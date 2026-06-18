Bogotá abre más de 1.500 investigaciones a motociclistas por reincidencia en infracciones de tránsito: así pueden verse afectados los conductores

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, reiteró que la reincidencia en infracciones de tránsito tendrá sanciones más estrictas - crédito Secretaria de Movilidad/X

En Bogotá, el mensaje es claro: si a un motociclista le gusta “pasarse de vivo” con las normas de tránsito, tarde o temprano puede terminar sin licencia. La Bogotá viene endureciendo los controles y la Secretaría Distrital de Movilidad acaba de encender otra alerta con cifras que dejan ver la magnitud del problema.

En total, la entidad abrió 1.559 nuevas investigaciones por reincidencia contra motociclistas que han sido pillados incumpliendo las normas más de una vez en poco tiempo.

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Y no es un tema menor: estas investigaciones pueden terminar en la suspensión de la licencia de conducción por seis meses o incluso más, dependiendo de la gravedad y la repetición de las faltas.

Para ponerlo en contexto, en lo que va de 2026 ya se han suspendido 529 licencias de motociclistas por reincidencia. Es decir, más de quinientas personas ya se quedaron sin poder manejar moto por un tiempo. Y eso sin contar que todavía hay 5.906 procesos abiertos que siguen en revisión y podrían terminar igual o peor.

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La Secretaría de Movilidad reportó más de 1.500 nuevas investigaciones contra motociclistas por reincidencia en infracciones de tránsito en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Qué es eso de “reincidencia” y por qué importa?

La regla es bastante sencilla, pero muchos no la tienen clara: si un conductor comete más de una infracción en un periodo de seis meses, entra en condición de reincidente. Y ahí es donde empieza el problema grande.

En esos casos, la sanción no es solo una multa que se paga y ya. La medida más fuerte es la suspensión de la licencia por seis meses. Y si el conductor vuelve a caer en lo mismo, la sanción puede subir a un año o incluso más tiempo sin poder conducir.

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La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, ha sido enfática en que estas medidas no buscan “perseguir” a los motociclistas, sino proteger vidas. Según la entidad, muchas de estas conductas terminan generando accidentes que afectan no solo a los conductores, sino también a peatones y ciclistas.

En lo corrido de 2026, ya se han suspendido 529 licencias de conducción a motociclistas por incumplir reiteradamente las normas viales - crédito Colprensa

Dicho en palabras más simples: la idea es que quien insista en incumplir las normas, asuma consecuencias reales.

Las infracciones más comunes en moto

Uno de los datos que más llama la atención es cuál es la infracción que más se repite. En Bogotá, la número uno es la C24, con cerca de 28.498 comparendos entre enero y mayo de 2026.

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Esta infracción agrupa varias conductas, como no usar casco, no tener luces o direccionales, invadir andenes o ciclorrutas, e incluso exceder los límites de velocidad. Es decir, es un “combo” de malas prácticas que ponen en riesgo a todo el mundo.

Incluso hay reportes de medios como El Tiempo que hablan de cifras similares (28.298 comparendos), lo que confirma que esta es la falta más repetida entre motociclistas en la ciudad.

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Después de la C24, vienen otras infracciones que también preocupan bastante:

No tener la revisión técnico-mecánica al día: 13.489 comparendos

Conducir sin licencia: 12.782 comparendos

Estacionar en sitios prohibidos: 9.420 comparendos

Circular por zonas o horarios restringidos: 8.311 comparendos

La infracción C24 sigue liderando los comparendos en la ciudad, con miles de casos por conductas que ponen en riesgo la seguridad en las vías - crédito Bogotá Tránsito

En otras palabras, no es solo un problema de una o dos conductas aisladas, sino de una cultura de incumplimiento que las autoridades quieren frenar.

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¿Qué está pasando en las calles?

Si uno camina o se mueve por la ciudad, no es raro ver motos subiendo andenes, metiéndose entre carros de forma peligrosa o ignorando semáforos. Y aunque no todos los motociclistas lo hacen, sí hay un grupo que repite estas conductas y ahí es donde entra la sanción por reincidencia.

La Secretaría de Movilidad insiste en que muchas de estas acciones terminan en accidentes graves. Por eso, además de comparendos, ahora están mirando el historial completo del conductor para tomar decisiones más fuertes.

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La postura de la administración distrital es clara: la reincidencia no se va a seguir viendo como algo menor. Si alguien insiste en incumplir las normas, la consecuencia será cada vez más fuerte, incluso con la suspensión prolongada de la licencia.