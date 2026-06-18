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Estrella de República Democrática del Congo casi abandona el fútbol tras ser atacado con ácido por una mujer: esta es la historia

Yoane Wissa marcó el gol del empate 1-1 ante la selección de Portugal en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

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El delantero del Newcastle United de Inglaterra fue atacado con acido en 2021 - crédito Phil Noble/Reuters
El delantero del Newcastle United de Inglaterra fue atacado con acido en 2021 - crédito Phil Noble/Reuters

Yoane Wissa se convirtió en una de las sensaciones de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, al rescatar a la República Democrática del Congo con el gol del empate 1-1 ante Portugal (rivales de la selección Colombia por el grupo K). Este resultado sorprendió, porque frenó a una de las selecciones señaladas como candidata al título y convirtió al delantero en el autor del primer gol de su país en la historia de la cita futbolística.

El delantero, oriundo de Francia, estuvo cerca de dejar atrás su sueño de ser jugador profesional luego de sufrir un ataque que puso en riesgo su vida. En 2021, cuando negociaba su incorporación al club inglés Brentford por cerca de 10 millones de euros, una mujer se presentó en su casa haciéndose pasar por admiradora y, horas después, regresó y le arrojó un líquido corrosivo en el rostro.

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Yoane Wissa marcó el gol del empate 1-1 ante la selección de Portugal en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Pedro Nunes/Reuters
Yoane Wissa marcó el gol del empate 1-1 ante la selección de Portugal en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Pedro Nunes/Reuters

El ataque causó lesiones graves, sobre todo en los ojos, y obligó a una cirugía de urgencia para salvarle la visión. El episodio casi termina con su carrera como futbolista. La agresora fue identificada como Laetitia P. y recibió una condena de 18 años de prisión por intento de asesinato y secuestro de menores.

De acuerdo con las autoridades, la agresora también habría intentado llevarse a la hija recién nacida del jugador y que Wissa lo impidió antes de sufrir la agresión. Durante semanas, los médicos trabajaron para evitar consecuencias irreversibles mientras el delantero atravesaba una recuperación marcada por secuelas físicas y emocionales.

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“Afortunadamente no perdió la vista y fue sólo gracias a su reacción que no se llevaron a su hija. Wissa todavía sufre las secuelas de este intento de secuestro y ataque. Ha hecho todo lo posible desde entonces para demostrar que está bien. También está tratando de rendir lo mejor que puede en su trabajo diario. Y hoy en día él y su esposa se sienten seguros en Inglaterra. Se sienten a salvo del peligro”, comentó en su momento el abogado de Yoane.

Brentford mantuvo el fichaje y después pasó al Newcastle United

Su agresora fue condenada a 18 años de prisión - crédito Annegret Hilse/Reuters
Su agresora fue condenada a 18 años de prisión - crédito Annegret Hilse/Reuters

Pese a la gravedad de la situación que experimentó Yoane Wissa, el Brentford sostuvo su decisión de incorporar al jugador, que regresó a las canchas y con el club inglés disputó 149 partidos y marcó 49 goles.

Ese rendimiento derivó en su traspaso al Newcastle United FC el 1 de septiembre de 2025. Actualmente defiende a ese equipo y fue desde esa condición que llegó al Mundial 2026 para marcarle a la selección liderada por el delantero del Al-Nassar, Cristiano Ronaldo.

Hora y dónde ver el partido de Colombia vs. República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Para la segunda fecha del mundial, República Democrática del Congo se enfrentará a la Selección Colombia, que llega al partido siendo líder del grupo K por su victoria 3-1 contra Uzbekistán. El compromiso se llevará a cabo el martes 23 de junio de 2026 desde las 9:00 p. m., en el estadio de Guadalajara, conocido como Akron, que tiene capacidad para 46.355 espectadores.

Fotografía de la celebración del primer gol de la selección Colombia, lo hizo Jhon Arias a pase de Jhon Arias - crédito AFP
República Democrática del Congo y Colombia buscan la clasificación a la siguente fase del certamen - crédito AFP

Además, el encuentro se podrá ver en el territorio nacional en televisión por los canales de Caracol, Directv Sports y RCN, así como n las plataformas de Ditu, DGO y Disney+ Premium, todas ellas con suscripción.

El objetivo del equipo dirigido por Nestor Lorenzo es conseguir un triunfo sobre los africanos, pero toma precauciones porque el cuadro congolés cuenta con figuras como Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu, Axel Tuanzebe, entre otros, que juegan en el fútbol europeo.

Por otro lado, el combinado nacional quiere llegar a la última jornada con la clasificación bajo el brazo, pues sabe que el partido contra Portugal los jugadores buscarán de cualquier manera el triunfo en Miami, en especial porque se apoya en el talento de Cristiano Ronaldo para triunfar.

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