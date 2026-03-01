Santos pidió frenar la escalada militar en Irán y advirtió sobre consecuencias “catastróficas” si colpasa el Estado iraní

El expresidente Juan Manuel Santos solicitó que se tome un camino diplomático para solucionar el conflicto en Irán - crédito Colprensa

El exmandatario Juan Manuel Santos y otros líderes de The Elders, una organización internacional no gubernamental de la cual es presidente, se pronunció sobre los hechos que violencia que hoy se presentan en Medio Oriente, donde se desaró una cruenta guerra luego de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

Desde la perspectiva del ex jefe de Estado y los demás integrantes de la organización, la ofensiva militar ordenada por el presidente norteamericano Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu violan el derecho internacional y constituyen una amenaza para la seguridad de todo el mundo. “Estas acciones, junto con la respuesta de Irán, ponen en peligro vidas tanto dentro como fuera de sus fronteras”, precisaron.

Por eso, pidieron deescalar el conflicto y que se opte por una negociación orientada a la paz. De igual manera reconocieron y criticaron las acciones del régimen israelí, centradas en la represión y en la violencia. “La negación sistemática de los derechos humanos por parte del Gobierno iraní y su brutal represión de las protestas son indefendibles y deben ser condenadas sin reservas”, señalaron.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, murió en medio de ataques de Estados Unidos e Israel - crédito Reuters

Sin embargo, aclararon que la manera de solucionar estas problemáticas no es la guerra. Pues, a lo largo de la historia se han documentado los resultados de este flajelo: caos a inseguridad. En ese sentido, ni la estabilidad ni la democracia surgen luego de una guerra que surja con el fin de cambiar un régimen.

Ahora bien, advirtió que si el Estado iraní colapsa, podría beneficiar a agrupaciones terroristas y a otras organizaciones no estatales, que tendrían mayor facilidad para apoderarse de material nuclear. Esto traería “consecuencias potencialmente catastróficas para el mundo”.

Así las cosas, Santos, como presidente de la organización, instó a los actores involucrados en el conflicto a detener las hostilidades y a optar por una comunicación diplomática para resolver los problemas que hoy afronta Irán.

La organización The Elders, liderada por Juan Manuel Santos, pidió desescalar el conflicto en el Medio Oriente - crédito @JuanManSantos/X

“El diálogo estaba avanzando y estaba previsto que se reanudara la próxima semana. Como Presidente de The Elders, hago un llamado a un cese inmediato de la escalada militar para permitir un retorno urgente a la diplomacia”, indicó.

Las acciones militares de Estados Unidos y de Israel en Irán surtieron un efecto esperado por los gobiernos de ambos países: la muerte de líder supremo iraní, Alí Jamenei. Así lo informó el primer ministro Netanyahu en una alocución y, posteriormente, el presidente Trump lo confirmó.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei”, precisó Trump en su cuenta de Truth Social.

El presidente Donald Trump informó que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, murió en los ataques perpetrados en el territorio - crédito @WhiteHouse7X

Pero, además de la muerte de Jamenei, en Irán se reportaron otros fallecimientos que hoy causan consternación. Según reportó la Agencia de Noticias de la República Islámica (Irna, por sus siglas en inglés), más de 80 estudiantes de la escuela primaria Shajare Tayebé, ubicada en el condado de Minab, provincia de Hormozgán, murieron por la ofensiva militar en Irán.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, condenando la violencia que dejó ese saldo de muertes de personas inocentes. “Esto es un desastre. Son 85 niñas asesinadas por un misil. El orden internacional no puede perecer porque será la barbarie. Colombia busca reunión urgente del consejo de seguridad de Naciones Unidas de la que es miembro pleno. El camino no es aumentar el número de países que tienen armas nucleares, sino llevarlos a cero”, escribió el primer mandatario en la red social.

El jefe de Estado señaló que los hechos deben ser discutidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - crédito @petogustavo/X