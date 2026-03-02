Colombia

Andrés Forero, cabeza de lista al Senado del Centro Democrático, negó división en el partido tras la renuncia de José Félix Lafaurie: esto dijo

Forero, quien encabeza el grupo de 25 aspirantes a integrar la corporación, entre los que se encuentra el expresidente Álvaro Uribe, precisó los términos en los que se produjo la salida del presidente de Fedegán de esta colectividad

Guardar
Andrés Forero le restó importancia
Andrés Forero le restó importancia a la salida del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, del Centro Democrático - crédito Colprensa

El Centro Democrático enfrenta uno de los remezones internos más notables desde su fundación tras la renuncia irrevocable del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie, que se dio a conocer en plena campaña electoral.

Aunque el hecho ha desatado especulaciones sobre una posible fractura, la bancada del partido en el Senado negó que exista una división estructural y reafirmó su apuesta por consolidar nuevos liderazgos en los comicios.

Andrés Forero, cabeza de lista del Senado por la colectividad, descartó en forma tajante que la salida de Lafaurie implique una fuga de cuadros políticos relevantes. Y, de hecho, en sus declaraciones mencionó a la esposa del dirigente gremial, la senadora María Fernanda Cabal, al afirmar que sigue haciendo parte de la colectividad, pese a que se conoció a principios de 2026 una dura carta en la que se apartaba de las directrices del partido, del que era fundadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Centro Democrático se desmarcó
El Centro Democrático se desmarcó de los señalamientos hechos por el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie - crédito Colprensa

La señora Cabal todavía no ha salido del partido, quien salió fue José Felix Lafaurie. Lo que hacemos es desearle a ellos toda la suerte, pero se fueron o se fue realmente solo. Él no se llevó a ningún congresista, a ningún diputado, a ningún concejal. Le deseamos a él toda la suerte, pero nosotros estamos concentrados en sacar la mayor bancada posible”, afirmó Forero, en relación con la partida del titular de Fedegán al partido Salvación Nacional, su antigua casa.

A su vez, Forero detalló que la lista al Senado mantiene su objetivo primordial de reunir 25 curules para asegurar el regreso de Uribe al Congreso, y así lo reiteró ante la consulta la prensa. “El presidente Uribe ya está en el número 25 y aspiramos a que vuelva a ser congresista de Colombia en un momento tan difícil para el país y para la democracia”, explicó el actual representante a la Cámara, que enfatizó que el mecanismo obliga a marcar solo el logo del partido.

El presidente de Fedegán explicó que su salida obedece a un "imperativo ético y de dignidad personal" - crédito @jflafaurie/X

El impacto político de la renuncia de José Félix Lafaurie del Centro Democrático

La decisión de Lafaurie llegó acompañada de duras críticas a la transparencia del proceso que posicionó a Paloma Valencia como candidata presidencial. El dirigente ganadero justificó su renuncia por un “imperativo ético y de dignidad personal”, y alegó que la dirección del partido desatendió sus solicitudes de información sobre la designación de la presidenciable; sin embargo, la dirigencia indicó que respondió a sus requerimientos en al menos ocho ocasiones.

En consecuencia, tras su salida del Centro Democrático, el directivo gremial anunció también su retorno al partido Salvación Nacional, al comprometerse su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella y la lista al Senado de esa colectividad. Con ello, las expectativas están centradas en qué hará su esposa, Cabal, en el sentido de si abandonará o no la colectividad en los próximos días para fundar su propio movimiento, o unirse al referido movimiento.

María Fernanda Cabal, esposa de
María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, sigue haciendo parte del Centro Democrático - crédito @mariafernandacabal/Instagram - @jflafaurie/X

En medio de esta controversia, Forero reveló que la estrategia permanece firme pese a las turbulencias. “Estamos con la ilusión de recuperar las tres curules que perdimos el 2022. Hoy tenemos dos representantes y aspiramos a sacar cinco representantes con certeza y ojalá una sexta curul. Entonces, este es el cierre de campaña oficial, pero naturalmente vamos a estar buscando votos hasta el último minuto”, aclaró en el cierre de campaña, en Bogotá.

Y consultado sobre la posibilidad de alcanzar la meta histórica de senadores y el retorno de Uribe, Forero fue claro en el objetivo. “Necesitamos que el presidente Uribe vuelva a ser congresista. Él, de manera generosa, nos dio espacio a los nuevos liderazgos en los primeros puestos, pero necesitamos que él, para que vuelva”, afirmó el congresista, que también mencionó la relevancia de fortalecer la presencia femenina en los próximos comicios, justo el 8 de marzo.

Temas Relacionados

Andrés ForeroElecciones 2026 ColombiaElecciones Congreso 2026María Fernanda CabalJosé Félix LafaurieRenuncia LafaurieCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Tragedia en Bolívar: bebé sufrió quemaduras con café hirviendo en su casa

Los hechos ocurrieron en un descuido de los cuidadores, lo que abre el debate sobre la seguridad de los menores en sus propios hogares

Tragedia en Bolívar: bebé sufrió

Así es la ofensiva binacional que intensifica el combate contra el narcotráfico en la frontera entre Colombia y Ecuador

Un despliegue conjunto de fuerzas de ambos países tiene como propósito desmantelar organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, el contrabando y la minería ilícita en zonas estratégicas de la región fronteriza. Destruyeron 46 laboratorios en los primeros días de la ofensiva

Así es la ofensiva binacional

Actualización del Sisbén en Bogotá genera preocupaciones: miles podrían cambiar de grupo por ajustes automáticos del DNP

Las nuevas ubicaciones obedecen a procesos técnicos que integran datos de bases administrativas, buscando que los beneficiarios se agrupen según sus condiciones, sin intervención manual ni criterios discrecionales

Actualización del Sisbén en Bogotá

Miles de trabajadores y pensionados en Colombia están perdiendo dinero a la hora de declarar renta en la Dian: por qué

De acuerdo con expertos, es posible recuperar saldos a favor de años anteriores, siempre que se revise el caso, se cumpla el plazo legal y se cuente con los soportes requeridos

Miles de trabajadores y pensionados

Le llueven críticas a Mario Alberto Yepes por su trato hacia Caterin Escobar: “Es como muy grosero con ella”

Mientras algunos usuarios de las redes sociales critican el tono de Yepes, otros celebran la autenticidad de la pareja

Le llueven críticas a Mario
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Le llueven críticas a Mario

Le llueven críticas a Mario Alberto Yepes por su trato hacia Caterin Escobar: “Es como muy grosero con ella”

Hija de Joe Arroyo revive el legado de su papá con una chaqueta que desata furor: “Tan hermosa y especial”

Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

Maiker Smith confesó lo difícil que fue volver a la rutina tras participar en ‘La casa de los famosos’ y aconsejó cómo lidiar con el ‘hate’

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Deportes

Faun Drôme Classic 2026: así

Faun Drôme Classic 2026: así les fue a Diego Pescador y Brandon Rivera; Egan Bernal no participó

Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación

Millonarios en marzo: fechas y rivales decisivos en Liga BetPlay y Copa Sudamericana