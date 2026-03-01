Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

Los seguidores de los actores no solo destacaron su trayectoria, sino que se sorprendieron al ver lo unidos que son y el cambio de Enrique Carriazo - crédito Enrique Carriazo / Instagram

El cambio físico de Enrique Carriazo causó revuelo en el entorno digital tras la publicación de una fotografía que evidenció su transformación actual. La imagen, compartida por el actor Andrés Parra en sus redes sociales, recibió una gran cantidad de comentarios por parte de los ciudadanos que han seguido las producciones en las que participó el actor.

De inmediato, se desató toda una conversación sobre el artista, debido a que es considerado una figura relevante por sus más de tres décadas en la industria del entretenimiento nacional, según informaciones recogidas en distintas plataformas sociales y replicadas por medios digitales.

La reacción ante el notable cambio de imagen no solo redirigió la atención hacia lo que ha pasado con el artista, sino que llevó a que se realizara un repaso público de su trayectoria, debido a que Carriazo cuenta con un reconocimiento consolidado en la televisión, el cine y el teatro de Colombia. Así, el intérprete ha demostrado versatilidad actoral que le ha permitido asumir roles de diversa complejidad y mantenerse vigente a lo largo de generaciones.

El famoso participó en producciones como Los Reyes, La gloria de Lucho, Doctor Mata y Pedro, el escamoso, consolidándose así como uno de los actores más queridos del país.

El famoso es recordado por sus papeles en las seres y novelas más icónicas del país - crédito Serie Dr Mata / Canal RCN

La publicación de la fotografía fue realizada tras el reencuentro entre Andrés Parra y Enrique Carriazo, que le dedicó una canción al protagonista de la serie de Escobar, El Patrón del Mal, mostrando así un mensaje público cargado de reconocimiento profesional y aprecio personal hacia su colega.

Sin embargo, fue la transformación física del actor el factor que detonó la conversación, con usuarios señalando que resultó difícil identificarlo en comparación con sus apariciones anteriores. Los comentarios en la publicación variaron entre la sorpresa, la admiración y la curiosidad por el momento actual del intérprete.

“Si el supiera lo que significa para nosotros los Colombianos, eres un icono nos marcaron tus personajes, fuiste y eres el bálsamo en un país difícil, te queremos”, “Los dos juntos ocasionan un TEMBLOR pero de CORAZONES”, “Lo cambiado que está Enrique Carriazo”, “Casi no lo reconozco” y “Más que talento en una sola foto. Saludos desde Ecuador”.

La publicación del artista demostró la importancia de la amistad - crédito Colprensa

Letra de la canción que le dedicó Enrique Carriazo a Andrés Parra

“Con Andrés Parra caminé

y esto de una parte de mí recordé

Me dijiste que luchara

pero no había nada

hiciste trampa

y yo te creí

pensé que estabas afuera

y estás dentro de mí.

Vives de la guerra

yo no quiero más

no soy de esta tierra

soy solo paz.

No te hablo con ira

solo con intensidad

desde arriba

el que me mira

sabe la verdad.

Pareces amable

me quieres engañar

que soy culpable

que quiero pecar.

Dices que me defienda

no voy a pelear

no hay nadie que me ofenda

me quieren amar.

Pareces dinamita

ahora se la verdad

eres chiquitita

ni siquiera hay maldad.

Yo no te regaño

eres un engaño

Cuando digo que son locuras

sin rabia pero serio

suavecito murmuras

que todo es un misterio.

Cuando es mucha la culpa

dices que son los otros

que yo soy bueno

y ellos monstruos.

Dijiste que me habían maltratado

Mentira. Una ilusión

de serie B, su calificación.

Me dijiste que luchara

pero no había nada

hiciste trampa

y yo te creí

pensé que estabas afuera

Y estás dentro de mí.

No tengo que derrotarte

solo entregarte

fabriqué tu quimera

con material gaseoso

ni siquiera

Solo un pensamiento perezoso.

Ahí están las pruebas de conclusión

testigos y decepción

Mentira, no es nada

solo ilusión.

La luz no te ataca

no te toca un pelo

solo te desvanece

porque eres un velo.

Ya estoy cansado

ya no voy a amarte

no hablo más del pasado

no voy a atacarte

solo entregarte.

No eres el mal

solo no eres real

Gracias Andresito por amar

y ayudarme a recordar".

Los actores más famosos del país demuestran la importancia de la amistad - crédito @soymijailmulkay @alvarorodriguezactor/Instagram y cortesía Canal RCN

No toda la conversación estuvo relacionada con el cambio de imagen de Enrique Carriazo, sino que la mayoría de internautas destacaron la amistad que existe entre los dos grandes actores.