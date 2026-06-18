Colombia

La congresista republicana María Elvira Salazar acusó a Gustavo Petro de dañar la imagen internacional del país: “Colombia merece algo mejor”

El pronunciamiento de la legisladora estadounidense se dio tras recientes declaraciones del presidente colombiano sobre una presunta campaña de desprestigio en contra de la primera dama, Verónica Alcocer

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De acuerdo con la congresista norteamericana, María Elvira Salazar, la política de Petro facilitó que grupos y gobiernos adversos aumenten su influencia en América Latina - crédito @MaElviraSalazar/X - Ovidio González/Presidencia
De acuerdo con la congresista norteamericana, María Elvira Salazar, el gobierno de Gustavo Petro afectó la imagen internacional de Colombia - crédito @MaElviraSalazar/X - Ovidio González/Presidencia

El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, respondió a las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro sobre la existencia de una supuesta campaña financiada para desprestigiar a la primera dama, Verónica Alcocer, durante su permanencia en Estocolmo.

En entrevista con Caracol Radio, el diplomático negó cualquier operación organizada desde la misión diplomática y afirmó que los señalamientos que circularon en ese país derivaron del comportamiento público de Alcocer, no de una estrategia coordinada.

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Reyes remarcó que la embajada está compuesta por un pequeño equipo de seis personas, entre diplomáticos y funcionarios administrativos, y pidió al mandatario precisar quiénes serían los presuntos responsables.

Jamás nos vimos”, relató el embajador al referirse al periodo en que la primera dama residió en la capital sueca para estudiar inglés. Añadió que Alcocer le comunicó antes del viaje su decisión de evitar contacto con la misión diplomática para concentrarse en sus estudios.

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Guillermo Reyes rechazó acusaciones de Gustavo Petro sobre desprestigio a la primera dama Verónica Alcocer - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia
Guillermo Reyes rechazó acusaciones de Gustavo Petro sobre desprestigio a la primera dama Verónica Alcocer - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia

El embajador aseguró que Alcocer nunca visitó la residencia oficial, alquiló por cuenta propia y mantuvo distancia de cualquier actividad de la delegación colombiana.

Sobre la versión de una campaña financiada, Reyes fue contundente al señalar que la imagen de Alcocer se vio afectada por sus propias acciones. “Eso no necesitaba pagarse un solo peso, ella sola se desprestigiaba”, declaró.

Durante la estadía de la primera dama en Suecia, Reyes recibió llamadas de la Cancillería sueca, la policía y la embajadora sueca en Bogotá, quienes preguntaron por situaciones relacionadas con Alcocer.

El embajador atribuyó esas inquietudes a la exposición pública de la esposa del presidente y no a una conspiración. Al abordar la vida social de Alcocer, Reyes mencionó su gusto por socializar y resaltó que “le encantan los suecos”.

Sobre los cuestionamientos por el consumo de alcohol, Reyes aclaró que el problema no era el hecho de beber, sino el impacto de su comportamiento en lugares públicos, donde según él, se generaban escenas ruidosas que llamaban la atención.

María Elvira Salazar cuestionó gestión de Gustavo Petro y advirtió sobre retroceso en Colombia - crédito @MaElviraSalazar/X
María Elvira Salazar cuestionó gestión de Gustavo Petro y advirtió sobre retroceso en Colombia - crédito @MaElviraSalazar/X

Tras lo anterior, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, representante de Florida, expresó fuertes críticas hacia la administración del presidente Gustavo Petro a través de un mensaje en red social de X.

En su trino, la legisladora afirmó que el actual gobierno “ha desprestigiado a Colombia ante el mundo”, atribuyéndole el retroceso de avances alcanzados por varias generaciones.

Salazar sostuvo que, en pocos años, la gestión de Petro habría revertido logros construidos con “esfuerzo, sacrificio y valentía” por parte de la ciudadanía. “Colombia merece algo mejor”, añadió la congresista, resaltando su preocupación por la imagen internacional del país.

Las declaraciones de Salazar reflejaron la inquietud de sectores políticos en Estados Unidos ante la política exterior y las acciones del gobierno colombiano.

María Elvira Salazar ha mostrado en diferentes ocasiones su apoyo a Abelardo de la Espriella

La congresista estadounidense María Elvira Salazar intensificó sus críticas hacia el gobierno de Gustavo Petro mediante una serie de publicaciones en sus redes sociales.

María Elvira Salazar y su apoyo a Abelardo de la Espriella
Con esta otra publicación en las redes sociales, la congresista republicana María Elvira Salazar expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella, ante la necesidad de que la derecha una sus esfuerzos - crédito @MaElviraSalazar/X

En sus mensajes, la representante republicana responsabilizó al actual mandatario de los principales problemas que enfrenta Colombia, al advertir sobre un aumento en la producción de coca, la violencia, la presencia guerrillera y el deterioro económico. “Colombia no puede darse el lujo de repetir el desastre del petrismo”, expresó la legisladora, llamando a un viraje político en el país.

Salazar enfatizó que la ciudadanía enfrenta una decisión trascendental, entre “recuperar el orden, la seguridad y la cercanía con Estados Unidos” o mantener, según su visión, un rumbo fallido.

La congresista instó a los sectores de derecha a unificarse y respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella, a quien describió como la principal opción en las encuestas y representante de valores democráticos y de seguridad regional.

Dentro de su intervención, la parlamentaria subrayó que Washington busca fortalecer la relación comercial e ideológica con Colombia, y consideró que el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria Abelardo de la Espriella encarna una alternativa que coincide con los intereses democráticos y de seguridad de Estados Unidos.

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