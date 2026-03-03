Colombia

Exportaciones en Colombia subieron más de 12% en enero de 2026, según el Dane

Los datos oficiales señalan un notable aumento de las transacciones internacionales, en las que Estados Unidos, Panamá e India figuran entre los principales destinos de los productos colombianos en el primer mes del año

Imagen de referencia - Combustibles
Imagen de referencia - Combustibles e industrias extractivas representaron el 34,2 % del valor exportado por Colombia en enero de 2026 - crédito Puerto Antioquia

En enero de 2026, las exportaciones de Colombia alcanzaron 4.252,7 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12,6% respecto al mismo mes del 2025.

Así lo informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane) que argumentó que este incremento porcentual obedeció, principalmente, al repunte del 108,4% en las ventas externas del grupo de otros sectores.

El informe presentado por la entidad oficial revela que, en cuanto a la composición de las exportaciones, los combustibles y productos de industrias extractivas representaron el 34,2% del valor total, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas (33,1%), manufacturas (16,5%) y otros sectores (16,1%).

Las exportaciones de Colombia en
Las exportaciones de Colombia en enero de 2026 alcanzaron 4.252,7 millones de dólares - crédito DANE

Frente al análisis de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, el Dane resaltó el comportamiento de las exportaciones de café sin tostar, descafeinado o no, que crecieron 34,3% en comparación con igual periodo de 2025, mientras las ventas de bananas frescas o secas aumentaron 75,7%, respectivamente.

Entre los destinos, Estados Unidos sobresalió al concentrar el 31,9% del total exportado. El crecimiento de los envíos hacia ese país estuvo impulsado por el incremento en las ventas de oro no monetario (86,3%) y de café sin tostar, descafeinado o no (56,5%), según explicó el Dane.

Posteriormente, se ubicaron Panamá (6,7%), India (6,2%), Canadá (6,2%), Italia (4%), Brasil (3,9%) y Ecuador (3,3%). El documento también señaló que las exportaciones a China registraron una reducción de tres puntos porcentuales, atribuida a la disminución en las ventas de petróleo crudo.

El comercio exterior colombiano creció
El comercio exterior colombiano creció un 12,6 % en comparación con enero del año 2025 - crédito DANE

Las cifras de exportación se derivan de las declaraciones presentadas ante las aduanas y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados suministrados por las empresas correspondientes, indicó la entidad.

De igual forma, el informe reveló que, durante enero de 2026, se exportaron 13,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que implicó un crecimiento de 4,7% respecto a enero del 2025. Esta cifra, según expuso el Dane, confirmó la recuperación de los envíos de este producto clave para la balanza comercial del país.

A su vez, la entidad remarcó que el 67,2% de las exportaciones declaradas en enero correspondió a embarques realizados en ese mismo mes, mientras el restante 32,8% obedeció a exportaciones efectuadas en meses previos y declaradas posteriormente. Esta dinámica refleja la continuidad de los flujos comerciales y la consolidación de los envíos hacia los mercados internacionales.

Los resultados de enero de 2026 sitúan a Colombia en una senda de expansión exportadora, apoyada en sectores tradicionales como los combustibles y el café, así como en el dinamismo de las ventas de oro no monetario y productos agrícolas. El comportamiento favorable de los principales mercados, especialmente Estados Unidos, marcó la pauta de este inicio de año para el comercio exterior colombiano.

Panamá, India, Canadá, Italia, Brasil
Panamá, India, Canadá, Italia, Brasil y Ecuador figuran entre los principales mercados de exportación para Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Importaciones en Colombia durante 2025

En febrero del año en curso, el Dane había revelado que las importaciones de Colombia durante 2025 alcanzaron un máximo histórico de 70.502,1 millones de dólares, marcando un aumento del 10% respecto al año 2024 y elevando el déficit comercial a 16.377,3 millones de dólares.

Esta brecha, la más amplia registrada hasta la fecha, plantea interrogantes para la economía nacional, ya que mientras las compras externas crecieron de manera significativa, las exportaciones permanecieron en USD 50.199 millones, según información difundida por la entidad oficial.

La estructura de las importaciones en 2025 estuvo dominada por las manufacturas, que sumaron 52.937,4 millones de dólares, equivalentes al 74% del total y un aumento anual de 11,7%. El segmento de maquinaria y equipo de transporte destacó con un repunte del 14,3%, en un contexto de modernización industrial.

El grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas totalizó 10.346,1 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 10,8%. Esta tendencia consolida la dependencia alimentaria externa de Colombia, según datos reportados por el Dane.

Las importaciones de Colombia crecieron
Las importaciones de Colombia crecieron 1,7% en 2025 - crédito Dane

Por contraste, el rubro de combustibles y productos de las industrias extractivas experimentó un retroceso anual del 2,5%, hasta USD 7.090 millones. La caída fue especialmente pronunciada en el caso de los combustibles y lubricantes minerales, cuyas importaciones disminuyeron un 6,2%. En diciembre, la baja se profundizó con una reducción del 22% en combustibles y del 23,7% en las importaciones de petróleo y derivados.

Entre los principales proveedores internacionales, China se consolidó como el mayor socio comercial de Colombia durante diciembre de 2025, aportando el 28,8% de las importaciones nacionales y registrando un crecimiento del 20,2%. Por su parte, Estados Unidos mantuvo una presencia relevante con el 21,8%, aunque sus exportaciones a Colombia disminuyeron un 11,5% en el mismo mes, restando 3 puntos porcentuales a la variación global.

En el eje Asia-Pacífico, Japón registró un crecimiento mensual del 80,2% en sus exportaciones hacia Colombia, situándose como uno de los mercados con mayor expansión.

