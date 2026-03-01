Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

El cambio físico de Enrique Carriazo causó revuelo en el entorno digital tras la publicación de una fotografía que evidenció su transformación actual. La imagen, compartida por el actor Andrés Parra en sus redes sociales, recibió una gran cantidad de comentarios por parte de los ciudadanos que han seguido las producciones en las que participó el actor.
De inmediato, se desató toda una conversación sobre el artista, debido a que es considerado una figura relevante por sus más de tres décadas en la industria del entretenimiento nacional, según informaciones recogidas en distintas plataformas sociales y replicadas por medios digitales.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La reacción ante el notable cambio de imagen no solo redirigió la atención hacia lo que ha pasado con el artista, sino que llevó a que se realizara un repaso público de su trayectoria, debido a que Carriazo cuenta con un reconocimiento consolidado en la televisión, el cine y el teatro de Colombia. Así, el intérprete ha demostrado versatilidad actoral que le ha permitido asumir roles de diversa complejidad y mantenerse vigente a lo largo de generaciones.
El famoso participó en producciones como Los Reyes, La gloria de Lucho, Doctor Mata y Pedro, el escamoso, consolidándose así como uno de los actores más queridos del país.
La publicación de la fotografía fue realizada tras el reencuentro entre Andrés Parra y Enrique Carriazo, que le dedicó una canción al protagonista de la serie de Escobar, El Patrón del Mal, mostrando así un mensaje público cargado de reconocimiento profesional y aprecio personal hacia su colega.
Sin embargo, fue la transformación física del actor el factor que detonó la conversación, con usuarios señalando que resultó difícil identificarlo en comparación con sus apariciones anteriores. Los comentarios en la publicación variaron entre la sorpresa, la admiración y la curiosidad por el momento actual del intérprete.
“Si el supiera lo que significa para nosotros los Colombianos, eres un icono nos marcaron tus personajes, fuiste y eres el bálsamo en un país difícil, te queremos”, “Los dos juntos ocasionan un TEMBLOR pero de CORAZONES”, “Lo cambiado que está Enrique Carriazo”, “Casi no lo reconozco” y “Más que talento en una sola foto. Saludos desde Ecuador”.
Letra de la canción que le dedicó Enrique Carriazo a Andrés Parra
“Con Andrés Parra caminé
y esto de una parte de mí recordé
Me dijiste que luchara
pero no había nada
hiciste trampa
y yo te creí
pensé que estabas afuera
y estás dentro de mí.
Vives de la guerra
yo no quiero más
no soy de esta tierra
soy solo paz.
No te hablo con ira
solo con intensidad
desde arriba
el que me mira
sabe la verdad.
Pareces amable
me quieres engañar
que soy culpable
que quiero pecar.
Dices que me defienda
no voy a pelear
no hay nadie que me ofenda
me quieren amar.
Pareces dinamita
ahora se la verdad
eres chiquitita
ni siquiera hay maldad.
Yo no te regaño
eres un engaño
Cuando digo que son locuras
sin rabia pero serio
suavecito murmuras
que todo es un misterio.
Cuando es mucha la culpa
dices que son los otros
que yo soy bueno
y ellos monstruos.
Dijiste que me habían maltratado
Mentira. Una ilusión
de serie B, su calificación.
Me dijiste que luchara
pero no había nada
hiciste trampa
y yo te creí
pensé que estabas afuera
Y estás dentro de mí.
No tengo que derrotarte
solo entregarte
fabriqué tu quimera
con material gaseoso
ni siquiera
Solo un pensamiento perezoso.
Ahí están las pruebas de conclusión
testigos y decepción
Mentira, no es nada
solo ilusión.
La luz no te ataca
no te toca un pelo
solo te desvanece
porque eres un velo.
Ya estoy cansado
ya no voy a amarte
no hablo más del pasado
no voy a atacarte
solo entregarte.
No eres el mal
solo no eres real
Gracias Andresito por amar
y ayudarme a recordar".
No toda la conversación estuvo relacionada con el cambio de imagen de Enrique Carriazo, sino que la mayoría de internautas destacaron la amistad que existe entre los dos grandes actores.