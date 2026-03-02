Ofrecen millonarias recompensas por responsables de homicidios de líderes sociales en Arauca: ‘Antonio García’ encabeza la lista

Las autoridades de Arauca lanzan un programa de recompensas para capturar criminales responsables de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos - crédito Colprensa

Las autoridades de Arauca anunciaron un programa de recompensas millonarias para lograr la captura de los principales responsables de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento.

A través de su cuenta de X, las Fuerzas Militares presentaron un cartel con los nombres de los criminales más buscados en la región e hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita su judicialización.

La recompensa más alta, de hasta 3.076 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv), lo que equivale a $5.385.783.780, corresponde a Eliecer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, que está señalado por su papel en ataques contra la población civil, miembros de la fuerza pública y su vinculación con hechos ligados al narcotráfico.

Sobre este delincuente pesa además la sospecha de dirigir estructuras armadas ilegales responsables de desplazamientos y extorsiones.

Otros cabecillas y estructuras armadas en la mira

El cartel de los más buscados difundido por Fuerzas Militares y Policía Nacional incluye a cabecillas del ELN y estructuras armadas ilegales - crédito @FuerzasMilCol / X

En un segundo nivel de la lista aparecen Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito; Israel Ramírez Pineda (alias Pablo Beltrán); Nicolás Rodríguez Bautista (alias Gabino) y Arturo Archila Rincón (Alias Raúl), todos identificados como integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para su captura, se ofrece una recompensa de hasta 2.307 Smlmv, equivalente a $4′039.337,84. Estos nombres figuran entre los más buscados por su responsabilidad en delitos contra defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.

El cartel difundido por la Policía Nacional también incluye a William Ernesto Cruz Lizcano (alias El Profesor), Isidro López Serrano (alias Gavilán), Jaime Fuya Gómez (alias Humberto). Por información que conduzca a su aprehensión, la recompensa llega a 600 Smlmv, correspondientes a $1′050.543.000.

Finalmente, por Juan de Dios Lizarazo Astroza, alias Daviad, las autoridades ofrecen 15 Smlmv, lo que equivale a $26′263.575. Estas personas estarían involucradas en acciones contra líderes sociales y sus familias.

Líneas de denuncia y reserva absoluta

La campaña oficial destaca la colaboración ciudadana y garantiza la absoluta reserva para quienes denuncien a través de líneas antiterrorismo - crédito @FuerzasMilCol / X

La campaña de las Fuerza Militares y la Policía Nacional enfatiza la importancia de la colaboración ciudadana. La denuncia puede hacerse a través de los números 314 358 7212, 317 896 5777 y la línea 107 contra el terrorismo. Las autoridades garantizan absoluta reserva para quienes aporten datos que permitan la localización de los responsables.

“Su denuncia nos ayuda a combatir el crimen”, reiteraron las autoridades en el cartel difundido. El objetivo central es frenar la violencia sistemática contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y sus familias, un fenómeno que ha generado preocupación nacional e internacional.

Según información oficial, la presentación del cartel y el fortalecimiento del esquema de recompensas forman parte de la respuesta estatal ante el aumento de atentados contra defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

El Gobierno busca así frenar la capacidad de operación de las estructuras armadas, tras el quiebre de los procesos de diálogo con los cabecillas que hoy integran la lista de los más buscados

El Gobierno de Colombia ofrece hasta 3.076 salarios mínimos en recompensa por la captura de dirigentes guerrilleros responsables de ataques y narcotráfico - crédito @mindefensa / X

Por su parte, el Ministerio de Defensa subrayó que la reserva de la identidad de quienes decidan colaborar está garantizada. “Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, publicó la entidad en su cuenta oficial en X.

Avances recientes y presión militar

Las autoridades reportaron la captura de uno de los principales responsables financieros de la estructura de alias Marlon. El detenido, conocido como alias Monchi, fue señalado por apropiarse de cosechas de campesinos para venderlas en Bogotá.

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre la desmovilización y sometimiento a la justicia de dos integrantes de la red de “Marlon”. “Su decisión obedece a que no hay futuro dentro de una organización criminal y terrorista, y también a la presión sostenida de las operaciones militares”, señaló Sánchez.