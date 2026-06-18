Colombia

Shakibecca, imitadora de Shakira, podría ser investigada y sancionada por la FIFA: esta es la razón

El homenaje de Rebeca Maiellano a la estrella colombiana desató polémica por el uso anticipado de la canción y símbolos del Mundial, lo que podría traerle problemas a la imitadora

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Shakibecca estaría bajo observación por posible uso indebido de símbolos y música del Mundial - crédito @shakibecca/ Instagram
Shakibecca estaría bajo observación por posible uso indebido de símbolos y música del Mundial - crédito @shakibecca/ Instagram

La venezolana Rebeca Maiellano, conocida artísticamente como Shakibecca por su tributo a la cantante colombiana Shakira, estaría en riesgo de un escrutinio legal tras una reciente presentación pública en la que interpretó Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, antes de su lanzamiento global en la inauguración del mundial el 11 de julio.

El episodio ocurrió el pasado 8 de junio en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de Ciudad de México, solo tres días antes de que la obra fuera presentada oficialmente por Shakira durante la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca.

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El caso ha provocado debate porque Shakibecca no solo interpretó el tema, cuya autoría e interpretación principal corresponden a Shakira y Burna Boy, sino que también habría hecho uso de logotipos, marcas y gráficos promocionales asociados a la organización del torneo.

Según publicó la revista Hola, la FIFA mantiene un monitoreo estricto sobre el uso de sus activos comerciales, especialmente la música, diseños, nombres de torneos y mascotas, con el fin de proteger acuerdos con patrocinadores y medios oficiales. Interpretar la canción antes de su estreno global y emplear símbolos protegidos podría constituir una infracción de las normas internacionales de propiedad intelectual.

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Hasta el momento, la FIFA no ha presentado una demanda formal ni ha impuesto sanción económica contra Maiellano. El caso permanece en una fase de revisión, mientras especialistas en derechos de autor señalan que la federación suele adoptar medidas más severas cuando percibe un posible beneficio comercial o cuando existe riesgo de confusión sobre un supuesto vínculo oficial entre el artista y la marca.

Maiellano, por su parte, ha defendido públicamente su labor, afirmando que su objetivo es rendir homenaje al legado de Shakira a través de tributos respetuosos y sin ánimo de lucro. Con más de dos décadas dedicada a imitar la voz y coreografías de la cantante colombiana, la artista sostiene que su trabajo es completamente independiente y que no existe ninguna afiliación con el equipo de la intérprete de “Waka Waka”. La mayoría de sus actuaciones las difunde en redes sociales, donde cuenta con una importante comunidad de seguidores.

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