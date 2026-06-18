Colombia

Yeferson Cossio insinuó que a Westcol le pagaron por hacerle campaña a Abelardo de la Espriella: “Debe ser un poquito más coherente”

La pelea entre creadores de contenido subió de tono cuando el influenciador cuestionó que el streamer cancelara espacios con otras figuras de la contienda y mantuviera solo una transmisión en vivo con el abogado y empresario

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Aunque el paisa no dio nombres, varios datos apuntan al streamer como las entrevistas al candidato de derecha y cancelar otras entrevistas - crédito @telodicecuervo @kristelclips__/TikTok

Una discusión alrededor del creador de contenido Westcol pasó de una entrevista a una acusación política: Yeferson Cossio, también influencer habría afirmado que el creador antioqueño estaría participando en campaña a favor de Abelardo de la Espriella tras cancelar otros espacios con figuras de la contienda presidencial y rechazar una invitación de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

El señalamiento apareció después de una serie de cambios en la agenda pública del streamer. Westcol había confirmado en sus cuentas de redes sociales una transmisión con dos aspirantes a la Presidencia, Paloma Valencia y De la Espriella, durante la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, pero luego dejó solo una entrevista en vivo con el abogado y empresario.

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El giro sumó otro episodio el 6 de junio, cuando Luis Fernando Villa, nombre real del creador de contenido de 25 años, rechazó en X la invitación de Aida Quilcué para hacer una transmisión desde un territorio indígena. La dirigente ya había anunciado que su comunidad había autorizado la visita del antioqueño.

Qué le respondió Westcol a Aida Quilcué

Aunque Westcol agradeció la invitación de Quilcué, afirmó que su prioridad antes de la segunda vuelta electoral es generar debates alrededor de las dos candidaturas presidenciales - crédito @WestCOL/X
Aunque Westcol agradeció la invitación de Quilcué, afirmó que su prioridad antes de la segunda vuelta electoral es generar debates alrededor de las dos candidaturas presidenciales - crédito @WestCOL/X

En su respuesta pública, Westcol explicó que su prioridad había cambiado con la campaña en marcha hacia el balotaje.

“Muchas gracias por la invitación, doña Aída. Me siento muy honrado por la oportunidad. Sin embargo, actualmente en segunda vuelta, mi comunidad me pide más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”, escribió Luis Fernando Villa.

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Cossio vinculó la selección de invitados con una toma de partido

La crítica más directa llegó durante una transmisión en vivo de Cossio, quien cuestionó las explicaciones públicas de Westcol y la decisión de abrir su canal a un solo candidato. “Creo que en la vida uno debe ser un poquito más coherente con lo que dice o cuando menos, si no lo va a hacer, al menos no salir a dar explicaciones que nadie le ha pedido”, dijo Yeferson.

En ese mismo espacio, el influenciador vinculó la exclusión de otros nombres con una supuesta contraprestación económica. “Él tiene su pago. Le pagaron por aquí, entonces no puede hacer nada aquí ni acá y ya, y punto, parce”, dijo Cossio al referirse a Westcol.

La declaración de Cossio en redes sociales impulsó la discusión sobre el peso de los influencers en la política colombiana - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Cossio no presentó pruebas en el fragmento difundido, pero articuló una tesis sobre el comportamiento del creador de contenido: si un canal se pone al servicio de un aspirante y se cierra para los demás, deja de ser una entrevista neutral. La acusación apuntó menos al formato de transmisión que al criterio usado para elegir quién entra y quién queda por fuera.

La crítica apuntó a la coherencia pública

Durante su intervención, Cossio cuestionó que Westcol negara estar haciendo campaña mientras sostenía una agenda selectiva con actores de la elección. “Si yo digo ‘no hago campaña política’, pero a este sí le presto mi canal y a estos dos no, obviamente estoy haciendo campaña política aquí. Me pagaron, pues es obvio”, dijo el influencer.

El influenciador intentó reforzar esa idea con su propio caso. Según relató, otros candidatos lo buscaron por el tamaño de su audiencia, que cifró en 65 millones de seguidores, pero decidió no aceptar y asumir de forma abierta su respaldo a Paloma Valencia.

Abelardo de la Espriella - Westcol
De la Espriella afirmó que defendería a Westcol si le dispara a un bandido - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

A partir de ese contraste, Cossio apuntó contra lo que consideró una cadena de excusas para justificar cancelaciones. También criticó que se involucraran terceros y diferencias ajenas a los candidatos, al mencionar el malestar de Westcol con personas cercanas al entorno de Cepeda o con su relación personal con él mismo.

El trasfondo incluyó la salida de Paloma Valencia

Antes de la acusación de Cossio, el cambio más visible había sido la salida de Paloma Valencia de la programación anunciada por Westcol. Según el texto de origen, la exclusión habría estado relacionada con la cercanía de la candidata del Centro Democrático con Cossio, quien expresó su apoyo público a la entonces senadora saliente.

Más tarde, de cara a la segunda vuelta, el streamer propuso mover el foco hacia las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella:José Manuel Restrepo y Aída Quilcué. Esa intención convivió con la negativa posterior a la invitación de Quilcué para visitar un territorio indígena.

Cossio también cuestionó ese manejo al sugerir que se mezclaron razones personales y políticas sin una línea consistente. “Yo no tuve que salir a dar excusas, yo no tuve que salir a decir: ‘Ay, no, es que este man no por esto, ay, no, porque esto’”, dijo Yeferson Cossio.

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