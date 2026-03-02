Gobierno Petro oficializó aumento del 50% en aranceles a los productos ecuatorianos: extendió la medida a 100 referencias más

Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA

Luego de que el Gobierno de Ecuador anunciara el aumento del 30% a 50% de arancel impuesto a los productos colombianos, el Ejecutivo colombiano habría decidido aplicar la misma medida para los productos provenientes del vecino país.

En un borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, revelado el lunes 2 de marzo de 2026, se contempla la aplicación de este impuesto no solo para los 30 productos iniciales sino que se extiende a 100 elementos, como sal, azufre, artículos sanitarios de plástico, entre otros.

Noticia en desarrollo...