicepresidente del club, Richard Lee, reconoció el profesionalismo del entrenador samario, aunque advirtió que tanto el cuerpo técnico como el plantel y la administración deben asumir la responsabilidad

La dirigencia de Deportivo Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

El nuevo himno para la

El nuevo himno para la selección Colombia unió a los grandes de la música popular en otro tributo a Yeison Jiménez

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

Karol G será la protagonista de un espectáculo láser al ritmo de todos sus grandes éxitos: conozca fecha, lugar y precios

Westcol reflexionó tras una costosa salida a comer con su novia Luis Castro: cuánto pagó y qué comentó

La transformación de Adriana Bottina: seis costillas fracturadas y una cuarta cirugía de nariz para recuperar la autoestima

Deportes

La dirigencia de Deportivo Cali

La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”

Jugador de la Premier League habría estado cerca de Millonarios: de quién se trata y qué pasó en la negociación

Santa Fe y Tolima: así quedó la nueva fecha del partido tras el avance del Pijao en Libertadores

Michael Rangel dejó en suspenso su futuro y expresó el deseo de terminar en América de Cali

Cristiano Ronaldo prendió las alarmas a 100 días del Mundial 2026: su lesión es peor de lo esperado