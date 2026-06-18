Marcela Reyes reveló su voto para la segunda vuelta presidencial, pero confesó que aún tiene dudas de ambos candidatos: “Me han explicado cosas”

Marcela Reyes revela dudas sobre su voto en las presidenciales y pide conocer propuestas - crédito @marcelareyes/ Instagram

La DJ y empresaria Marcela Reyes se sumó a la discusión pública sobre las elecciones presidenciales de Colombia, previstas para el domingo 21 de junio, en las que los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la presidencia en segunda vuelta.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Reyes abrió el debate al compartir su proceso de reflexión y sus dudas frente al panorama electoral.

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“Yo tenía duda de los dos partidos, la única persona que me buscó fue la de este partido y se me sentó, del otro partido no se han sentado conmigo, entonces estoy tratando de aclarar porque quiero estar segura de por quién voy a votar”, explicó la DJ, dejando claro que aún no ha tomado una decisión definitiva.

En su intervención, Reyes manifestó que, por el momento, su voto se inclina hacia Iván Cepeda, candidato de izquierda, aunque no descarta cambiar de opinión tras conocer las propuestas del otro candidato. “En mi casa, a los que le he preguntado, todo el mundo me dice que Cepeda, pero yo apenas estoy definiendo mi voto. En un 99,9% o un 70% voy por Cepeda porque hasta ahora, mi entorno me ha explicado cosas, pero todavía no estoy segura (...) De Abelardo no sé muchas cosas porque no tengo quién me explique bien y quiero aclararlo. Hasta ahora, me han gustado las propuestas de Cepeda”, afirmó.

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Reyes también señaló que observa con atención las posturas de otras figuras públicas y que esto influye en su proceso de decisión.

“He visto que Feid apoya a Cepeda, he visto que Margarita Rosa de Francisco, gente muy tesa, está apoyando a Cepeda. En mi casa, todos mis empleados y todos mis colaboradores de mis empresas todos van por Cepeda, entonces estoy en eso, pero todavía no me he definido”, comentó.

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La sinceridad de la empresaria generó distintas reacciones en redes sociales, donde algunos seguidores la alentaron a investigar más a fondo antes de definir su voto.

“Cuando Cepeda le cierre las empresas va entender a quien le dio el voto”, “el entorno de su esposo”, “Investigue bien por qué está muy mal de entorno”, “Primera vez que me cae bien”, (Sic), dicen algunas de las reacciones.

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