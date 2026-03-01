Procurador Eljach solicitó confirmar la autenticidad del comunicado de cese al fuego del ELN para las elecciones: “Ya no comemos cuento”

El procurador Gregorio Eljach cuestionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito @PGN_COL/X

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este domingo 1 de marzo de 2026, mediante un comunicado, que implementará un cese al fuego unilateral en el contexto de las elecciones legislativas y consultas presidenciales previstas para el 8 de marzo de 2026 en Colombia.

Al respecto, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, pidió que le confirmen la autenticidad del comunicado de grupo armado, que calificó de delincuentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Lo que solicito es que primero se verifique la autenticidad de esa información, si realmente esos señores, a quienes considero delincuentes, han hecho esas declaraciones”, afirmó Eljach.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió que le confirmen la autenticidad del comunicado de grupo armado, que calificó de delincuentes - crédito AFP

El funcionario expresó que espera que la información sea verídica y, en ese caso, pidió al ELN que cumpla lo anunciado en su pronunciamiento, ya que, según el procurador, cada cuatro años hacen promesas que no cumplen.

“Ese cuento de que cada 4 años antes de que termine un gobierno, se hace una promesa para hacer la paz y dejar hacer las elecciones, eso ya lo conocemos. Ya no comemos cuento, pero ojalá sea cierto y ojalá sea en serio”, señaló.

El procurador Gregorio Eljach también señaló que existen 38 investigaciones abiertas contra funcionarios presuntamente involucrados en actividades política.

Gregorio Eljach pidió a la ciudanía que si se denuncia un caso de presunta participación en política, deben aportar más pruebas.

“Hay que recordar que ellos están protegidos por la reserva sumarial. Sin embargo, se han venido tomando acciones y los colombianos han estado presentando denuncias. He recibido en mi celular numerosas fotos y videos sobre presuntas intervenciones indebidas en política. Le pido a la ciudadanía que, por favor, colabore enviando esa información al correo electrónico de la Procuraduría, adjuntando algún indicio, prueba o evidencia”, indicó Eljach.

Gregorio Eljach pidió a la ciudanía que si se denuncia un caso de presunta participación en política, deben aportar más pruebas - crédito @PGN_COL/X

Y puntualizó: “Se requieren pruebas y existe un procedimiento para su valoración. Esos procedimientos, que datan del año 2000, ya están desactualizados y no operan con la rapidez que exige el mundo actual. Por eso enfrentamos esa dificultad, pero también es necesario proteger la imagen de las personas involucradas, porque nadie ha sido condenado hasta ahora”.

¿Qué dijo el ELN?

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunicó un cese al fuego unilateral entre el 7 y el 10 de marzo de 2026, en el marco de las elecciones legislativas y consultas presidenciales convocadas para el 8 de marzo en Colombia.

En el anuncio, publicado en su portal oficial, la organización insurgente manifestó su intención de respetar el desarrollo del proceso electoral y de abstenerse de cualquier acción que pudiera interferir en el libre ejercicio del voto, asegurando además que no constituye su política amenazar o atentar contra candidatos.

La decisión amplía la tregua inicialmente prevista solo para la jornada electoral, extendiéndola dos días antes y uno después del evento. El ELN instruyó a sus miembros a suspender las operaciones ofensivas contra las fuerzas armadas estatales durante el periodo señalado, con el propósito de garantizar que la población acuda a las urnas sin presiones ni riesgos derivados del conflicto armado.

En su mensaje, el grupo recordó que en los últimos cuatro gobiernos ha declarado ceses al fuego similares durante procesos electorales, reafirmando que esta medida responde a su política de respaldo a la participación ciudadana libre. No obstante, expresó desconfianza sobre la transparencia del sistema electoral colombiano y se deslindó de cualquier influencia en la organización y el conteo de votos, rechazando las acusaciones sobre supuestos intentos de manipulación.

La organización insurgente anunció que durante la jornada electoral sus combatientes no realizarán ataques. - ELN

El comunicado del ELN también incluyó una crítica a los partidos tradicionales, a quienes responsabilizó de crear un ambiente político donde prevalece la desconfianza y la instrumentalización de la violencia. Finalmente, la organización reiteró su llamado a un ‘Acuerdo Nacional’ que convoque a todos los sectores sociales y las nuevas autoridades electas, con el fin de avanzar hacia soluciones de fondo en materia de democracia, soberanía, equidad y justicia social.