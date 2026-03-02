Colombia

Acción de Ecopetrol sube en medio de la guerra en Irán, pero hay preocupación por las utilidades de la empresa colombiana

La valorización se produce mientras la compañía atraviesa una caída sin precedentes en sus beneficios económicos, lo que despierta dudas acerca de la capacidad de la compañía para mantener sus contribuciones a las finanzas públicas, alertaron analistas

El Estado colombiano es el
El Estado colombiano es el mayor accionista de Ecopetrol (88.49%) - crédito Luisa González/Reuters

El arranque de semana en el mercado colombiano estuvo marcado por una subida de 4,91% en la acción de Ecopetrol, que cerró en $2.350, impulsada por las tensiones en Medio Oriente y el alza del precio del petróleo. El salto contrasta con la fuerte caída de las utilidades de la petrolera en los últimos años ante el impacto de las decisiones políticas en la principal empresa estatal del país.

Dicho aumento se debe sobre todo al alza internacional del precio del crudo, provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz ante orden de Irán, en medio de la escalada del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Sin embargo, analistas advierten que la valorización ocurre en medio de una contracción histórica de utilidades para la compañía, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad de los aportes a las finanzas públicas de Colombia.

El cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, desató un efecto dominó en los mercados energéticos. Ante la volatilidad de la región, inversionistas optaron por activos del sector energético y, en particular, por acciones de Ecopetrol. El incremento internacional del petróleo se tradujo así en una valorización inmediata en la bolsa local.

El precio del barril de
El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, ronda los USD76,04 el 2 de febrero - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Impacto del conflicto internacional en Ecopetrol según analistas

El analista de mercado Arnoldo Casas dijo a La República que el alza de la acción crea “una buena sensación para el mercado petrolero colombiano”. Según él, el escenario genera impactos importantes. “Esto, por supuesto, beneficia a todos los accionistas en la petrolera, entre los cuales están principalmente los fondos de pensiones y los fondos de inversión colectiva; entonces, de alguna manera toda la sociedad colombiana termina beneficiándose de este efecto”.

Parte de la valorización, explicó, responde “a un efecto especulativo en la medida en que los inversionistas tienen la intención de comprar acciones petroleras, incluyendo la acción de Ecopetrol“. Advirtió que el impacto real depende de la duración de las tensiones en Medio Oriente y de la persistencia en los precios del crudo. “El impacto real se deriva realmente de cuánto duren las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el impacto sostenido que esto pueda tener sobre el precio del crudo en el mediano plazo”, añadió.

Aunque se prevén dividendos mayores si el conflicto persiste, el alcance sería más moderado si la situación se estabiliza pronto. El entusiasmo del mercado puede ser pasajero si el entorno internacional cambia rápidamente.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, dijo que la ideología se encargó de destruir a Ecopetrol - crédito @Jrestrp/X

Deterioro financiero y cuestionamientos por decisiones políticas

Mientras el mercado reacciona a factores externos, persisten señales de preocupación por el profundo deterioro financiero de la empresa. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, lamentó que las utilidades de Ecopetrol pasaron de $33,4 billones en 2022 a cifras proyectadas que rondarían los $9 billones en 2025, lo que representaría una caída del 73%.

Restrepo atribuye este retroceso a una combinación de factores. Sostiene que “la ideología se encargó de destruir uno de nuestros activos más valiosos. La joya de la corona que ha sido fuente de financiación del presupuesto nacional hasta en un 10% se ha deteriorado profundamente a punta de decisiones equivocadas”.

El exministro enumeró entre los elementos críticos:

  • Ausencia de nuevos contratos de exploración.
  • Suspensión de desarrollos no convencionales.
  • Interferencia política en el gobierno corporativo.
  • Demoras en los permisos ambientales.
  • Marcado deterioro operativo y reputacional.

Asimismo, el exfuncionario advirtió que corregir el rumbo será una tarea ineludible en el próximo ciclo de gobierno. Resaltó que las decisiones adoptadas hasta ahora pusieron en entredicho la sostenibilidad del principal activo de la nación.

El deterioro impacta más allá de lo empresarial, lo que afecta las arcas públicas. La petrolera presentó hasta el 10% de los ingresos nacionales por concepto de impuestos, dividendos y regalías, lo que convierte la caída en las utilidades en un desafío fiscal adicional para Colombia.

Carolina Restrepo Cañavera, abogada
Carolina Restrepo Cañavera, abogada, anotó que la caída acumulada de las utilidades de Ecopetrol en el actual Gobierno rondará el 73% - crédito @CaroRestrepoCan/X

Consecuencias fiscales y estratégicas para Colombia

La reconocida abogada Carolina Restrepo Cañavera caracterizó la caída de utilidades como estructural, más allá de las explicaciones coyunturales. Recalcó que el impacto es fundamentalmente fiscal. “Cuando su utilidad cae en $24 billones frente al punto de partida, el efecto no es empresarial: es fiscal. Ese faltante no desaparece. Se reemplaza con deuda. Cada billón menos en utilidades es un billón más en endeudamiento o en ajuste presupuestal”.

Para la abogada, la defensa oficial, sustentada en la reciente caída del precio del Brent y la apreciación del peso, no alcanza para explicar la magnitud del deterioro. Añadió que “el petróleo siempre ha sido volátil. Y Ecopetrol ha sobrevivido a ciclos más severos sin desmantelar su estrategia”.

Recordó que en 2015, aun con el crudo por debajo de USD30 por barril, la compañía mantuvo exploración, reposición de reservas y disciplina corporativa, mientras que las actuales restricciones y la prioridad de la transición energética sin respaldo financiero sólido evidencian una falta de estrategia sostenible.

Así las cosas, según ella, el debilitamiento de la principal generadora de divisas y responsable de cerca del 40% de las exportaciones arriesga la credibilidad financiera del país y encarece el endeudamiento soberano. Señaló, además, que una reducción de $6,4 billones en utilidades para 2025 respecto a 2024 equivale al presupuesto de programas sociales completos.

