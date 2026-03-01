Colombia

Santos pidió frenar la escalada militar en Irán y advirtió sobre consecuencias “catastróficas” si colpasa el Estado iraní

El expresidente de Colombia y presidente de The Elders aseguró que la guerra para forzar un cambio de régimen solo genera caos y desigualdad

Guardar
El expresidente Juan Manuel Santos
El expresidente Juan Manuel Santos solicitó que se tome un camino diplomático para solucionar el conflicto en Irán - crédito Colprensa

El exmandatario Juan Manuel Santos y otros líderes de The Elders, una organización internacional no gubernamental de la cual es presidente, se pronunció sobre los hechos que violencia que hoy se presentan en Medio Oriente, donde se desaró una cruenta guerra luego de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

Desde la perspectiva del ex jefe de Estado y los demás integrantes de la organización, la ofensiva militar ordenada por el presidente norteamericano Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu violan el derecho internacional y constituyen una amenaza para la seguridad de todo el mundo. “Estas acciones, junto con la respuesta de Irán, ponen en peligro vidas tanto dentro como fuera de sus fronteras”, precisaron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por eso, pidieron deescalar el conflicto y que se opte por una negociación orientada a la paz. De igual manera reconocieron y criticaron las acciones del régimen israelí, centradas en la represión y en la violencia. “La negación sistemática de los derechos humanos por parte del Gobierno iraní y su brutal represión de las protestas son indefendibles y deben ser condenadas sin reservas”, señalaron.

El líder supremo iraní, el
El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, murió en medio de ataques de Estados Unidos e Israel - crédito Reuters

Sin embargo, aclararon que la manera de solucionar estas problemáticas no es la guerra. Pues, a lo largo de la historia se han documentado los resultados de este flajelo: caos a inseguridad. En ese sentido, ni la estabilidad ni la democracia surgen luego de una guerra que surja con el fin de cambiar un régimen.

Ahora bien, advirtió que si el Estado iraní colapsa, podría beneficiar a agrupaciones terroristas y a otras organizaciones no estatales, que tendrían mayor facilidad para apoderarse de material nuclear. Esto traería “consecuencias potencialmente catastróficas para el mundo”.

Así las cosas, Santos, como presidente de la organización, instó a los actores involucrados en el conflicto a detener las hostilidades y a optar por una comunicación diplomática para resolver los problemas que hoy afronta Irán.

La organización The Elders, liderada
La organización The Elders, liderada por Juan Manuel Santos, pidió desescalar el conflicto en el Medio Oriente - crédito @JuanManSantos/X

“El diálogo estaba avanzando y estaba previsto que se reanudara la próxima semana. Como Presidente de The Elders, hago un llamado a un cese inmediato de la escalada militar para permitir un retorno urgente a la diplomacia”, indicó.

Las acciones militares de Estados Unidos y de Israel en Irán surtieron un efecto esperado por los gobiernos de ambos países: la muerte de líder supremo iraní, Alí Jamenei. Así lo informó el primer ministro Netanyahu en una alocución y, posteriormente, el presidente Trump lo confirmó.

Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei”, precisó Trump en su cuenta de Truth Social.

El presidente Donald Trump informó
El presidente Donald Trump informó que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, murió en los ataques perpetrados en el territorio - crédito @WhiteHouse7X

Pero, además de la muerte de Jamenei, en Irán se reportaron otros fallecimientos que hoy causan consternación. Según reportó la Agencia de Noticias de la República Islámica (Irna, por sus siglas en inglés), más de 80 estudiantes de la escuela primaria Shajare Tayebé, ubicada en el condado de Minab, provincia de Hormozgán, murieron por la ofensiva militar en Irán.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, condenando la violencia que dejó ese saldo de muertes de personas inocentes. “Esto es un desastre. Son 85 niñas asesinadas por un misil. El orden internacional no puede perecer porque será la barbarie. Colombia busca reunión urgente del consejo de seguridad de Naciones Unidas de la que es miembro pleno. El camino no es aumentar el número de países que tienen armas nucleares, sino llevarlos a cero”, escribió el primer mandatario en la red social.

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que los hechos deben ser discutidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - crédito @petogustavo/X

Temas Relacionados

Juan Manuel SantosThe EldersGuerra en IránGuerra en Medio OrienteEstados UnidosIsraelAlí JameneiColombia-Noticias

Más Noticias

El concejal Julián Forero denunció riesgos de manipulación en nuevo contrato de grúas y patios en Bogotá que afectaría a conductores

En conversación con Infobae Colombia, el cabildante señaló que los reclamos recientes reavivan cuestionamientos sobre el manejo administrativo, los presupuestos, las consultorías y presuntos privilegios en la contratación de movilidad en la capital

El concejal Julián Forero denunció

Abogado Hollman Ibáñez denunció que el ELN lo declaró objetivo militar y culpó a Petro: “No seré la última víctima del presidente”

El profesional en Derecho aseguró que algunas publicaciones en X del mandatario derivaron en intimidaciones en su contra. Al menos una de ellas proviene de esa guerrilla

Abogado Hollman Ibáñez denunció que

La selección Colombia logró finalmente la clasificación al Mundial Femenino Sub20: Brasil le dio la mano

Luego de la goleada 3-0 ante Argentina que aplazó la celebración, el combinado nacional tuvo la ayuda de las canarinhas que se coronaron campeonas sobre Venezuela

La selección Colombia logró finalmente

Estos son los mundiales femeninos sub-20 a los que Colombia asistió en su historia: ha marcado historia

Las cafeteras volvieron a clasificar al certamen de la FIFA, después de salir adelante en el hexagonal del Sudamericano de Paraguay con muchas dificultades

Estos son los mundiales femeninos

Así terminó la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub20

El combinado nacional logró el objetivo de clasificar a la Copa Mundial Juvenil de la FIFA en Polonia, después de enfrentar a Argentina en la última jornada del hexagonal

Así terminó la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque del ELN con

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

ENTRETENIMIENTO

Shakira subió a Beéle a

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en la mira por sus recientes movimientos: “Suavizan los titulares”

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

Ritvales Raíz: la apuesta que promete darle un respiro a la escena de la música electrónica en Medellín

Deportes

La selección Colombia logró finalmente

La selección Colombia logró finalmente la clasificación al Mundial Femenino Sub20: Brasil le dio la mano

Estos son los mundiales femeninos sub-20 a los que Colombia asistió en su historia: ha marcado historia

Así terminó la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub20

Primera polémica con James Rodríguez en Minnesota United por la MLS: esto pasó en su primer partido

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0