Presidente de Sayco rechaza acusaciones de Andrés Vásquez y niega vínculo con presunto secuestro

El presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), Rafael Manjarrez, rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas por el candidato al Senado Andrés Vásquez y negó cualquier vínculo con el presunto secuestro del que asegura haber sido víctima.

Andrés Vásquez, candidato al Senado, afirmó públicamente que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia y su directivo estarían relacionados con un supuesto secuestro. Ante estas declaraciones, según Blu Radio, Rafael Manjarrez respondió que tales acusaciones “carecen por completo de sustento fáctico y jurídico”.

El presidente de la entidad, quien además es compositor, sostuvo que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia siempre ha actuado en estricto cumplimiento de la ley y con respeto por la honra de las personas.

Manjarrez subrayó que la trayectoria de la sociedad ha sido ética y profesional. En sus palabras, asegura que tanto él como Sayco han actuado siempre bajo el marco de la ley y con respeto por la honra de las personas. El presidente explicó que cualquier diferencia con empresas relacionadas con Vásquez ha sido tramitada ante los estrados judiciales, mediante los procedimientos establecidos y garantizando el debido proceso.

Procesos judiciales y gestión institucional

De acuerdo con la versión de Sayco, conocida por el medio ya mencionado, las diferencias existentes con empresas vinculadas a Vásquez se han resuelto exclusivamente a través de las vías legales. La organización enfatizó que todas las actuaciones han sido institucionales y no personales, y que los reclamos se han presentado por los canales formales correspondientes.

El directivo explicó que estas acciones se relacionan con la recaudación de derechos de autor de compositores colombianos. Sayco ha considerado ilegal cualquier gestión de cobro de derechos sin permiso y sin el aval de la sociedad, especialmente tratándose de socios de la organización.

Respuesta a la estrategia mediática

Según el medio, Desde Sayco aseguran que Vásquez ha intentado presentar las acciones legales como un ataque personal, cuando en realidad corresponden a procedimientos institucionales. Manjarrez lamentó que se recurra a estrategias sin sustento, instrumentalizando la desinformación para obtener visibilidad mediática.

El presidente expresó según conoció el medio: “Es muy lamentable, muy ruin, que un individuo utilice ese mecanismo para hacerse publicidad, porque es la única alternativa que se me ocurre”.

El dirigente insistió en que la justicia es el único escenario válido para resolver cualquier controversia y reiteró la disposición de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

Compromiso con la legalidad y la transparencia

Sayco reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los creadores colombianos. La organización manifestó su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán plenamente los hechos y que la verdad prevalecerá sobre cualquier intento de manipulación política.

En su declaración, Manjarrez sostuvo que la prioridad de la entidad es la defensa de los derechos de los compositores y la garantía de un proceso transparente en todas sus actuaciones. Además, la sociedad reiteró el llamado a que cualquier controversia sea tratada ante los organismos judiciales, descartando la utilización de mecanismos mediáticos para presionar o desinformar.

Expectativa ante las autoridades

De acuerdo con Blu Radio, Sayco expresó su disposición a entregar toda la información requerida por las autoridades y a brindar la colaboración que sea necesaria para que se esclarezcan los hechos denunciados por Vásquez. La organización concluyó que mantiene su confianza en las instituciones y en la prevalencia de la verdad en el marco de la ley.

Candidato apareció con vida tras presunta retención en Pelaya

Hacia las 11:00 p.m. del jueves 26 de febrero fue hallado con vida el candidato al Senado Andrés Vásquez, quien había sido reportado como desaparecido en Pelaya. Según su versión, fue retenido por un hombre en motocicleta y trasladado a una vivienda desconocida del municipio.

El aspirante, del Partido Conservador Colombiano, afirmó que el hecho podría estar relacionado con procesos jurídicos que adelanta contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores (Acinpro), aunque aclaró que no lo vincula con estructuras criminales de la zona.