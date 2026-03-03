Colombia

Corte Constitucional emitió fuerte sentencia sobre bares cerca a centros educativos: “Se violan los derechos a la intimidad y tranquilidad”

El alto tribunal protegió los derechos de alumnos de un colegio público y de personas mayores que viven en el sector, y le exigió al alcalde adoptar reglas claras sobre entornos escolares seguros y control del ruido

La Corte Constitucional ordenó al
La Corte Constitucional ordenó al alcalde adoptar medidas estructurales para garantizar un entorno escolar seguro y controlar el ruido en el sector- crédito VisualesIA

La Corte Constitucional determinó que una alcaldía vulneró derechos fundamentales al no actuar de manera efectiva frente a los problemas de ruido, violencia y desorden generados por varios bares ubicados a pocos metros de una institución educativa pública.

En la sentencia T-003 de 2026, el alto tribunal ordenó adoptar medidas estructurales para proteger a los estudiantes y a los adultos mayores residentes en la zona.

El caso se originó por una acción de tutela presentada por el personero municipal de Callao, departamento del Guaviare, quien alertó sobre las afectaciones que venían sufriendo los alumnos de la Institución Educativa Palmeras y los vecinos del sector céntrico del municipio.

Según la denuncia, en los alrededores del colegio funcionan establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y que, de forma reiterada, han sido escenario de riñas, consumo en espacio público, acumulación de basuras y altos niveles de ruido.

Vecinos denunciaron riñas, consumo de
Vecinos denunciaron riñas, consumo de licor en espacio público y acumulación de basuras en los alrededores de la Institución Educativa Palmeras- crédito Colprensa

En el expediente quedaron documentados episodios de peleas múltiples que requirieron intervención policial, así como sanciones y cierres temporales a algunos negocios por reincidencia.

También se aportaron registros sobre desechos, botellas rotas y residuos en inmediaciones del plantel educativo, lo que, según la comunidad, afecta el ambiente escolar y envía un mensaje contradictorio frente a los procesos pedagógicos.

En primera instancia, un juzgado local había concedido parcialmente el amparo y ordenado a la Alcaldía realizar jornadas de capacitación a los comerciantes sobre contaminación acústica y convivencia, además de gestionar la compra de un sonómetro para medir los niveles de ruido. Sin embargo, el fallo fue revocado en segunda instancia bajo el argumento de que existían otros mecanismos administrativos y policivos para tramitar las quejas.

Al revisar el caso, la Corte Constitucional concluyó que la tutela sí era procedente, dado que estaban comprometidos derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional: niños, niñas y adolescentes, así como personas mayores.

El alto tribunal protegió los
El alto tribunal protegió los derechos a la educación y la integridad de los estudiantes, así como la intimidad y tranquilidad de los adultos mayores residentes - crédito Jesús Avilés/Infobae

El tribunal explicó que no se trataba simplemente de una incomodidad por el ruido, sino de una afectación que incidía en la vida, la integridad y la educación de los estudiantes. Recordó que la Constitución establece la prevalencia de los derechos de los menores y que las autoridades deben garantizarles un entorno seguro para su desarrollo.

En cuanto a los adultos mayores que residen en el sector, la Corte señaló que la alteración constante del descanso y la tranquilidad puede vulnerar derechos como la intimidad y la vida en condiciones dignas, especialmente cuando se trata de una población que merece protección reforzada.

La decisión también enfatizó que los alcaldes, como primera autoridad de policía en los municipios, tienen la obligación de asegurar la convivencia, regular el uso del suelo y adoptar políticas que armonicen la actividad económica con la protección de derechos fundamentales. No basta —indicó el alto tribunal— con imponer comparendos ocasionales o confiar en controles esporádicos si la problemática persiste en el tiempo.

La sentencia exige crear una
La sentencia exige crear una política de calidad acústica y abrir espacios de diálogo entre comunidad, comerciantes y autoridades locales-VisualesIA

No obstante, la Corte no ordenó el cierre inmediato de los bares. En cambio, dispuso que el alcalde formule una normativa clara sobre entornos escolares seguros y diseñe una política de calidad acústica en el municipio. Para ello deberá convocar espacios de diálogo con la comunidad educativa, los residentes, los comerciantes y las autoridades competentes, y tener en cuenta las conclusiones que surjan de esos encuentros.

El objetivo, según la sentencia, es adoptar soluciones estructurales que permitan equilibrar el derecho al trabajo y al desarrollo económico de los comerciantes con la protección prioritaria de los estudiantes y la tranquilidad de los adultos mayores.

Con esta decisión, la Corte envía un mensaje a las administraciones locales: cuando existen señales reiteradas de que un entorno escolar está siendo afectado por dinámicas de violencia o ruido excesivo, las autoridades no pueden limitarse a respuestas temporales. Deben diseñar reglas claras y medidas efectivas que garanticen que la vida nocturna y la actividad comercial no se impongan sobre los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables.

