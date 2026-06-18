Colombia

Yina Calderón se reencontró con Paola Jara y Jessi Uribe en televisión internacional y aclaró cómo fue el momento: “Soy muy profesional”

La empresaria de fajas se refirió en varias ocasiones a la relación que sostenían los artistas del género popular, ya que no estaba de acuerdo con la manera en que iniciaron su romance, mientras él, presuntamente, seguía con su entonces esposa

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La DJ y hoy presentadora, no dudó en reconocer que los famosos se portaron bien con ella y que se lleva una imagen diferente - crédito @

La creadora de contenido colombiana, Yina Calderón, se ha convertido en la sensación en México y Estados Unidos desde que formó parte del grupo de panelistas de La casa de los famosos Telemundo en su sexta temporada, a pesar de haber sido anunciada como participante.

En los últimos días, la huilense y también empresaria de fajas integra el grupo de presentadoras invitadas en el programa Hoy día, que tuvo como invitados a los cantantes del género popular Paola Jara y Jessi Uribe.

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Aunque inicialmente la creadora de contenido pensó que no la saludarían por las veces en las que ella, en sus redes sociales como en su programa Escándalo TV los criticó por el romance que sostuvo al mismo tiempo con su hoy esposa y la madre de sus hijos, Sandra Barrios.

“Yo soy supremamente profesional y no estoy de presentadora invitada para atacar a ningún invitado, porque son invitados y uno debe respetar a los invitados del programa”, afirmó Calderón, sobre el momento en el que coincidió con los cantantes de música popular, invitados al mismo espacio.

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Paola Jara y Jessi Uribe-Colombia-02-01-2021
El romance entre Paola Jara y Jessi Uribe se conoció gracias a un video en el que la cantante le decía a Sandra Barrios que estaba cuidando al artista (en ese entonces esposo de Barrios) - crédito @paolajarapj/IG

Según explicó, antes de ese encuentro pensó que el saludo no iba a ocurrir: “La verdad, yo pensé que ellos no me iban a saludar, porque ustedes saben que yo les he dado palo a la relación de ellos los dos... Paola Jara me saludó muy bien y Jessi Uribe incluso se rió y todo y me saludó. O sea, los dos fueron muy amables, yo no voy a decir cosas que no son”, sostuvo.

En su relato, la empresaria huilense también marcó distancia con las críticas que hizo antes y ubicó esa etapa como un tema cerrado para ella. “Siento que sí critiqué mucho la relación de ellos dos; ya eso quedó en el pasado”, afirmó.

Aun así, sostuvo que mantiene su postura sobre límites personales. “Yo sigo pensando que hay ciertos códigos y ciertas reglas que no se rompen”, dijo Calderón, antes de agregar que no considera que el asunto le corresponda: “Siento también que no es problema mío ya y que hasta ahí quedó el tema”.

Jessi Uribe y Paola Jara se casaron el 14 de mayo de 2022 - crédito @paolajarapj/IG
Jessi Uribe y Paola Jara se casaron el 14 de mayo de 2022 - crédito @paolajarapj/IG

Calderón insistió en que su presencia en el set tuvo un objetivo laboral y no de confrontación. “Yo hice mi trabajo como tenía que hacerlo. Vuelvo y lo repito, a mí no me llevan a presentar para que yo ataque ni hiera”, afirmó.

La influencer cerró su balance sobre el encuentro con una valoración del trato que recibió. “Se portaron muy bien, muy queridos los dos. No tengo nada malo que decir de la presencia de ellos los dos, aunque yo pensé que no me iban a saludar, la verdad”.

Qué había dicho Yina Calderón sobre la pareja

Las declaraciones de Yina Calderón sobre la pareja conformada por Paola Jara y Jessi Uribe han dejado huella en la conversación pública, alimentando debates sobre la vida privada de los artistas y su repercusión en la escena musical.

En 2024, Calderón generó controversia al afirmar que no siente simpatía por Jara y que, desde su perspectiva, la cantante habría sido responsable de la separación de Uribe con su anterior pareja, Sandra Barrios.

Yina Calderón presume su casa de cuatro pisos y enciende el debate en redes sociales - crédito @yinacalderontv/IG
Yina Calderón en repetidas ocasiones criticó a la pareja por el romance que tuvieron y los comparó con Christian Nodal y Ángela Aguilar - crédito @yinacalderontv/IG

Según Calderón, este episodio marcó un antes y un después en la carrera de ambos cantantes, pues, desde entonces, no volvieron a posicionar una canción en la radio con la fuerza de sus éxitos anteriores.

“Yo no quiero a Paola Jara, no la soporto. La música de ella o de Jessi Uribe es independiente; a mí la música me gusta, pero yo iba a la peluquería... y allá me encontraba a Sandra y esa mujer chille, que chille. Estaba re mal y ella decía: ‘¿Cómo es posible? Bueno, salga con mi marido, pero no me envíe mensajes de que me lo está cuidando, eso es lo que me parece terrible’”, expresó la influenciadora durante la charla.

En esa ocasión, Calderón fue tajante: aseguró que “la justicia divina existe, nunca te va a ir bien en la vida si le causas daño” y atribuyó la supuesta caída en popularidad de la pareja a las consecuencias de sus actos. Esta visión encontró eco en parte del público, que, según la empresaria, dejó de respaldar a los artistas tras el escándalo de infidelidad y la exposición mediática de su relación.

Calderón recibió cientos de críticas por su nuevo look - crédito captura de pantalla El Escándalo TV
Calderón dijo que, contrario a lo que pensaba, recibió buenos tratos de los cantantes - crédito captura de pantalla El Escándalo TV

Un año después, en 2025, Calderón volvió a acaparar titulares al comparar el caso de Paola Jara y Jessi Uribe con el de los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar.

“Allá hay una parejita muy parecida que se llama Jessi Uribe y Paola Jara, ellos dos estaban superpegados como cantantes, pero mira que ella se metió en el matrimonio de él. Algo muy parecido”, dijo la empresaria.

Para Calderón, tras la unión de Jara y Uribe, “la carrera de ellos dos como que no volvió a despegar ningún tema, ninguna canción y la gente sabe que le estoy diciendo la verdad”.

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