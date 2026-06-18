La mamá de Blessd llamó la atención por el altar que hizo en su casa para encomendar al cantante antes de su audiencia por presunto secuestro extorsivo

Mamá de Blessd encomendó al cantante a la Virgen María y dejó ver el altar que tiene para la protección de su hijo - crédito @criss.londo/IG

El cantante Blessd, investigado por un caso de presunto secuestro extorsivo ocurrido en El Poblado de Medellín en 2022, seguirá en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra, luego de que el martes 16 de junio el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías no le impusiera medida de aseguramiento. La decisión también benefició a otras tres personas vinculadas al expediente y quedó sujeta a la apelación de la Fiscalía.

La jueza Lina María Mesa advirtió durante la audiencia que el material expuesto por la Fiscalía no cumplía el primer requisito exigido para restringir la libertad de los procesados. Por esa razón, el despacho decidió no dictar ninguna medida contra los cuatro vinculados, aunque aclaró que la investigación sigue abierta y que no existe absolución.

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Horas antes de que se conociera la decisión, la madre del cantante, Criss Londoño, publicó en Instagram la imagen de un altar con la virgen María y el Divino Niño, en una jornada marcada por la imputación por secuestro extorsivo.

La publicación de la madre de Blessd antes de conocerse el fallo

La mamá de Blessd lo encomendó al Divino Niño y la Virgen María para que saliera victorioso del proceso judicial que enfrenta - crédito @letengoelchisme/IG

En medio de esa secuencia judicial, Criss Londoño compartió en su cuenta de Instagram una imagen de un altar con la Virgen María y el Divino Niño. No acompañó la foto con una explicación extensa, pero sí con un mensaje de contenido bíblico que cobró otro sentido después de la decisión conocida ese mismo día.

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“Dios no promete una vida sin batallas, pero sí su presencia en cada una de ellas - No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo”, escribió Londoño en la publicación, en un texto que remite a Isaías 41:10.

La publicación generó todo tipo de comentarios de parte de los seguidores de Blessd en redes sociales donde se viralizó la imagen de la Virgen, con mensajes como: “Las mamás siempre le van a creer a uno por más hundido que esté”; “Tan bella, mamá es mamá y no lo dejan a uno solo en nada”, entre otros más.

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Qué resolvió la jueza en la audiencia

La resolución se produjo dentro de un proceso que también involucra al mánager Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, y a otras dos personas. En la audiencia de imputación, la Fiscalía les formuló cargos por secuestro extorsivo agravado atenuado por hechos investigados desde 2022.

Las tensiones en la reunión que puso a Blessd ante la justicia por secuestro extorsivo - crédito @dimelojara/ Instagram

Según lo expuesto en estrados, la jueza sostuvo que del material presentado no se desprendía el cumplimiento de la carga frente a la “inferencia razonable de autoría o participación” en el delito imputado. Ese punto impidió la imposición de la medida de aseguramiento.

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La Fiscalía apeló la determinación, por lo que el caso será revisado por un superior. Mientras tanto, el cantante continuará vinculado al expediente, pero en libertad, a la espera de lo que resuelva esa instancia.

De qué trata la denuncia que originó el caso

La imputación señala que a la víctima le exigieron firmar un documento para que el imitador de Blessd dejara de presentarse y le advirtieron una multa de $100 millones - crédito captura pantalla Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con lo reseñado en audiencia, el origen del caso está en una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, exparticipante de Yo me llamo e imitador de Ozuna. El denunciante aseguró haber sido retenido y presionado en medio de una disputa relacionada con la firma de un contrato.

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La Fiscalía también llevó a la audiencia testimonios vinculados con otro proceso paralelo en el que se mencionó al cantante Pirlo y a su equipo. Según el relato del ente acusador, algunas personas no habrían podido abandonar Medellín hasta que se conocieran los resultados de unas pruebas de sangre por el presunto robo de unas cadenas de Blessd.

La defensa del artista rechazó esa línea de responsabilidad. Su abogado Andrés Arango aseguró en diálogo con Blu Radio que no existe prueba que comprometa de forma directa a su cliente y sostuvo que la Fiscalía buscaría vincularlo por tratarse de una figura pública.

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