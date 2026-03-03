Colombia

Ángela Benedetti salió al paso de las críticas de Sergio Fajardo sobre la permanenca de su hermano en el Gobierno: “No inspira un mal pensamiento”

El candidato presidencial aseguró que no edificará su proyecto político junto a figuras como el actual ministro del Interior, una declaración que desencadenó un intercambio de señalamientos y respuestas públicas

Sergio Fajardo afirmó: “En mi vida no habido, no hay y no habrá Benedettis”, marcando distancia del ministro del Interior - crédito @sergio_fajardo/X

La tensión política entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el candidato presidencial Sergio Fajardo sumó un nuevo capítulo luego de que Ángela Benedetti, hermana del funcionario, interviniera públicamente para responder a los señalamientos del exgobernador de Antioquia.

El intercambio, que comenzó con declaraciones del aspirante en las que tomó distancia del ministro y cuestionó su papel en la política nacional, derivó en un cruce de acusaciones personales y políticas que se trasladó a redes sociales y amplió la controversia.

El episodio se originó tras una entrevista concedida por Fajardo, en la que se refirió a las alianzas políticas y marcó distancia frente a Benedetti. Sus palabras provocaron una respuesta inmediata del ministro y, posteriormente, motivaron las publicaciones de Ángela Benedetti en su cuenta de X, donde cuestionó la trayectoria del candidato y lanzó interrogantes sobre su gestión pasada.

En uno de sus mensajes escribió: “Sergito, ‘El Profesor ejemplar’. Que pasó con las obligaciones urbanísticas en Medellín de más de 30 mil millones de la Empresa Constructora Fajardo Moreno, y con los contratos mineros irregulares íncluído el del esposo de la ex secretaria de su administración , y con el señor el narco alias Él Arquiteto, y con el túnel del Toyo y el espionaje en Teleantioquia. Hay Sergito, Sergito no te hagas el profe correctico (sic)“.

En otra publicación agregó: “Si Fajardo llegara a la Presidencia, que la verdad la veo MUY DIFÍCIL, la presidenta será la mujer. No sé si esto sea mejor o peor, pero claramente por ella no votaron. Por si acaso, muy por si acaso, guarden este X”.

Posteriormente, escribió un tercer mensaje: “Fajardo no inspira ni un mal pensamiento”.

Las declaraciones que encendieron la controversia

La controversia se desencadenó cuando Sergio Fajardo cuestionó públicamente la presencia de Benedetti en la política nacional y el tipo de alianzas que, según su criterio, han caracterizado el escenario actual. Durante su intervención afirmó: “En mi vida no habido, no hay y no habrá Benedettis. Entonces, ¿me consigo un Benedetti para ganar y llegar al poder? Eso sería una contradicción con lo que represento y por eso estamos luchando. ¿Por qué la política tiene que tener un señor como Benedetti?”.

En la misma entrevista, el aspirante hizo referencia a la estrategia que, en su opinión, permitió al hoy presidente Gustavo Petro consolidar apoyos para llegar a la Casa de Nariño, aunque precisó que no realizaría cuestionamientos de carácter personal. “Yo solo hablo de lo que está ahí. Yo no me meto en qué hace con la señora, ni en cuántas señoras ha tenido. Yo no me meto en nada de eso”, señaló.

Fajardo también respondió a quienes lo acusan de asumir una postura moral frente a sus contradictores políticos. “Me dicen que me creo superior moralmente, ¿pero yo para no ser superior moralmente tengo que aceptar que el señor Benedetti es una expresión de la política con la que no quiero trabajar?”, expresó.

La respuesta del ministro

Tras las declaraciones del candidato, el ministro del Interior reaccionó con un mensaje en el que defendió su papel dentro del Gobierno y mencionó la favorabilidad del presidente.

“Mientras Petro lleva el 50% de favorabilidad con Benedetti, de otros se sabe cómo empiezan y cómo terminan en la campañas. Es como la película Volver al futuro. Deje de excusar sus limitaciones, usted es como el pitillo: plástico por fuera, vacío por dentro”, afirmó.

El intercambio incluyó referencias a controversias pasadas. Fajardo recordó los audios relacionados con la financiación de la campaña presidencial de 2022 y sostuvo que “todo ha pasado alrededor de él” en la actual administración.

Por su parte, el ministro elevó el tono al señalar que ningún Benedetti se aliaría con Don Berna y la Oficina de Envigado”, en alusión a cuestionamientos que han sido objeto de debate público.

