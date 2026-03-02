Propuesta para que se militarice Bogotá avanza: ya superó el mínimo de firmas requerido para que sea votada en cabildo abierto

El representante a la Cámara por el Centro Democrático impulsa la iniciativa que busca que los efectivos militares presten seguridad en las calles de la capital de la República - crédito suministrado a Infobae Colombia

La iniciativa para militarizar Bogotá, impulsada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, ya alcanzó las 32.000 firmas requeridas por ley, con lo que se activará un protocolo para su discusión en Cabildo Abierto. La propuesta, como bien se indica, plantea la intervención de las Fuerzas Militares como respuesta a la crisis de inseguridad que, según el legislador, ha desbordado la capacidad operativa de la Policía Metropolitana de la capital de la República.

Según el congresista, más de 32.000 ciudadanos respaldaron la solicitud de asistencia militar. Las firmas serán presentadas el jueves 5 de marzo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con lo que se dará inicio a un proceso de verificación que se extenderá por 45 días calendario. Una vez finalizado ese trámite, el alcalde Carlos Fernando Galán deberá asistir a un Cabildo Abierto en el Concejo para discutir públicamente la pertinencia de esta medida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa buscaría el apoyo de las Fuerzas Militares para garantizar la seguridad en Bogotá - crédito Ejército Nacional

Uscátegui atribuyó el proceso a la gravedad de la situación. “El alcalde de Bogotá deberá escuchar directamente a la ciudadanía para debatir la necesidad y urgencia de activar el mecanismo legal de la asistencia militar frente a la crítica situación de seguridad que vive nuestra ciudad”, expresó Uscátegui, que también destacó que se trata de un ejercicio ciudadano que reclama acciones reales frente al crecimiento del crimen, la violencia y la pérdida de control territorial.

La recolección de firmas activará una discusión pública sobre la militarización en Bogotá

El mecanismo adoptado para convocar al Cabildo Abierto cuenta con respaldo legal en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que permite a la ciudadanía solicitar la colaboración de las Fuerzas Militares cuando la Policía se vea superada. La iniciativa contempla que la presencia militar lleve a cabo patrullajes mixtos y establezca puestos de control y vigilancia en zonas identificadas como críticas para disuadir el delito, que de acuerdo con el representante va en aumento.

El alcalde Carlos Fernando Galán deberá presidir el Cabildo Abierto en el que se discutirá la propuesta de militarizar Bogotá - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

Y, tras la validación que hará el órgano electoral de la validez de las rúbricas, el debate en el Concejo de Bogotá será obligatorio y centrado, según lo dicho por el legislador, en la “necesidad urgente de proteger la vida, la tranquilidad y los derechos de los bogotanos”. En ese sentido, el representante expresó su tranquilidad por el deber cumplido y espera que con la radicación de las firmas inicie de manera formal el plazo para la discusión sobre la militarización de Bogotá.

El déficit de policías y la escalada del crimen como motivaciones principales para pedir la militarización

En su argumentación, Uscátegui insistió que la actual dotación de la Policía Metropolitana resulta insuficiente y estima un déficit superior a 7.000 efectivos. La presencia del Ejército permitiría suplir ese faltante de forma temporal, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente al avance de bandas criminales que, según el representante, actúan a plena luz del día con total impunidad, sin que exista respuesta de la administración distrital.

Según el congresista del Centro Democrático, hay un décifit de al menos 7.000 policías en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El congresista enfatizó que militarizar la ciudad no se limita al uso de la fuerza, sino que también implica “devolverle a los ciudadanos la tranquilidad que han perdido incluso dentro de sus hogares”. Es por ello que la propuesta prevé que la vigilancia militar sea transitoria y focalizada en las zonas de mayor incidencia delictiva, con el objetivo de restaurar el orden y la confianza pública a lo largo y ancho de la ciudad, que se ha visto afectada por el auge de la delincuencia.

El congresista, que aspira a ser reelegido, es hijo del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui y cuenta con el respaldo en el cabildo distrital de su hermano, Julián, que es concejal por el Centro Democrático y que también se sumó a la recolección de firmas para que se convoque a esta especie de cumbre por la seguridad de la capital.