Gustavo Petro reaccionó al crecimiento de la economía colombiana en abril de 2026: “Ha despegado entre los primeros puestos de América”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Alejandro García/EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó el reciente resultado económico del país, tras conocerse el crecimiento de 3,34% en abril en 2026, informado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Según el mandatario colombiano, “la economía colombiana ha despegado entre los primeros puestos de América”.

El presidente Petro señaló que este avance contrasta con el dato de abril del año 2025, cuando la variación fue negativa.

“De acuerdo al ISE, la economía colombiana en el mes de abril del 2026 comparado con hace un año crece 3,3% (sic)”, puntualizó el mandatario. También recordó que, en el mismo mes de 2025 frente a 2024, el indicador había registrado una caída de -0,1%.

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Según Gustavo Petro, “la economía colombiana ha despegado entre los primeros puestos de América” - crédito @petrogustavo/X

“De acuerdo al ISE la economía colombiana en el mes de abril del 2026 comparado con hace un año crece 3,3%.En el mismo abril de 2025, comparado con el de 2024 había sido negativo en -0,1. La economía colombiana ha despegado entre los primeros puestos de América (sic)”, aseveró Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

Detalles del informe

El crecimiento de la economía colombiana durante abril de 2026 fue informado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El organismo señaló que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) reportó un incremento de 3,34% respecto al mismo mes de 2025, impulsado principalmente por el sector de servicios.

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Las actividades terciarias, que incluyen los servicios, registraron un aumento de 4,58% en comparación con abril del año anterior. El segmento formado por administración pública, educación, salud, actividades artísticas y entretenimiento mostró una expansión de 8,07%, lo que representó 2,16 puntos porcentuales del crecimiento total. De esta manera, cerca de dos terceras partes del crecimiento mensual se atribuyeron a estos rubros.

El desempeño positivo de los servicios se extendió al comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, con una variación anual de 3,00%. Este grupo sumó 0,61 puntos porcentuales al resultado nacional. El suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos tuvo un crecimiento de 4,74%, aportando 0,22 puntos al indicador, mientras que las actividades financieras, de seguros e inmobiliarias añadieron 0,32 puntos porcentuales.

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El organismo señaló que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) reportó un incremento de 3,34% respecto a abril de 2025, impulsado principalmente por el sector de servicios - crédito Dane

Por otro lado, las actividades primarias —agricultura, ganadería, pesca y minería— presentaron un descenso de 2,35%. Este sector restó 0,31 puntos porcentuales al resultado general y fue el único gran grupo en terreno negativo durante abril, lo que moderó el avance global de la economía.

Las actividades secundarias, que abarcan la industria manufacturera y la construcción, registraron un crecimiento anual de 1,83%, con una contribución de 0,22 puntos porcentuales al resultado mensual. Esto evidenció una recuperación gradual en sectores relevantes para el mercado laboral y la producción nacional.

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Entre enero y abril de 2026, la economía colombiana acumuló un avance de 2,46% frente al mismo periodo de 2025. Este desempeño superó el crecimiento reportado en el primer cuatrimestre del año anterior, cuando fue de 1,86%. Sin embargo, el dato acumulado sigue por debajo del promedio histórico de 3,4% observado entre 2006 y 2025.

El Dane actualizó también los resultados de los primeros meses de 2026: enero cerró con 1,08%, febrero con 1,36% y marzo con 3,94%. El registro de abril refuerza la tendencia positiva, aunque muestra una moderación respecto a marzo.

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En abril de 2026, el Dane indicó que la economía de Colombia registró en febrero un aumento del 1,65%, superior al dato arrojado por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del mismo mes de 2025, que fue de 1,27%.

Entre enero y abril de 2026, la economía colombiana acumuló un avance de 2,46% frente al mismo periodo de 2025 - crédito Jesús Avilés

“Para el mes de febrero de 2026, el ISE en su serie original, se ubicó en 120,17, lo que representó un crecimiento de 1,65% respecto al mes de febrero de 2025″, indicó el Dane.

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El resultado, que fue superior al 1,3% que esperaban los analistas, rompió con una racha de cinco meses consecutivos de desaceleración, lo que podría indicar un leve repunte en la actividad económica del país. Sin embargo, pese al repunte mensual, la actividad económica continúa creciendo a un ritmo más bajo que el del año anterior.