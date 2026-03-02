Andrés Forero, cabeza de lista al Senado del Centro Democrático, negó división en el partido tras la renuncia de José Félix Lafaurie: esto dijo

Andrés Forero le restó importancia a la salida del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, del Centro Democrático - crédito Colprensa

El Centro Democrático enfrenta uno de los remezones internos más notables desde su fundación tras la renuncia irrevocable del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie, que se dio a conocer en plena campaña electoral.

Aunque el hecho ha desatado especulaciones sobre una posible fractura, la bancada del partido en el Senado negó que exista una división estructural y reafirmó su apuesta por consolidar nuevos liderazgos en los comicios.

Andrés Forero, cabeza de lista del Senado por la colectividad, descartó en forma tajante que la salida de Lafaurie implique una fuga de cuadros políticos relevantes. Y, de hecho, en sus declaraciones mencionó a la esposa del dirigente gremial, la senadora María Fernanda Cabal, al afirmar que sigue haciendo parte de la colectividad, pese a que se conoció a principios de 2026 una dura carta en la que se apartaba de las directrices del partido, del que era fundadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Centro Democrático se desmarcó de los señalamientos hechos por el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie - crédito Colprensa

“La señora Cabal todavía no ha salido del partido, quien salió fue José Felix Lafaurie. Lo que hacemos es desearle a ellos toda la suerte, pero se fueron o se fue realmente solo. Él no se llevó a ningún congresista, a ningún diputado, a ningún concejal. Le deseamos a él toda la suerte, pero nosotros estamos concentrados en sacar la mayor bancada posible”, afirmó Forero, en relación con la partida del titular de Fedegán al partido Salvación Nacional, su antigua casa.

A su vez, Forero detalló que la lista al Senado mantiene su objetivo primordial de reunir 25 curules para asegurar el regreso de Uribe al Congreso, y así lo reiteró ante la consulta la prensa. “El presidente Uribe ya está en el número 25 y aspiramos a que vuelva a ser congresista de Colombia en un momento tan difícil para el país y para la democracia”, explicó el actual representante a la Cámara, que enfatizó que el mecanismo obliga a marcar solo el logo del partido.

El presidente de Fedegán explicó que su salida obedece a un "imperativo ético y de dignidad personal" - crédito @jflafaurie/X

El impacto político de la renuncia de José Félix Lafaurie del Centro Democrático

La decisión de Lafaurie llegó acompañada de duras críticas a la transparencia del proceso que posicionó a Paloma Valencia como candidata presidencial. El dirigente ganadero justificó su renuncia por un “imperativo ético y de dignidad personal”, y alegó que la dirección del partido desatendió sus solicitudes de información sobre la designación de la presidenciable; sin embargo, la dirigencia indicó que respondió a sus requerimientos en al menos ocho ocasiones.

En consecuencia, tras su salida del Centro Democrático, el directivo gremial anunció también su retorno al partido Salvación Nacional, al comprometerse su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella y la lista al Senado de esa colectividad. Con ello, las expectativas están centradas en qué hará su esposa, Cabal, en el sentido de si abandonará o no la colectividad en los próximos días para fundar su propio movimiento, o unirse al referido movimiento.

María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, sigue haciendo parte del Centro Democrático - crédito @mariafernandacabal/Instagram - @jflafaurie/X

En medio de esta controversia, Forero reveló que la estrategia permanece firme pese a las turbulencias. “Estamos con la ilusión de recuperar las tres curules que perdimos el 2022. Hoy tenemos dos representantes y aspiramos a sacar cinco representantes con certeza y ojalá una sexta curul. Entonces, este es el cierre de campaña oficial, pero naturalmente vamos a estar buscando votos hasta el último minuto”, aclaró en el cierre de campaña, en Bogotá.

Y consultado sobre la posibilidad de alcanzar la meta histórica de senadores y el retorno de Uribe, Forero fue claro en el objetivo. “Necesitamos que el presidente Uribe vuelva a ser congresista. Él, de manera generosa, nos dio espacio a los nuevos liderazgos en los primeros puestos, pero necesitamos que él, para que vuelva”, afirmó el congresista, que también mencionó la relevancia de fortalecer la presencia femenina en los próximos comicios, justo el 8 de marzo.