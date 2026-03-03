Colombia

Candidata al Congreso se personificó como Ángela Aguilar en un video de campaña y enciendió las redes sociales: “Se vuelven ridículos”

Karina Rincón publicó un video con la famosa canción de Christian Nodal y la hija de Pepe Aguilar, lo que generó todo tipo de reacciones, en medio del agitado panorama de las elecciones legislativas de 2026

La candidata a la Cámara de Representantes Karina Rincón sorprendió al presentar un video en el que encarnó a la artista mexicana Ángela Aguilar - crédito @ikarinarincon/TikTok

La candidata a la Cámara de Representantes Karina Rincón causó sorpresa entre los usuarios de las redes sociales al lanzar una propuesta de campaña muy poco convencional: imitó a la cantante mexicana Ángela Aguilar en un video donde adaptó la letra de una canción famosa para promocionar su candidatura.

Rincón, que estudió Administración Pública en la Esap y realizó un posgrado en Gestión Pública, llamó la atención no por su trayectoria académica ni su cercanía con el exsenador y candidato presidencial Roy Barreras, sino por la forma en que decidió presentar su campaña.

En el video, la lideresa apareció con el cabello corto, similar al de Aguilar —aunque así es como ella en realidad lo usa—, y vestida con una prenda roja que remite a la estética del video musical de la artista mexicana.

Karina Rincón personificó a la cantante mexicana Ángela Aguilar y adaptó la letra de la canción “Dime cómo quieres” para promocionar su candidatura - crédito @ikarinarincon/Tiktok - @angela_aguilar_/Instagram

La candidata tomó la melodía de la canción Dime cómo quieres, interpretada originalmente por Christian Nodal junto a Ángela Aguilar (actualmente esposos) y adaptó la letra para hacerla coincidir con su mensaje electoral.

En lugar de la versión original, que incluye versos como “Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa′ poderme conquistar”, Rincón introdujo frases como: “Te aviso desde ahorita que yo no soy Angelita, soy Karina Cámara por Bogotá”.

El coro continuó con un llamado directo al electorado: “Y si no piensas el voto (...) te lo aseguro que te la van a clavar. Ay, 116, ese es mi voto. Fuerza y corazón, ese es mi logo. Esto lo arreglamos entre todos. 116, corazón por Bogotá”.

Karina Rincón hizo un video usando la melodía de Christian Nodal y Ángela Aguilar generó todo tipo de reacciones en las redes - crédito @ikarinarincon/Instagram

La publicación generó un torrente de reacciones, pues miles de usuarios compartieron y comentaron el video, muchos cuestionando el estilo elegido para hacer campaña. La combinación de música popular, cambios de letra y referencias visuales provocó tanto sorpresa como críticas.

Algunos consideraron que el enfoque creativo resultó “ridículo” y poco serio para la política, mientras otros defendieron su intento de acercarse a los jóvenes votantes.

Muchos usuarios comentaron en su video: “Por qué los políticos para esta fecha se vuelven ridículos”; “pensé que era una tik toker random pero JAJAJAJ ME DIO RISA”; “Cómo desveo esto?”; “Tú quieres que nadie vote por ti, ¿verdad?“; ”Alguien lo propuso, un equipo lo grabó, Otro lo editó, otro equipo lo revisó y lo aprobó….👀“; ”se puso de Angela Aguilar pq roba votos? 💜“.

Las campañas electorales evidenciaron la tensión entre la innovación y la percepción de profesionalismo en la política en las elecciones - crédito Registraduría Nacional

Aunque probablemente la intención de la lideresa política era captar la atención de los votantes para las elecciones del 8 de marzo, lo cierto es que durante las campañas los candidatos recurren a estrategias poco convencionales.

Varios políticos hacen cosas que normalmente no harían; posan en lugares que rara vez visitan o que, si ganan, dejan de frecuentar durante los siguientes cuatro años. Esto generó incomodidad y cuestionamientos sobre la forma en que se ejerce la política en Colombia.

Prohibiciones durante la jornada electoral

Este domingo 8 de marzo de 2026, los ciudadanos colombianos acudirán a las urnas para elegir a los miembros del Congreso de la República para el periodo 2026-2030. En esta jornada se vota tanto para el Senado, incluyendo la circunscripción nacional y la especial indígena, como para la Cámara de Representantes, con circunscripciones territoriales, afrodescendientes, indígenas e internacionales. Además, algunas coaliciones realizarán consultas interpartidistas para definir candidaturas únicas a la Presidencia, en un tarjetón separado.

El 8 de marzo, los ciudadanos decidirán los representantes del Congreso 2026-2030 - crédito Sergio Acero/Colprensa

Durante la jornada electoral, la ley prohíbe cualquier tipo de publicidad o propaganda con fines político-electorales. No se pueden hacer manifestaciones, entrevistas ni publicar contenidos en medios o redes sociales que busquen influir en el voto. Esta medida busca que los ciudadanos puedan acercarse a sus puestos de votación sin presiones o intentos de convencimiento de último minuto por parte de los candidatos o partidos.

