Colombia

Semana de marchas en Bogotá: protestas de marzo impactarán la movilidad y reunirán causas sociales, feministas y laborales

Un conjunto de marchas, plantones y eventos sociales se desarrollará en diferentes localidades de la capital, convocado por organizaciones civiles y sindicatos, con acompañamiento institucional

Guardar
Bogotá tendrá una semana de
Bogotá tendrá una semana de movilizaciones sociales y eventos culturales entre el 1 y el 8 de marzo de 2026 en varias localidades - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

Durante la primera semana de marzo de 2026, Bogotá vivirá una intensa agenda de movilizaciones sociales, plantones y eventos culturales convocados por colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y sindicatos.

Entre el 1 y el 8 de marzo, las actividades se desplegarán en múltiples localidades, con concentraciones en puntos de alta afluencia como Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo. Los eventos contarán con el acompañamiento de equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, enfocados en garantizar la protesta pacífica, promover la mediación y proteger la convivencia en el espacio público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La programación de manifestaciones comenzará desde el primer día del mes, con la marcha “Vamos a caminar por Cuba” concentrando asistentes en la Torre Colpatria en Santa Fe, desde las 9:00 a. m.

Santa Fe, La Candelaria, Suba,
Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo concentran los principales puntos de protesta y actividades culturales en la capital - crédito Secretaría de Movilidad

Simultáneamente, se realizará en la plaza de Bolívar un evento cultural reivindicativo por el “Día Mundial del Reciclador de Oficio”, extendiéndose hasta las 7:00 p. m. En la localidad de Suba, la Casa Memoria Suba será el epicentro del “Tercer aniversario Casa Memoria Suba – Día Nacional contra la Brutalidad Policial” a partir de las 6:00 p. m., y en la misma localidad, se desarrolló un plantón denominado “Plantón por Moxi” en la diagonal 151B #136A-75.

La agenda de movilizaciones para el resto de la semana se organiza de la siguiente manera:

  • Lunes 2 de marzo de 2026
    • 5:00 p. m.: Plantón por la vida de las mujeres
    • Plazoleta de Usaquén – calle 120 con Carrera 7ª (costado occidental) – Localidad de Usaquén
  • Viernes 6 de marzo de 2026
    • 6:00 a. m.: Plantón por el respeto a nuestros derechos
    • Calle 72 con avenida Caracas – Localidad de Barrios Unidos
  • Sábado 7 de marzo de 2026
    • 1:00 p. m.: 8M Movilización Abolicionista
    • Concejo de Bogotá – Localidad de Teusaquillo
    • Destino: Congreso de la República
  • Domingo 8 de marzo de 2026
    • Hora por confirmar: Marcha Día Internacional de la Mujer Trabajadora – Movilización y Protesta en cada Territorio
    • Lugar: Por confirmar
El acompañamiento de equipos de
El acompañamiento de equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos busca garantizar la protesta pacífica y promover la convivencia en el espacio público - crédito Gobierno de Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno recomendó a la ciudadanía consultar información actualizada sobre horarios y recorridos a través de los canales oficiales, planificar los desplazamientos considerando posibles cierres o desvíos y participar en las movilizaciones de forma pacífica y respetuosa. La entidad reitera su compromiso con el respeto al derecho a la protesta y el uso adecuado del espacio público.

Bogotá la ciudad de las manifestaciones en Colombia

Según declaraciones del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, Bogotá registró 1.761 manifestaciones durante 2025, lo que representa un incremento del 20% en comparación con 2024. El 95,2% de estas movilizaciones se gestionaron a través del diálogo y la autorregulación, reflejando la política de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán de garantizar el carácter pacífico de la protesta social.

Quintero destacó que cerca del 70% de las movilizaciones en 2025 respondieron a reivindicaciones de tipo nacional, lo que evidencia la carga que asume la ciudad frente a problemáticas originadas en otros territorios del país.

El funcionario expresó preocupación ante el bloqueo deliberado y, en ocasiones, el ataque violento al transporte público, especialmente en horas pico y en las troncales, lo que afecta a millones de personas que se desplazan a sus estudios, lugares de trabajo o citas médicas. La administración distrital insiste en la necesidad de equilibrar los derechos fundamentales en escenarios donde suelen entrar en tensión, y llama al diálogo constante con las organizaciones sociales.

El 70% de las movilizaciones
El 70% de las movilizaciones en Bogotá durante 2025 respondieron a problemáticas de carácter nacional, reflejando la participación ciudadana activa - crédito Gustavo Quintero/X

La programación de la primera semana de marzo en Bogotá pone de manifiesto la diversidad de causas que movilizan a la ciudadanía, desde la defensa de los derechos de las mujeres y el respeto a la labor de los recicladores, hasta el rechazo a la brutalidad policial y la exigencia del cumplimiento de derechos laborales y sociales.

De acuerdo con el distrito, los distintos plantones y marchas reflejan una ciudad activa en la participación ciudadana, donde la institucionalidad busca ser garante tanto de la protesta como de la convivencia pacífica.

Las autoridades reiteran la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, el respeto por el espacio público y la disposición al diálogo en todas las actividades programadas.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaMovilizaciones SocialesDerecho a la ProtestaMovilidad BogotáBloqueos BogotáMarchas BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

El concejal Julián Forero denunció riesgos de manipulación en nuevo contrato de grúas y patios en Bogotá que afectaría a conductores

En conversación con Infobae Colombia, el cabildante señaló que los reclamos recientes reavivan cuestionamientos sobre el manejo administrativo, los presupuestos, las consultorías y presuntos privilegios en la contratación de movilidad en la capital

El concejal Julián Forero denunció

Abogado Hollman Ibáñez denunció que el ELN lo declaró objetivo militar y culpó a Petro: “No seré la última víctima del presidente”

El profesional en Derecho aseguró que algunas publicaciones en X del mandatario derivaron en intimidaciones en su contra. Al menos una de ellas proviene de esa guerrilla

Abogado Hollman Ibáñez denunció que

La selección Colombia logró finalmente la clasificación al Mundial Femenino Sub20: Brasil le dio la mano

Luego de la goleada 3-0 ante Argentina que aplazó la celebración, el combinado nacional tuvo la ayuda de las canarinhas que se coronaron campeonas sobre Venezuela

La selección Colombia logró finalmente

Estos son los mundiales femeninos sub-20 a los que Colombia asistió en su historia: ha marcado historia

Las cafeteras volvieron a clasificar al certamen de la FIFA, después de salir adelante en el hexagonal del Sudamericano de Paraguay con muchas dificultades

Estos son los mundiales femeninos

Así terminó la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub20

El combinado nacional logró el objetivo de clasificar a la Copa Mundial Juvenil de la FIFA en Polonia, después de enfrentar a Argentina en la última jornada del hexagonal

Así terminó la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque del ELN con

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

ENTRETENIMIENTO

Shakira subió a Beéle a

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en la mira por sus recientes movimientos: “Suavizan los titulares”

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

Ritvales Raíz: la apuesta que promete darle un respiro a la escena de la música electrónica en Medellín

Deportes

La selección Colombia logró finalmente

La selección Colombia logró finalmente la clasificación al Mundial Femenino Sub20: Brasil le dio la mano

Estos son los mundiales femeninos sub-20 a los que Colombia asistió en su historia: ha marcado historia

Así terminó la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub20

Primera polémica con James Rodríguez en Minnesota United por la MLS: esto pasó en su primer partido

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0