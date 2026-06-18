Pacto Histórico pide reunión urgente con la Procuraduría a pocos días de la segunda vuelta presidencial: exige garantías para el proceso

El Pacto Histórico pidió una reunión urgente con el procurador Gregorio Eljach por las garantías electorales de la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa

A tres días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el partido Pacto Histórico, colectividad que representa al candidato presidencial Iván Cepeda, solicitó una reunión de urgencia a la Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach Pacheco.

En la misiva, firmada por los representantes legales Gabriel Becerra Yáñez, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caicedo Turriago y María José Pizarro Rodríguez, la colectividad aseguró que desea exponer sus preocupaciones frente a las garantías, transparencia y control institucional para la jornada electoral del 21 de junio.

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“En consideración de esta colectividad política, involucran asuntos que guardan relación con las funciones constitucionales y legales de control preventivo, vigilancia y garantía de los derechos políticos que corresponden a la Procuraduría General de la Nación”, se lee en el documento.

Así mismo, sostuvieron que los temas planteados se relacionan con las funciones de control preventivo, vigilancia y garantía de los derechos políticos que corresponden al organismo de control.

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“Consideramos de la mayor importancia poder presentar directamente a esa entidad el alcance de las solicitudes formuladas, así como las preocupaciones institucionales que las motivan, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo del proceso electoral y al fortalecimiento de las garantías democráticas para todos los actores políticos”, indicaron.

La colectividad quedó a la espera de que el despacho de Eljach defina fecha y hora del encuentro, en medio del ambiente político previo a la jornada definitiva de las elecciones presidenciales.

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