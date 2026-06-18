Colombia

María Fernanda Cabal denució que las disidencias en Huila estan citando a ciudadanos para dar instrucciones de la votación del 21 de junio

En la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,8% de los votos, mientras que iván Cepeda alcanzó el 41%. Ninguno superó el umbral del 50%, lo que forzó el balotaje

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Una acuarela muestra a María Fernanda Cabal en un podio con micrófonos, señalando un panfleto de las FARC. Detrás, hombres armados y gente votando.
La excongresista María Fernanda Cabal denuncia públicamente la intimidación de las disidencias de las Farc a ciudadanos para votar el 21 de junio, mostrando un documento relacionado con el grupo armado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 21 de junio de 2026 se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los candidatos son el abogado Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, e Iván Cepeda, senador de izquierda y figura cercana al presidente saliente Gustavo Petro.

A pocos días de los comicios, la exsenadora María Fernanda Cabal denunció que disidencias de las Farc habrían citado a ciudadanos del Huila para impartir instrucciones de votación de cara al domingo 21 de junio, y pidió un pronunciamiento del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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En una publicación de X, Cabal señaló: “Los terroristas de las Farc bloque Jorge Suárez Briceño señor Ministro @PedroSanchezCol citaron a líderes de juntas de acción comunal del Huila para que vayan a San Vicente del Caguán para darles instrucciones sobre las votaciones del domingo”.

En el mismo mensaje, reclamó: “Urgente que usted se pronuncie y de Acevedo, Garzón, Suaza para verificar la situación”. En el mensaje, la excongresista adjuntó una fotografía de volantes que, según su denuncia, contienen la información de la citación.

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A pocos días de los comicios, la senadora María Fernanda Cabal denunció que disidencias de las Farc habrían citado a ciudadanos del Huila para impartir instrucciones de votación de cara al domingo 21 de junio - crédito @MariaFdaCabal/X
A pocos días de los comicios, la senadora María Fernanda Cabal denunció que disidencias de las Farc habrían citado a ciudadanos del Huila para impartir instrucciones de votación de cara al domingo 21 de junio - crédito @MariaFdaCabal/X

Disidencias amenazan a votantes en el norte de Antioquia

La presión de la disidencia del frente 36 de las Farc sobre los habitantes del norte de Antioquia quedó en evidencia por un mensaje de WhatsApp, cuya autoría fue verificada por fuentes judiciales y que circuló entre líderes sociales y campesinos de Angostura, Campamento y otros municipios bajo influencia de ese grupo armado.

En vísperas de la segunda vuelta presidencial la estructura armada impuso una serie de órdenes a los votantes de la región. El mensaje, atribuido al “Frente 36 de las Farc-EP comandante Yeferson Martínez”, comienza con un “cordial y fraternal saludo”, pero el tono cambia rápidamente al advertir que “a todo aquel que resida en el territorio de nuestra influencia, le vamos a exigir el certificado electoral del 21 de junio, ya que es obligatorio salir a votar”, de acuerdo con el contenido difundido por El Colombiano.

Amenazas y restricciones impuestas a la población

En vísperas de la segunda vuelta presidencial la estructura armada impuso una serie de órdenes a los votantes de la región - crédito AFP
En vísperas de la segunda vuelta presidencial la estructura armada impuso una serie de órdenes a los votantes de la región - crédito AFP

El contenido del chat es explícito: quien no presente el comprobante de haber votado deberá justificar su ausencia y, si la explicación no es aceptada, será castigado. Esta intimidación directa a los electores fue confirmada por fuentes judiciales, que señalaron que el objetivo es restringir la campaña a favor de “la ultraderecha” y condicionar el voto bajo amenaza.

A la vez, el mensaje prohíbe cualquier forma de proselitismo o campaña política en apoyo a la “ultraderecha” y advierte: “Se reitera la prohibición de hacer proselitismo político o campaña política a favor de la ultraderecha de este país, quien lo haga, deberá de hacer sus descargos ante nuestra organización guerrillera”, según el medio de comunicación.

La disidencia plantea la jornada electoral como un dilema entre “la política de la guerra” y “la política de la paz”. En ese sentido, el mensaje incluye la frase: “A quienes prefieren votar por la política de la guerra, piensen en si van a enviar a sus hijos o familiares al campo de batalla”.

Primer plano de una persona usando un smartphone para fotografiar un certificado electoral blanco con texto en español, sostenido por la otra mano.
La presión de la disidencia del frente 36 de las Farc sobre los habitantes del norte de Antioquia quedó en evidencia por un mensaje de WhatsApp - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las agencias de seguridad consultadas por El Colombiano identificaron a Neider Yesid López, alias “Primo Gay” o “Santiago”, como el principal cabecilla detrás de la intimidación, junto a Ferney de Jesús Roldán Rivera, conocido como “Pimpón”, responsable del control en Angostura, Campamento, Yarumal y Guadalupe.

El constreñimiento a los votantes fue denunciado públicamente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que se desplazó con una comitiva de seguridad a Campamento y San Andrés de Cuerquia para verificar la situación y brindar garantías a la población.

El mensaje difundido por el grupo armado busca incidir en los resultados de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, al limitar la campaña de un sector político y condicionar la asistencia a las urnas bajo amenaza

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