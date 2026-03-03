Colombia

El nuevo himno para la selección Colombia unió a los grandes de la música popular en otro tributo a Yeison Jiménez

Los fanáticos reaccionaron a la publicación en las redes sociales y están a la espera de que este lanzamiento rompa récords durante el Mundial 2026

Guardar

La idea de la colaboración surgió cuando Jiménez aún estaba con vida, pero logró materializarse semanas después de su muerte - crédito luisito_munoz / Instagram

Una nueva colaboración entre los referentes del género popular llamó la atención de sus seguidores, debido a que se trata de un homenaje a la selección Colombia en medio de su participación confirmada en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Los más grandes artistas se unieron para la grabación de Te quiero ver campeón.

El video oficial fue grabado en el barrio Manrique, en Medellín, como parte de una estrategia de los artistas para consolidar un himno de apoyo para los jugadores durante el ciclo mundialista, que ha ilusionado a todos los amantes del fútbol y de la música popular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa cuenta con la presencia de Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Arelys Henao, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Luisito Muñoz, Alzate, Ciro Quiñonez y Jhonny Rivera, que aseguraron en varias entrevistas que el fallecido artista Yeison Jiménez haría parte de este tema musical, pues se tenía previsto grabar en días posteriores al accidente aéreo que le arrebató la vida.

La alianza busca contagiar al
La alianza busca contagiar al país con esperanza y sentido de pertenencia rumbo al mundial - crédito @paolajara/IG

El impulso definitivo para consolidar el proyecto fue tomado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026, luego de la caída de la avioneta en la que se movilizaba con cinco personas más de su equipo de trabajo, hecho que motivó a varios de sus colegas a reactivar la idea de una producción musical colectiva tras semanas de duelo.

Según versiones que circulan a través de las redes sociales, esta propuesta comenzó a elaborarse en diciembre de 2025. Aunque su lanzamiento aún no tiene una fecha confirmada, ya fue promocionado por los intérpretes que mostraron parte de los clips del rodaje del video oficial.

Los fragmentos muestran detalles de la filmación donde figuras de la música se encuentran en una calle del sector Manrique, repartiendo sancocho y recreando una situación muy común en los barrios de Antioquia, llenos de colores y familiaridad. Esta escenografía pretende fortalecer la relación entre la música, la cultura y el apoyo a la Tricolor, que disputará su primer partido el 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistán.

La colaboración, titulada Te quiero ver campeón, representa una apuesta de los principales nombres de la música popular para visibilizar el género en eventos deportivos de esta magnitud, pues la producción integra elementos de la cultura barrial y futbolera, como imágenes de ollas de sancocho y reuniones callejeras, en una estética pensada tanto para el público local como para la audiencia internacional de la hinchada.

El homenaje musical dirigido a la selección promete ser uno de los himnos del evento deportivo - crédito arelyshenao / Instagram

El proyecto se promocionó con el objetivo de convertirse en uno de los lanzamientos más reproducidos del año para el evento deportivo en medio del apoyo que recibieron los artistas tras la partida de uno de los artistas más famosos de la historia del género popular.

Los fanáticos, a través de comentarios en redes, demostraron que están a la expectativa del resultado final de la grabación y no dudaron en resaltar que es notable la ausencia de Yeison Jiménez en la versión final, con reacciones como: “Que llegue a Yeison Jiménez hasta el cielo ❤️❤️❤️❤️ Te extrañamos en esta canción”, “Necesitamos escucharla ya”, “En mi barrio Manrique!! Y yo en España viéndolos con el ojo aguado 🥹que orgullo ser colombiana” y “Lo que queríamos hace mucho la música popular unida”.

La música popular rinde tributo
La música popular rinde tributo a Yeison Jiménez con una colaboración estelar pensada para el Mundial 2026 - crédito Luis Alfonso/Instagram

Cabe mencionar que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que la selección tendrá su partido de despedida el 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá y jugará un amistoso en Estados Unidos el 7 de junio, por lo que se espera que en todos estos eventos del calendario mundialista suene el tema musical.

Temas Relacionados

Selección ColombiaYeison JiménezTe quiero ver campeónCanción MundialMúsica popularColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Tomermenta eléctrica afecta la movilidad en Medellín y Envigado: suspenden los servicios del Metro

Varias zonas metropolitanas enfrentan desafíos como consecuencia de fenómenos atmosféricos recientes, trascendiendo las afectaciones en movilidad y gestión urbana

Tomermenta eléctrica afecta la movilidad

Bruce Mac Master alertó al país de un caos fiscal, pero Petro insiste en que todo está bien: “Crisis económica que hoy no existe”

Ante las advertencias del presidente de la Andi, el mandatario señaló que la situación en el país podría ir mejor, pero responsabilizó al Congreso de estancar sus iniciativas

Bruce Mac Master alertó al

Candidata al Senado denunció a su expareja por presunta violencia intrafamiliar y amenazas: “No más silencio. No más miedo”

El caso salió a la luz luego de que circulara un registro audiovisual que evidenciaría un presunto episodio de agresión, situación que llevó a pedir medidas de protección para la dirigente política y su núcleo familiar

Candidata al Senado denunció a

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

La propuesta musical celebra la diversidad y los valores compartidos a través de un videoclip enfocado en la afición futbolística y la emoción por el evento que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá

Carlos Vives, Emilia, Wisin y

La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”

El vicepresidente del club, Richard Lee, reconoció el profesionalismo del entrenador samario, aunque advirtió que tanto el cuerpo técnico como el plantel y la administración deben asumir la responsabilidad

La dirigencia de Deportivo Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives, Emilia, Wisin y

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

Karol G será la protagonista de un espectáculo láser al ritmo de todos sus grandes éxitos: conozca fecha, lugar y precios

Westcol reflexionó tras una costosa salida a comer con su novia Luis Castro: cuánto pagó y qué comentó

La transformación de Adriana Bottina: seis costillas fracturadas y una cuarta cirugía de nariz para recuperar la autoestima

Sector audiovisual colombiano denuncia trabas en trámites ante el MinCulturas: “Para las producciones nacionales el proceso es cada vez más difícil”

Deportes

La dirigencia de Deportivo Cali

La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”

Jugador de la Premier League habría estado cerca de Millonarios: de quién se trata y qué pasó en la negociación

Santa Fe y Tolima: así quedó la nueva fecha del partido tras el avance del Pijao en Libertadores

Michael Rangel dejó en suspenso su futuro y expresó el deseo de terminar en América de Cali

Cristiano Ronaldo prendió las alarmas a 100 días del Mundial 2026: su lesión es peor de lo esperado