Semana de marchas en Bogotá: protestas de marzo impactarán la movilidad y reunirán causas sociales, feministas y laborales

Bogotá tendrá una semana de movilizaciones sociales y eventos culturales entre el 1 y el 8 de marzo de 2026 en varias localidades - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

Durante la primera semana de marzo de 2026, Bogotá vivirá una intensa agenda de movilizaciones sociales, plantones y eventos culturales convocados por colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y sindicatos.

Entre el 1 y el 8 de marzo, las actividades se desplegarán en múltiples localidades, con concentraciones en puntos de alta afluencia como Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo. Los eventos contarán con el acompañamiento de equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, enfocados en garantizar la protesta pacífica, promover la mediación y proteger la convivencia en el espacio público.

La programación de manifestaciones comenzará desde el primer día del mes, con la marcha “Vamos a caminar por Cuba” concentrando asistentes en la Torre Colpatria en Santa Fe, desde las 9:00 a. m.

Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo concentran los principales puntos de protesta y actividades culturales en la capital - crédito Secretaría de Movilidad

Simultáneamente, se realizará en la plaza de Bolívar un evento cultural reivindicativo por el “Día Mundial del Reciclador de Oficio”, extendiéndose hasta las 7:00 p. m. En la localidad de Suba, la Casa Memoria Suba será el epicentro del “Tercer aniversario Casa Memoria Suba – Día Nacional contra la Brutalidad Policial” a partir de las 6:00 p. m., y en la misma localidad, se desarrolló un plantón denominado “Plantón por Moxi” en la diagonal 151B #136A-75.

La agenda de movilizaciones para el resto de la semana se organiza de la siguiente manera:

Lunes 2 de marzo de 2026 5:00 p. m.: Plantón por la vida de las mujeres Plazoleta de Usaquén – calle 120 con Carrera 7ª (costado occidental) – Localidad de Usaquén

Viernes 6 de marzo de 2026 6:00 a. m.: Plantón por el respeto a nuestros derechos Calle 72 con avenida Caracas – Localidad de Barrios Unidos

Sábado 7 de marzo de 2026 1:00 p. m.: 8M Movilización Abolicionista Concejo de Bogotá – Localidad de Teusaquillo Destino: Congreso de la República

Domingo 8 de marzo de 2026 Hora por confirmar: Marcha Día Internacional de la Mujer Trabajadora – Movilización y Protesta en cada Territorio Lugar: Por confirmar



El acompañamiento de equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos busca garantizar la protesta pacífica y promover la convivencia en el espacio público - crédito Gobierno de Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno recomendó a la ciudadanía consultar información actualizada sobre horarios y recorridos a través de los canales oficiales, planificar los desplazamientos considerando posibles cierres o desvíos y participar en las movilizaciones de forma pacífica y respetuosa. La entidad reitera su compromiso con el respeto al derecho a la protesta y el uso adecuado del espacio público.

Bogotá la ciudad de las manifestaciones en Colombia

Según declaraciones del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, Bogotá registró 1.761 manifestaciones durante 2025, lo que representa un incremento del 20% en comparación con 2024. El 95,2% de estas movilizaciones se gestionaron a través del diálogo y la autorregulación, reflejando la política de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán de garantizar el carácter pacífico de la protesta social.

Quintero destacó que cerca del 70% de las movilizaciones en 2025 respondieron a reivindicaciones de tipo nacional, lo que evidencia la carga que asume la ciudad frente a problemáticas originadas en otros territorios del país.

El funcionario expresó preocupación ante el bloqueo deliberado y, en ocasiones, el ataque violento al transporte público, especialmente en horas pico y en las troncales, lo que afecta a millones de personas que se desplazan a sus estudios, lugares de trabajo o citas médicas. La administración distrital insiste en la necesidad de equilibrar los derechos fundamentales en escenarios donde suelen entrar en tensión, y llama al diálogo constante con las organizaciones sociales.

El 70% de las movilizaciones en Bogotá durante 2025 respondieron a problemáticas de carácter nacional, reflejando la participación ciudadana activa - crédito Gustavo Quintero/X

La programación de la primera semana de marzo en Bogotá pone de manifiesto la diversidad de causas que movilizan a la ciudadanía, desde la defensa de los derechos de las mujeres y el respeto a la labor de los recicladores, hasta el rechazo a la brutalidad policial y la exigencia del cumplimiento de derechos laborales y sociales.

De acuerdo con el distrito, los distintos plantones y marchas reflejan una ciudad activa en la participación ciudadana, donde la institucionalidad busca ser garante tanto de la protesta como de la convivencia pacífica.

Las autoridades reiteran la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, el respeto por el espacio público y la disposición al diálogo en todas las actividades programadas.