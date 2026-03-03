Alcalde de Medellín acusó a Petro de proteger a criminales tras alertas de violencia no escuchadas: “La seguridad no es un favor”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió con dureza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que minimizó una alerta de seguridad - crédito Presidencia - @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, salió al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro luego de una alerta de inteligencia sobre posibles ataques con drones durante una visita programada a Hidroituango.

El 2 de marzo, el mandatario local y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fueron informados de que su seguridad estaba en riesgo debido a la presencia de grupos armados ilegales en la zona.

El informe de inteligencia indicó que el frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias Calarcá -con el que se adelantan negociaciones de paz-, estaba operando en el área, y que había sobrevuelos de drones no autorizados. Ante esta situación, los dos funcionarios decidieron no asistir a la reunión en la hidroeléctrica, una decisión que generó rápidamente un cruce de declaraciones.

Ambos líderes antioqueños explicaron la razón detrás de su ausencia para la revista Semana: “Entonces estamos jodidos porque la información nos la dio el Ejército y nos la dieron también los integrantes de nuestro esquema de seguridad, que son de la fuerza pública. El gobernador ha insistido en eso. Si fuera por nosotros, estaríamos allá”.

“¿Y por qué no se ha podido viajar? ¿Y por qué no han podido salir de allá del campamento las personas de los esquemas de seguridad nuestros y de las avanzadas? Porque hay artefactos explosivos”, dijo el alcalde de Medellín.

Fico Gutiérrez también expresó su preocupación sobre cómo algunas amenazas de violencia son minimizadas; recordó el asesinato de Miguel Uribe Uribe, senador y candidato presidencial, que fue asesinado tras la desestimación de las amenazas que recibió.

“Así minimizaron las amenazas contra Miguel Uribe y lo asesinaron. Así minimizaron los ataques contra nuestros soldados y policías y todos los días los asesinan”, señaló el mandatario local para la fuente en mención.

El presidente dijo no conocer los motivos de la ausencia del gobernador y el alcalde en Hidroituango

Ante las denuncias simultáneas del gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, el presidente reaccionó en sus redes sociales. En su mensaje, no solo descalificó las acusaciones, sino que afirmó no tener conocimiento de los hechos, al sugerir que no existía una razón válida para justificar la cancelación de la visita programada a la hidroeléctrica de Hidroituango.

Por medio de la red social X, el presidente escribió: “No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No sé sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango (sic)”.

Este mensaje fue suficiente para enfurecer a los líderes regionales, que señalaron que el presidente, con sus comentarios, minimiza las amenazas y aumenta la preocupación por posibles ataques.

Así respondió el alcalde de Medellín a las palabras del presidente Petro

El alcalde de Medellín, que fue rival de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022, no tardó en responder en la misma plataforma, en la que cuestionó la polémica alianza del presidente con las guerrillas, en alusión a su interés en la controvertida ‘Paz Total’.

“Petro, a usted no se le daría nada que sus amigos de las Farc nos asesinen. Es más, se quita un problema de encima. No es la primera vez que desestima alertas graves. Y Colombia sabe cómo han terminado esas historias”, respondió el alcalde, aludiendo a lo que considera una actitud de desdén del gobierno frente a amenazas reales.

Gutiérrez volvió a mencionar el magnicidio que estremeció al país: “Lo mismo hicieron con Miguel Uribe. Desestimaron las amenazas, no le brindaron la protección y se lo entregaron en bandeja de plata a sus asesinos”.

El alcalde de Medellín también destacó el fortalecimiento de los grupos armados, al criticar la postura de Petro de proteger a criminales, una interpretación que la oposición hace de los procesos de paz: “En su gobierno, las estructuras criminales se fortalecieron y se tomaron territorios completos”.

Y es que Fico Gutiérrez se refirió al caso de alias Calarcá, cuando en medio de sus negociaciones con el Estado se conoció que en julio de 2024, cuando una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de protegerlo, fue interceptada. En los vehículos oficiales, viajaban varios guerrilleros, incluido el líder disidente; se encontraron armas y dinero en efectivo, lo que generó dudas sobre el uso de recursos del Estado para proteger a delincuentes.

Este incidente expuso serias fallas en los protocolos de seguridad de la UNP, que originalmente deberían ser utilizados solo para actividades relacionadas con el proceso de paz.

“Desde el Frente 36 envían drones al sitio donde realizaríamos una rueda de prensa. ¿Eso también lo van a minimizar?”, cuestionó Fico Gutiérrez. También insistió en que la seguridad no es un favor del Gobierno, sino una obligación constitucional: “Le exigimos garantías reales para la prensa, para la ciudadanía y para quienes ejercemos oposición a su gobierno”.