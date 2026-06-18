Así calificaron las aplicaciones deportivas el rendimiento de los futbolistas de Colombia tras vencer a Uzbekistán en el Mundial 2026

La selección Colombia quiere superar lo hecho en el Mundial de Brasil 2014 cuando llegó a los cuartos de final, y cayó ante el anfitrión-crédito Henry Romero/REUTERS

Este 17 de junio de 2026, Colombia derrotó por 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca, en Ciudad de México, por la fecha 1 del grupo K del Mundial de Norteamérica, México y Canadá.

Por esta razón, las aplicaciones deportivas destacaron el rendimiento de los once jugadores “Cafeteros”, siendo la figura de Luis Díaz, Gustavo Puerta, Daniel Muñoz y Jaminton Campaz los más destacados para el equipo tricolor.

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Las aplicaciones de estadísticas deportivas calificaron a Luis Díaz como el mejor jugador-crédito 365 Scores

La aplicación de 365 Scores le dio la puntuación más alta a Luis Díaz, con 8,5 puntos tras la asistencia en el gol de Daniel Muñoz al minuto 40 y su anotación al 65 de juego.

El segundo mejor calificado fue el defensor Daniel Muñoz, obteniendo 7,9 puntos, y el tercero fue el volante Gustavo Puerta, que tuvo 7,3 puntos.

A continuación, estas son las puntuaciones de los futbolistas de la Tricolor:

Camilo Vargas: 5,2 puntos

Johan Mojica: 6,4 puntos

Jhon Lucumí: 6,3 puntos

Davinson Sánchez: 7,2 puntos

Daniel Muñoz: 7,9 puntos

Jhon Arias: 6,7 puntos

Jefferson Lerma: 7 puntos

Gustavo Puerta: 7,3 puntos

Luis Díaz: 8,5 puntos

Luis Suárez: 6,7 puntos

James Rodríguez: 6,6 puntos

Andrés Gómez: 6,6 puntos (entró por Luis Díaz al minuto 90)

Kevin Castaño: 6,5 puntos (entró por Jhon Arias al minuto 90)

Richard Ríos: 6,4 puntos (entró por Gustavo Puerta al minuto 80)

Juan Camilo Hernández: 7,2 puntos (entró por Luis Javier Suárez al minuto 80)

Jáminton Campaz: 7,7 puntos (entró por James Rodríguez al minuto 72)

-crédito Sofascore

Otra de las aplicaciones como Sofascore puso a Luis Díaz con 8,5 puntos, y Daniel Muñoz también fue otro de los mejores con mejor puntuación, según las estadísticas que obtuvieron los jugadores según su rendimiento en la cancha. A continuación, estas fueron sus puntuaciones

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Camilo Vargas: 6,2 puntos

Johan Mojica: 6,5 puntos

Jhon Lucumí: 6,5 puntos

Davinson Sánchez: 6,7 puntos

Daniel Muñoz: 7,4 puntos

Jhon Arias: 6,7 puntos

Jefferson Lerma: 6,8 puntos

Gustavo Puerta: 6,5 puntos

Luis Díaz: 8,5 puntos

Luis Javier Suárez: 6,5 puntos

James Rodríguez: 6,7 puntos

Andrés Gómez: 6,6 puntos (entró por Luis Díaz al minuto 90)

Kevin Castaño: 6,7 puntos (entró por Jhon Arias al minuto 90)

Richard Ríos: 6,5 puntos (entró por Gustavo Puerta al minuto 80)

Juan Camilo Hernández: 6,7 puntos (entró por Luis Javier Suárez al minuto 80)

Jáminton Campaz: 7,7 puntos (entró por James Rodríguez al minuto 72)

Colombia debutó con una victoria ante Uzbekistán-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

23 jugadores anotaron para la selección Colombia en la historia de los Mundiales

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 Colombia's Luis Diaz and Jhon Arias walk off the pitch after being substituted REUTERS/Eloisa Sanchez

Después de 2.906 días sin jugar un Mundial, la Selección Colombia volvió a la Copa del Mundo y lo hizo en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde enfrentó a Uzbekistán. El regreso también marcará el debut mundialista del entrenador Néstor Lorenzo, convirtiéndose en el quinto técnico en dirigir a Colombia en una Copa del Mundo.

El partido ante Uzbekistán fue el juego número 23 de Colombia en la historia del torneo y convertirá al seleccionado asiático en el rival número 18 de la Tricolor en una Copa del Mundo. Además, será además la tercera selección asiática que Colombia enfrenta en Mundiales.

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Colombia participó en seis ediciones anteriores: debutó en Chile 1962 con tres encuentros, volvió en Italia 1990 con cuatro y alcanzó por primera vez los octavos de final, y luego jugó tres partidos en Estados Unidos 1994 y tres en Francia 1998. Su mejor campaña fue en Brasil 2014, donde disputó cinco encuentros y llegó a cuartos de final, y en Rusia 2018 jugó cuatro partidos antes de quedar eliminado ante Inglaterra.

El Azteca se convirtió en el escenario número 19 en el que Colombia disputa un partido mundialista. En su historial en Copas del Mundo, la selección suma 32 goles, anotados por 20 futbolistas.

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El máximo goleador colombiano en Mundiales es James Rodríguez, con seis tantos, cifra que lo dejó como Bota de Oro en Brasil 2014. Y solo dos jugadores del actual equipo aparecen en la lista de goleadores de la Tricolor en la Copa del Mundo.

James Rodríguez: 6 goles.

Yerry Mina: 3 goles.

Bernardo Redín: 2 goles.

Adolfo Valencia: 2 goles.

Jackson Martínez: 2 goles.

Juan Fernando Quintero: 2 goles.

Juan Guillermo Cuadrado: 2 goles.

Francisco Zuluaga: 1 gol.

Germán Aceros: 1 gol.

Marcos Coll: 1 gol.

Antonio Rada: 1 gol.

Marino Klinger: 1 gol.

Carlos Valderrama: 1 gol.

Freddy Rincón: 1 gol.

Hernán Gaviria: 1 gol.

Harold Lozano: 1 gol.

Léider Preciado: 1 gol.

Teófilo Gutiérrez: 1 gol.

Pablo Armero: 1 gol.

Radamel Falcao García: 1 gol.

Luis Díaz: 1 gol

Daniel Muñoz: 1 gol

Jáminton Campaz: 1 gol