El nuevo himno para la selección Colombia unió a los grandes de la música popular en otro tributo a Yeison Jiménez

La idea de la colaboración surgió cuando Jiménez aún estaba con vida, pero logró materializarse semanas después de su muerte - crédito luisito_munoz / Instagram

Una nueva colaboración entre los referentes del género popular llamó la atención de sus seguidores, debido a que se trata de un homenaje a la selección Colombia en medio de su participación confirmada en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Los más grandes artistas se unieron para la grabación de Te quiero ver campeón.

El video oficial fue grabado en el barrio Manrique, en Medellín, como parte de una estrategia de los artistas para consolidar un himno de apoyo para los jugadores durante el ciclo mundialista, que ha ilusionado a todos los amantes del fútbol y de la música popular.

La iniciativa cuenta con la presencia de Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Arelys Henao, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Luisito Muñoz, Alzate, Ciro Quiñonez y Jhonny Rivera, que aseguraron en varias entrevistas que el fallecido artista Yeison Jiménez haría parte de este tema musical, pues se tenía previsto grabar en días posteriores al accidente aéreo que le arrebató la vida.

La alianza busca contagiar al país con esperanza y sentido de pertenencia rumbo al mundial - crédito @paolajara/IG

El impulso definitivo para consolidar el proyecto fue tomado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026, luego de la caída de la avioneta en la que se movilizaba con cinco personas más de su equipo de trabajo, hecho que motivó a varios de sus colegas a reactivar la idea de una producción musical colectiva tras semanas de duelo.

Según versiones que circulan a través de las redes sociales, esta propuesta comenzó a elaborarse en diciembre de 2025. Aunque su lanzamiento aún no tiene una fecha confirmada, ya fue promocionado por los intérpretes que mostraron parte de los clips del rodaje del video oficial.

Los fragmentos muestran detalles de la filmación donde figuras de la música se encuentran en una calle del sector Manrique, repartiendo sancocho y recreando una situación muy común en los barrios de Antioquia, llenos de colores y familiaridad. Esta escenografía pretende fortalecer la relación entre la música, la cultura y el apoyo a la Tricolor, que disputará su primer partido el 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistán.

La colaboración, titulada Te quiero ver campeón, representa una apuesta de los principales nombres de la música popular para visibilizar el género en eventos deportivos de esta magnitud, pues la producción integra elementos de la cultura barrial y futbolera, como imágenes de ollas de sancocho y reuniones callejeras, en una estética pensada tanto para el público local como para la audiencia internacional de la hinchada.

El homenaje musical dirigido a la selección promete ser uno de los himnos del evento deportivo - crédito arelyshenao / Instagram

El proyecto se promocionó con el objetivo de convertirse en uno de los lanzamientos más reproducidos del año para el evento deportivo en medio del apoyo que recibieron los artistas tras la partida de uno de los artistas más famosos de la historia del género popular.

Los fanáticos, a través de comentarios en redes, demostraron que están a la expectativa del resultado final de la grabación y no dudaron en resaltar que es notable la ausencia de Yeison Jiménez en la versión final, con reacciones como: “Que llegue a Yeison Jiménez hasta el cielo ❤️❤️❤️❤️ Te extrañamos en esta canción”, “Necesitamos escucharla ya”, “En mi barrio Manrique!! Y yo en España viéndolos con el ojo aguado 🥹que orgullo ser colombiana” y “Lo que queríamos hace mucho la música popular unida”.

La música popular rinde tributo a Yeison Jiménez con una colaboración estelar pensada para el Mundial 2026 - crédito Luis Alfonso/Instagram

Cabe mencionar que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que la selección tendrá su partido de despedida el 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá y jugará un amistoso en Estados Unidos el 7 de junio, por lo que se espera que en todos estos eventos del calendario mundialista suene el tema musical.