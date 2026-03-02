Gobierno Petro oficializó aumento del 50% en aranceles a los productos ecuatorianos: extendió la medida a 100 referencias más

Luego de que el Gobierno de Ecuador anunciara el aumento del 30% a 50% de arancel impuesto a los productos colombianos, el Ejecutivo colombiano habría decidido aplicar la misma medida para los productos provenientes del vecino país.
En un borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, revelado el lunes 2 de marzo de 2026, se contempla la aplicación de este impuesto no solo para los 30 productos iniciales sino que se extiende a 100 elementos, como sal, azufre, artículos sanitarios de plástico, entre otros.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Noticia en desarrollo...
Más Noticias
Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este lunes 2 de marzo del 2026
Consulte la última actualización si va a manejar por las calles de la ciudad hoy
Pico y Placa en Villavicencio: qué vehículos descansan hoy lunes 2 de marzo del 2026
Consulte esta información si tiene planeado conducir en la ciudad
Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este lunes 2 de marzo del 2026
Consulta el calendario actualizado si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad
Roy Barreras criticó la Paz Total de Gustavo Petro: “Fracasó por ingenuidad”
En entrevista con Infobae, el candidato presidencial reconoció avances en inclusión social, pero advirtió sobre la debilidad estatal frente a grupos armados y la necesidad de reformas en seguridad
Revelan interrogatorio secreto de Emilio Tapia sobre supuestas coimas a la exministra Karen Abudinen por Centros Poblados: “Acá hay 600 millones″
Las confesiones del polémico contratista también dieron a conocer la existencia de un presunto intermediario entre la exministra de Duque y la unión temporal. Incluso, le atribuyó a ese sujeto la modificación de los pliegos originales del billonario contrato
MÁS NOTICIAS