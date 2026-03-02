Colombia

Presidente de Sayco rechaza acusaciones de Andrés Vásquez y niega vínculo con presunto secuestro

Rafael Manjarrez aseguró que todas las diferencias con el candidato han sido tramitadas por vías legales, reiterando el compromiso de la entidad con la transparencia y la legalidad

Guardar
Rafael Manjarrez, presidente de Sayco,
Rafael Manjarrez, presidente de Sayco, negó las acusaciones sobre un presunto secuestro. - crédito Sayco/página web

El presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), Rafael Manjarrez, rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas por el candidato al Senado Andrés Vásquez y negó cualquier vínculo con el presunto secuestro del que asegura haber sido víctima.

Andrés Vásquez, candidato al Senado, afirmó públicamente que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia y su directivo estarían relacionados con un supuesto secuestro. Ante estas declaraciones, según Blu Radio, Rafael Manjarrez respondió que tales acusaciones “carecen por completo de sustento fáctico y jurídico”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la entidad, quien además es compositor, sostuvo que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia siempre ha actuado en estricto cumplimiento de la ley y con respeto por la honra de las personas.

Manjarrez subrayó que la trayectoria de la sociedad ha sido ética y profesional. En sus palabras, asegura que tanto él como Sayco han actuado siempre bajo el marco de la ley y con respeto por la honra de las personas. El presidente explicó que cualquier diferencia con empresas relacionadas con Vásquez ha sido tramitada ante los estrados judiciales, mediante los procedimientos establecidos y garantizando el debido proceso.

Andrés Vásquez, candidato al Senado,
Andrés Vásquez, candidato al Senado, denunció públicamente a Sayco y a su presidente. - crédito Andrés Vásquez/Facebook

Procesos judiciales y gestión institucional

De acuerdo con la versión de Sayco, conocida por el medio ya mencionado, las diferencias existentes con empresas vinculadas a Vásquez se han resuelto exclusivamente a través de las vías legales. La organización enfatizó que todas las actuaciones han sido institucionales y no personales, y que los reclamos se han presentado por los canales formales correspondientes.

El directivo explicó que estas acciones se relacionan con la recaudación de derechos de autor de compositores colombianos. Sayco ha considerado ilegal cualquier gestión de cobro de derechos sin permiso y sin el aval de la sociedad, especialmente tratándose de socios de la organización.

Respuesta a la estrategia mediática

Según el medio, Desde Sayco aseguran que Vásquez ha intentado presentar las acciones legales como un ataque personal, cuando en realidad corresponden a procedimientos institucionales. Manjarrez lamentó que se recurra a estrategias sin sustento, instrumentalizando la desinformación para obtener visibilidad mediática.

El presidente expresó según conoció el medio: “Es muy lamentable, muy ruin, que un individuo utilice ese mecanismo para hacerse publicidad, porque es la única alternativa que se me ocurre”.

El dirigente insistió en que la justicia es el único escenario válido para resolver cualquier controversia y reiteró la disposición de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

Sayco rechazó los señalamientos y
Sayco rechazó los señalamientos y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia. - crédito Sayco

Compromiso con la legalidad y la transparencia

Sayco reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los creadores colombianos. La organización manifestó su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán plenamente los hechos y que la verdad prevalecerá sobre cualquier intento de manipulación política.

En su declaración, Manjarrez sostuvo que la prioridad de la entidad es la defensa de los derechos de los compositores y la garantía de un proceso transparente en todas sus actuaciones. Además, la sociedad reiteró el llamado a que cualquier controversia sea tratada ante los organismos judiciales, descartando la utilización de mecanismos mediáticos para presionar o desinformar.

Expectativa ante las autoridades

De acuerdo con Blu Radio, Sayco expresó su disposición a entregar toda la información requerida por las autoridades y a brindar la colaboración que sea necesaria para que se esclarezcan los hechos denunciados por Vásquez. La organización concluyó que mantiene su confianza en las instituciones y en la prevalencia de la verdad en el marco de la ley.

Andrés Vásquez afirmó haber sido
Andrés Vásquez afirmó haber sido víctima de un presunto secuestro e involucró a Sayco. - crédito Facebook y @PedroSanchezCol/X

Candidato apareció con vida tras presunta retención en Pelaya

Hacia las 11:00 p.m. del jueves 26 de febrero fue hallado con vida el candidato al Senado Andrés Vásquez, quien había sido reportado como desaparecido en Pelaya. Según su versión, fue retenido por un hombre en motocicleta y trasladado a una vivienda desconocida del municipio.

El aspirante, del Partido Conservador Colombiano, afirmó que el hecho podría estar relacionado con procesos jurídicos que adelanta contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores (Acinpro), aunque aclaró que no lo vincula con estructuras criminales de la zona.

Temas Relacionados

Rafael ManjarrezSaycoAndrés Vásquezpresunto secuestroderechos de autorlegalidadtransparenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 2 de marzo

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Resultados de la Lotería de la Caribeña Noche del 1 de marzo: todos los números ganadores

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de la Lotería de

Dron con explosivos habría atacado estación de Policía en Río Iró, zona de injerencia del ELN en Chocó

Las autoridades adelantan verificaciones para establecer la magnitud de lo ocurrido y reforzar la seguridad en el sector

Dron con explosivos habría atacado

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este lunes 2 de marzo

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

Pico y Placa: qué vehículos

Estos son los cortes de la luz del lunes 2 de marzo en Santander

Toma precauciones y conoce cuáles serán los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano: esta es la

Lorena Altamirano: esta es la vida de la actriz que acaba de abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Hermana de Yeison Jiménez conmueve en redes sociales al recordar al cantante con un video inédito del rodaje de ‘Destino final’: “Mucha tristeza”

Le llueven críticas a Mario Alberto Yepes por su trato hacia Caterin Escobar: “Es como muy grosero con ella”

Hija de Joe Arroyo revive el legado de su papá con una chaqueta que desata furor: “Tan hermosa y especial”

Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

Deportes

Video: así fue el primer

Video: así fue el primer gol de José Enamorado con Gremio en la final del Gaúcho ante Inter de Porto Alegre

Faun Drôme Classic 2026: así les fue a Diego Pescador y Brandon Rivera; Egan Bernal no participó

Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación