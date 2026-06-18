Carlos Carrillo calificó las publicaciones del presidente Petro como problemáticas y le aconsejó desinstalar X: “Que vuelva a leer”

Carlos Carrillo afirmó que Petro es una persona que no suele escuchar el consejo de los demás - crédito Ungrd/Presidencia de Colombia

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo habló sobre una influencia negativa del presidente Gustavo Petro en la contienda electoral a falta de tres días para la segunda vuelta presidencial.

Para el exfuncionario, los mensajes polémicos y subidos de tono que publica Petro en X perjudican negativamente la campaña de Iván Cepeda. Por ello, solicitó al gobernante de los colombianos eliminar la aplicación de su dispositivo móvil y centrar su tiempo en otras labores, como trabajar en la escritura de textos literarios.

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“Pues vea, el presidente Gustavo Petro no escucha a nadie. Eso es bastante claro. Yo el consejo que le daría es que desinstale Twitter y que se dedique, pues, a otras cosas, que vuelva a leer, que escriba, que escriba un libro, que escriba poemas. Pero el Twitter del presidente Gustavo Petro ha sido problemático para el Gobierno y es problemático también para la campaña”, dijo en entrevista con El Olfato.

Carlos Carrillo sostuvo que los trinos de Petro afectan a Iván Cepeda - crédito Ungrd.

Por otro lado, defendió sus declaraciones sobre un posible “estallido” en Colombia si Iván Cepeda pierde la Presidencia, señalando que el video difundido en redes sociales fue editado y que su planteamiento no era una amenaza, sino una advertencia sobre un escenario de conflictividad social ligado, según él, a un eventual regreso de la represión contra la protesta.

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Carrillo también confirmó que, tras su salida de la Ungrd, decidió dedicarse de lleno a la campaña presidencial. Según explicó, tomó esa decisión después de la suspensión que le impuso la Procuraduría General de la Nación, medida que calificó como una persecución política.

Carlos Carrillo salió de la Ungrd en medio de polémicas y peleas- crédito Ungrd

El exfuncionario respondió así a la controversia que provocó una entrevista con la periodista Eva Rey, en la que afirmó que “el país se va a incendiar” si el candidato del Pacto Histórico no gana las elecciones. Además, sostuvo que el fragmento que circula en redes sociales no refleja el sentido completo de sus palabras.

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“Está rondando un video de esa entrevista en donde cortan, editan e incluso sobreponen otras voces sobre mis declaraciones, para que no se entienda lo que yo estoy diciendo. Yo no lo digo en forma de amenaza, lo estoy enunciando”, afirmó Carrillo en el mismo diálogo.

Carrillo vinculó su advertencia a un eventual retorno de abusos contra manifestantes

Carlos Carrillo habló sobre un posible estallido social despues de las elecciones - crédito Colprensa

Durante la conversación, Carlos Carrillo dijo que su referencia a un posible estallido apuntaba a una reacción social en caso de que regresen prácticas de persecución, violencia y estigmatización de la protesta. En esa línea, enmarcó su advertencia en la posibilidad de nuevos abusos por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)

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“Si regresa la persecución, la violencia, la estigmatización de la protesta, si vuelven a sacarles los ojos a los manifestantes, si vuelven los abusos del Esmad (...), si esa realidad vuelve, hay una capa de la sociedad que va a estallar, y eso no lo controlan las izquierdas, eso no lo controlaba el Comité Nacional de Paro, eso no lo controla Petro, eso no lo controla nadie”, mencionó al medio citado.

El académico y político colombiano fue más allá y sostuvo que, si ese sector político gana, quienes hoy respaldan al Gobierno serían las principales víctimas de la violencia que prevé. En esa misma intervención describió al país como un escenario atravesado por el odio electoral y una “psicosis colectiva”.

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“Es violencia lo que va a venir si ellos ganan, y las víctimas de esa violencia vamos a ser nosotros. Entonces, sí, el país se va a incendiar porque ellos lo están incendiando. El país ya está incendiado, la gente está votando con odio, la gente está en medio de una especie de psicosis colectiva”, concluyó Carrillo.