Tragedia en Bolívar: bebé sufrió quemaduras con café hirviendo en su casa

Un bebé de 9 meses sufrió quemaduras con café hirviendo en una vivienda del corregimiento de El Sudán, ubicada al sur de Bolívar, tras un accidente doméstico ocurrido durante la jornada del sábado 28 de febrero de 2026, lo que generó alerta entre los pares y cuidadores del sector.

El caso fue difundido ampliamente entre la comunidad y se dio a conocer que el menor fue atendido de inmediato en el hospital local y permanece bajo supervisión médica mientras los profesionales evalúan la evolución de las lesiones ocasionadas por el líquido que estaba bastante caliente.

Tras el incidente, las autoridades de salud advirtieron acerca de los riesgos de manipular recipientes con líquidos calientes en presencia de niños pequeños, enfatizando que cualquier movimiento en falso puede terminar ocasionando una tragedia y hasta la muerte de un pequeño.

Según informó el diario local El Universal, las autoridades del sector hicieron un llamado a los padres y cuidadores para evitar que tanto estufas, ollas y bebidas calientes se ubiquen al alcance de los menores y la recomendación está ligada a que estas nunca estén sobre mesas inestables o improvisadas, teniendo en cuenta que pueden caer sobre los niños.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la madre del niño preparaba café en una mesa improvisada sostenida por una estufa cuando, tras un movimiento involuntario, el recipiente con el líquido hirviendo se volcó sobre el niño, que se encontraba dando sus primeros pasos.

El caso generó consternación entre los habitantes del sector, que lamentaron el accidente y recordaron la importancia de supervisar de forma constante a los menores que se desplazan por la vivienda, teniendo en cuenta que en varias oportunidades se han presentado situaciones de este tipo.

Los especialistas también recomiendan permitir que las bebidas calientes se enfríen antes de servirlas cuando hay niños cerca y nunca dejar solos a los pequeños en sitios donde se manipulen líquidos o alimentos calientes, según la información citada por el medio local.

Por ahora, no se han revelado informes sobre la gravedad específica de las quemaduras y la comunidad está atenta a las verificaciones por parte de los investigadores a cargo del caso.

Bebé murió en Yarumal por presunta negligencia médica

El 12 de febrero de 2026 se informaron detalles de la muerte de un bebé recién nacido en el Hospital San Juan de Dios de Yarumal, lo que ha generado indignación en la comunidad tras las denuncias de presunta negligencia médica presentadas por sus familiares.

Según información recolectada por Blu Radio, el propio pediatra de la institución le dio cifras preocupantes a los padres durante una conversación que habría sido grabada en uno de sus teléfonos. Allí, el profesional de la salud aseguró que la tasa de mortalidad neonatal en el hospital es del 0,5%, que se ubica por debajo de otros hospitales de igual complejidad.

En ese intercambio, el profesional señaló: “Siempre, por estadística, se espera que de 1000 niños se mueran más o menos 15. Saber cuál va a ser es imposible. Generalmente son prematuros. A nosotros se nos muere un bebé por mes de 500 que nacen”.

Miembros de la familia del menor aseguraron que, tras el parto, el recién nacido presentó dificultades respiratorias y que, pese a ofrecerse a cubrir los gastos, no se autorizó un traslado a Medellín por considerarse innecesario. Al solicitar explicaciones sobre la atención, criticaron como deshumanizante el trato recibido por el pediatra del hospital.

En respuesta pública, el hospital informó a través de un comunicado que el caso se mantiene bajo protocolos de auditoría clínica y seguridad del paciente, aclarando que durante la actual administración no han existido demandas por responsabilidad médica o negligencia.

El pediatra explicó a los familiares que el bebé fue asistido con oxígeno, pero falleció porque “se le llenaron los pulmones tanto de sangre como de leche. Bronco-aspiró”, según el audio conocido por Blu Radio.