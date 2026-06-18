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Ibai Llanos predijo el cruce de Colombia en el Mundial 2026: con quién se enfrentaría la Tricolor tras la fase de grupos

El creador de contenido vaticinó varias sorpresas en el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá en 2026

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La selecciones de Colombia, junto Argentina, fueron las únicas sudamericanas que lograron ganar en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito AFP / Carl de Souza
La selecciones de Colombia, junto Argentina, fueron las únicas sudamericanas que lograron ganar en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito AFP / Carl de Souza

El reconocido streamer español Ibai Llanos compartió sus predicciones para el Mundial 2026, torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, y que ha generado gran expectativa entre aficionados de todo el mundo debido a los resultados inesperados que se han presentado luego de la primera fecha de la fase de grupos, que culminó la noche del miércoles 17 de junio con la victoria de la selección Colombia ante Uzbekistán por 3 a 1.

En una transmisión que compartió en sus redes sociales, Llanos aprovechó para analizar cada uno de los doce grupos, proyectar cruces y, de paso, anticipó el recorrido de la selección Colombia en la cita máxima del fútbol, según el creador de contenido europeo.

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Para Llanos, la Tricolor tiene el potencial para superar la fase de grupos y avanzar, al menos, hasta los octavos de final.

En sus palabras, así quedaría la tabla de posiciones del grupo K, en el que está Colombia junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán: “Portugal, primera; Colombia, segunda; y aquí no pasa nadie más”.

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Llanos descarta la posibilidad de que otros combinados sorprendan en esa zona, dando a Colombia el pase a la siguiente ronda como segunda de grupo, detrás de Portugal, que viene de empatar de forma sorpresiva en su debut a un gol con la selección africana.

El streamer español afirmó que los cafeteros avanzarán junto a Portugal en el grupo K - crédito @ibaillanos/IG

Ya en los cruces de dieciseisavos de final, el streamer español anticipa un enfrentamiento entre Colombia y Croacia, en el que se inclina por el equipo sudamericano.

Hasta dónde llegaría Colombia en el Mundial 2026: Ibai Llanos hizo su predicción

“Colombia-Croacia, creo que se lo va a llevar Colombia”, mencionó Llanos sobre el plantel cafetero, que en 2026 llega con una generación renovada y la experiencia de figuras que buscan dejar huella en el torneo, como James Rodríguez.

En octavos de final, sin embargo, Llanos prevé un choque de alto voltaje frente a España, una de las selecciones con mayor proyección y calidad técnica de la competición, además de ser una de las más opcionadas a llevarse el título, y que cuenta con Lamine Yamal como su máximo estrella.

El streamer no duda en mostrar su favoritismo por su país de origen y dijo: “Colombia-España, lo siento por los cafeteros, pasa España”.

Así, el creador de contenido pronostica la eliminación de la selección colombiana en octavos, tras un trayecto que, de concretarse, ratificaría el estatus competitivo de Colombia pero sin alcanzar los cuartos de final, la mayor fase final que ha alcanzado la Tricolor en la historia de los mundiales en Brasil 2014 y con Rodríguez como una de las revelaciones del certamen.

El 'streamer' español vaticinó que España golearía a Cabo Verde por 5 a 0, pero su predicción salió mal porque el encuentro quedó empatado sin goles, siendo una de las mayores sorpresas de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @ibaillanos/IG
El 'streamer' español vaticinó que España golearía a Cabo Verde por 5 a 0, pero su predicción salió mal porque el encuentro quedó empatado sin goles, siendo una de las mayores sorpresas de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @ibaillanos/IG

Las otras selecciones y el camino hacia la final

Llanos desglosó grupo por grupo cómo, según su visión, se desarrollará la fase inicial.

En el Grupo A, da como favorita a México para quedarse con el primer lugar; para el Grupo B, eligió a Suiza.

En el Grupo C, destaca el duelo entre Brasil y Marruecos por la primera plaza; mientras que Turquía es la apuesta de Llanos para liderar el Grupo D, mientras Alemania y Ecuador se disputan el liderazgo de su grupo (E).

En el Grupo F, Llanos se decantó por Países Bajos como primer clasificado, con Japón como segundo. En tanto que Bélgica y España encabezan sus respectivos grupos (G y H); mientras que Francia, Argentina y Portugal e Inglaterra también son señalados como líderes sólidos de sus zonas (los grupos I, J, K y L). Uruguay, Austria, Croacia y Panamá aparecen como segundas opciones en diferentes grupos, en un torneo que, a juicio del streamer, estará lleno de sorpresas y duelos ajustados.

Para la fase de dieciseisavos de final, Ibai Llanos anticipa triunfos de selecciones históricas como Alemania, Francia, República Checa, Marruecos, España, Turquía, Bélgica, Brasil, Ecuador, Suecia, Inglaterra, Argentina, Paraguay, Suiza y Portugal.

El streamer espera varios cruces inesperados, como la eliminación de México a manos de Suecia y la salida temprana de Uruguay frente a Argentina.

En cuartos de final, Llanos reduce la lista a nombres como Francia, Marruecos, España, Bélgica, Ecuador, Inglaterra, Argentina y Portugal, destacando el avance de selecciones europeas y suramericanas que han sido protagonistas en mundiales recientes.

James Rodríguez fue una de las revelaciones del Mundial 2014 y gracias a su actuación con la Tricolor en esa ocasión fue fichado por el Real Madrid - créditos Reuters/Jordan Godfree | @fcfseleccioncol/IG
Según Ibai Llanos, los colombianos liderados por James Rodríguez se quedarían en la ronda de octavos de final, mientras que España, con Lamine Yamal a la cabeza, sería la campeona, de acuerdo con su pronóstico - créditos Reuters/Jordan Godfree | @fcfseleccioncol/IG

La mayor sorpresa de su pronóstico es la eliminación de Brasil a manos de Ecuador, un resultado que, de materializarse, marcaría un hito para el fútbol sudamericano.

Las semifinales, según Ibai, enfrentarían a Francia con Marruecos y a España con Bélgica, con victorias para Francia y España. En la otra llave, Inglaterra y Portugal se medirían, con triunfo para los portugueses, mientras que Argentina superaría a Paraguay.

La gran final: España vs Portugal

El desenlace soñado para Ibai Llanos llega con una final ibérica: España frente a Portugal.

El streamer visualiza a la selección española como campeona del mundo por segunda vez, superando en la definición a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

“España a la final del mundo contra la Portugal de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Y campeona del mundo, la segunda estrella, lo siento, el ‘Bicho’, para la selección española, campeona del mundo”, sentenció Llanos en su predicción.

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