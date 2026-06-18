Colombia

El Gobierno nacional suspendió el porte de armas en Bogotá y Cundinamarca por cuenta de la jornada electoral

La restricción, vigente del 20 al 22 de junio, modifica los permisos para entidades estatales, empresas de vigilancia y diplomáticos, sin incluir a todos los municipios

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Las autoridades no revelaron las identidades, tanto de la víctima como de los heridos, y siguen con las pesquisas que buscan dar con el paradero de los sicarios que atentaron contra sus vidas - crédito archivo Colprensa
La medida regirá desde las 6:00 del sábado 20 de junio hasta las 6:00 del lunes 22 de junio de 2026 e incluye también dos municipios de Meta - crédito archivo Colprensa

La suspensión del porte de armas y de armas traumáticas, incluso con permisos especiales, regirá en Bogotá y Cundinamarca durante la próxima jornada electoral, según la Resolución 00004131 de 2026.

La restricción aplica desde las 6:00 a. m del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio de 2026 en Bogotá y Cundinamarca, con excepción de Medina y Paratebueno. La medida también incluirá a San Juanito y El Calvario, en Meta.

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Esto se conoció luego de que la Quinta Brigada del Ejército informara que: “La #Brigada13 reitera a la ciudadanía que, con ocasión de la próxima jornada electoral y de conformidad con la Resolución 00004131 de 2026, se suspenden los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en Bogotá y Cundinamarca”, en su cuneta oficial de X.

La restricción para la votación también cobijará a esos dos municipios metenses, además de la capital del país y la mayor parte de Cundinamarca, según lo dispuesto para 2026 - crédito captura de pantalla @Ejercito_Div5 / X
La restricción para la votación también cobijará a esos dos municipios metenses, además de la capital del país y la mayor parte de Cundinamarca, según lo dispuesto para 2026 - crédito captura de pantalla @Ejercito_Div5 / X

La decisión suspende los permisos especiales para portar armas de fuego y armas traumáticas por la próxima jornada electoral, según la Resolución 00004131 de 2026.

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¿Dónde aplica la suspensión del porte de armas?

En ese departamento, no cobijará a los municipios de Medina y Paratebueno. El alcance de la decisión también incluye a San Juanito y El Calvario, dos municipios del departamento de Meta.

¿Quiénes quedan exceptuados de la restricción?

La suspensión no aplicará a los permisos otorgados a entidades del Estado, empresas de vigilancia y seguridad privada y misiones diplomáticas. Tampoco cobijará al personal activo, los veteranos de la Fuerza Pública y los profesionales oficiales de la reserva. El anuncio añade que hay otras excepciones, aunque no las detalla.

La Alcaldía de Soacha impone la ley seca y prohíbe armas y drones por las elecciones

La Alcaldía de Soacha decretó ley seca, prohibición de armas y restricción al uso de drones para las elecciones del 21 de junio de 2026, una jornada que definirá al nuevo presidente de Colombia, sucesor de Gustavo Petro, y para la que el municipio fijó medidas de orden público desde el sábado 20 de junio a las 6:00 a. m. hasta el lunes 23 a las 11:59 p. m., según informó el alcalde Víctor Julipan Sánchez.

La decisión local se adoptó en un escenario de reglas diferenciadas frente a otras ciudades. En Bogotá, la ley seca empezará el 19 de junio a las 12:00 a.m. y terminará el 22 de junio a las 12:00 a.m., un horario más amplio que el previsto por el Gobierno nacional en el Decreto 0612 de 2026.

Elecciones - crédito Ministerio del Interior
Elecciones - crédito Ministerio del Interior

Ese decreto del Ministerio del Interior dispuso que la restricción nacional para la venta y el consumo de alcohol rija desde el 20 de junio a las 6:00 p.m. hasta el 22 de junio a las 12:00 a.m.

La diferencia es que la capital colombiana anticipó el inicio de la medida en 24 horas.

Sánchez explicó que la restricción en Soacha busca preservar el orden público durante la jornada electoral. “Tendremos ley seca a partir del sábado 20 de junio desde las seis de la mañana hasta el lunes 23 de junio a las once y cincuenta y nueve de la noche”, afirmó el alcalde.

La administración municipal activó el dispositivo de seguridad para la votación del domingo 21 de junio. “Desde la ciudad de Soacha garantizamos y nos preparamos para la jornada electoral del 21 de junio de este año 2026”, dijo Sánchez.

El paquete de medidas incluye la prohibición de portar armas en todo el municipio. “Se prohíbe el porte de armas en todo el territorio de la ciudad de Soacha, sus 6 comunas y sus 2 corregimientos”.

La alcaldía también vetó el uso de aeronaves no tripuladas en toda la jurisdicción local. “Se está prohibido volar cualquier tipo de artefacto, como drones o similares, en todo el territorio de la ciudad de Soacha”, afirmó el alcalde.

El Decreto 0612 del 16 de junio de 2026 faculta a los gobernadores y alcaldes a ampliar la ley seca - crédito @ProbogotaRegion/X
El Decreto 0612 del 16 de junio de 2026 faculta a los gobernadores y alcaldes a ampliar la ley seca - crédito @ProbogotaRegion/X

Sánchez vinculó estas decisiones al volumen del censo electoral del municipio. Según dijo, las medidas buscan asegurar “participación” de más de 360.000 ciudadanos habilitados para votar el 21 de junio.

La vigilancia de la jornada tendrá respaldo de la Policía Metropolitana y de las entidades que integran el Comité de Garantías Electorales, según declaró Sánchez.. “Garantizamos que desde la Policía Metropolitana y todas las instituciones que hacen parte del Comité de Garantías Electorales estemos 100% activos en la observancia de la transparencia electoral en nuestro territorio”, indicó.

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