Así es la ofensiva binacional que intensifica el combate contra el narcotráfico en la frontera entre Colombia y Ecuador

La frontera entre Colombia y Ecuador se convirtió en el epicentro de una de las mayores operaciones binacionales contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

En el municipio de Tumaco, ubicado en el departamento de Nariño, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció el inicio de la Operación Espejo, un despliegue conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de ambos países, con el objetivo de desarticular las estructuras criminales que operan en la región fronteriza.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, detalló que el plan contempla la presencia permanente de tropas y unidades policiales en cinco zonas estratégicas: una marítima y cuatro terrestres.

Las autoridades buscan neutralizar a los grupos armados responsables de delitos como el narcotráfico, el contrabando, la explotación ilícita de yacimientos mineros y la extorsión.

Despliegue militar y tecnológico de gran escala

De acuerdo con la cartera de Defensa, más de 20.000 uniformados entre Ejército Nacional, Armada de Colombia, Fuerza Aeroespacial Colombiana y Policía Nacional fueron desplegados en los departamentos de Putumayo y Nariño.

La operación cuenta con capacidades tecnológicas avanzadas, incluyendo helicópteros artillados, drones, antidrones, patrullas oceánicas y costeras, además de botes fluviales. Estos recursos permiten a las unidades actuar con rapidez y eficiencia en las zonas priorizadas para enfrentar a las estructuras criminales.

En los primeros tres días de ejecución, las fuerzas conjuntas reportaron la destrucción de 46 laboratorios para el procesamiento de droga, según informó el Ministerio. El más reciente fue localizado en la zona rural del municipio de Ricaurte, donde comandos Jungla de la Policía neutralizaron una instalación vinculada a disidencias que enviaban estupefacientes hacia Centro y Norteamérica a través del océano Pacífico.

“La estrategia debe ser global y hay que reemplazar también las economías ilegales. De lo contrario, es trasladar el problema a otro lado. Hay que resolver los problemas estructurales, pero también atacar la producción de cocaína, como los laboratorios, como los carteles del narcotráfico”, declaró Sánchez Suárez.

Zonas priorizadas y colaboración internacional

El ministro Sánchez explicó que la identificación de las cinco zonas prioritarias surgió de la coordinación con las autoridades de Ecuador. “La Operación Espejo es la apuesta más grande que hacen las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tanto de Colombia como Ecuador, para combatir un enemigo común: el narcotráfico, el crimen organizado transnacional. Esa es la amenaza, no las naciones”, afirmó el funcionario.

El despliegue incluye la participación de las Fuerzas Armadas de Ecuador, que mantendrán presencia permanente en los puntos críticos junto a sus homólogos colombianos.

La estrategia contempla acciones contundentes contra todas las fuentes de financiación de los grupos ilegales, entre ellas la producción de cocaína y la extorsión. Parte del plan también abarca el impulso de la sustitución de economías ilegales en zonas como Nariño y Putumayo.

Estados Unidos participará en la operación con un componente de inteligencia, encargado de apoyar tareas de interdicción aérea y marítima, así como la localización de campamentos de grupos ilegales. Este respaldo internacional busca fortalecer las capacidades de ambos países para bloquear las rutas del narcotráfico transnacional.

Posible uso de bombardeos y acciones legales

El Ministerio de Defensa no descarta la utilización de bombardeos selectivos, si se reúnen las condiciones operativas, sobre áreas donde se detecte la presencia de grupos armados ilegales. “No escatimamos en ningún momento el empleo incluso del bombardeo. Es una capacidad legítima, una herramienta legal que tiene el Estado para protegerse”, enfatizó Sánchez Suárez.

En paralelo a la ofensiva militar, continúan los procesos de diálogo con ciertos grupos al margen de la ley. La autoridad ministerial subrayó que el Gobierno respeta estos acercamientos, pero actúa con decisión contra el crimen, el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión, el secuestro y el desplazamiento forzado.

La cartera resaltó la importancia de la colaboración ciudadana en el combate a estas estructuras. Las líneas nacionales gratuitas 107, 147 y 165 estarán habilitadas las 24 horas para que la población pueda denunciar la presencia de miembros de organizaciones criminales o la ubicación de laboratorios clandestinos.