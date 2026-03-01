Colombia

Incendio destruyó totalmente un bus intermunicipal y paralizó el tráfico en importante vía del Eje Cafetero

El incidente afectó la movilidad en el corredor vial, mientras personal de emergencia acudió rápidamente y permitió que los ocupantes salieran ilesos

Guardar
La rápida intervención de bomberos y policía permitió que todos los pasajeros resultaran ilesos durante el siniestro cerca del puente helicoidal - crédito Urgente Pereira / Facebook

Un bus intermunicipal de la empresa Flota Occidental que recorría la ruta Pereira–Medellín quedó totalmente consumido por un incendio que se desató en el sector del puente helicoidal, kilómetro 8+700, sentido Dosquebradas–Manizales, cerca de Santa Rosa de Cabal, sobre las 2:20 p. m. del 1 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial del caso que fue difundido por medios locales como Entérate Pereira, 20 pasajeros fueron evacuados sin presentar lesiones. Sin embargo, la situación desató el pánico entre los locales y extranjeros que viajaban en el bus, así como entre los transeúntes que presenciaron la escena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el diario El Tiempo, las pérdidas materiales causadas por el siniestro fueron valoradas en más de $350 millones, tras la destrucción total del vehículo. Asimismo, se informó que la circulación en el corredor vial fue restringida a un solo carril para facilitar las labores de emergencia y remoción de los restos del automotor, lo que desató un retraso entre el desplazamiento de aquellos que se movilizaban por la zona.

Las fallas eléctricas serían la
Las fallas eléctricas serían la causa de una emergencia que dejó millonarias pérdidas materiales pero ningún herido en la ruta intermunicipal - crédito

El informe inicial de las autoridades señala que el incendio habría sido provocado por fallas eléctricas, aunque la investigación permanece abierta para esclarecer el origen exacto y evitar que una situación similar se vuelva a presentar en el importante corredor vial.

Entre tanto, se dio a conocer que el personal del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional acudió al lugar, hallando el bus cubierto por las llamas, aunque la rápida alerta sobre lo sucedido llevó a la evacuación inmediata de los ocupantes.

Entre los pasajeros rescatados, tres eran de nacionalidad colombiana y 17 extranjeros. Adicionalmente, se aclaró que todos los involucrados fueron trasladados a otro vehículo para continuar su viaje tras ser atendidos por el personal de salud que acudió a la zona.

Ante la gravedad de lo sucedido se pronunció el capitán Alejandro Guerrero, subcomandante de la Estación de Policía de Dosquebradas, que destacó lo siguiente, citado por El Tiempo: “Gracias a la rápida reacción de las autoridades y la comunidad se pudo evacuar a 20 pasajeros de un bus de transporte interdepartamental, el cual se incendió por fallas eléctricas a la altura del puente helicoidal sentido Dosquebradas - Santa Rosa”.

El oficial también confirmó que actualmente todos los pasajeros se encuentran en buen estado y sin afectaciones de salud y que fue solo el temor ocasionado por las llamas que se propagaron rápidamente.

El caso movilizó a las
El caso movilizó a las autoridades de la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las labores de remoción y control del fuego se extendieron hasta restablecer el tránsito en la vía afectada, mientras que los locales y turistas que se movilizaban por el sector se mostraron sorprendidos por la situación que paralizó el tráfico.

¿Cómo actuar ante un incendio de tal magnitud?

Ante un incendio de un autobús, la prioridad es proteger la vida de los pasajeros y alertar a los servicios de emergencia. Estas son las acciones recomendadas:

  • Mantener la calma: evite el pánico para facilitar la evacuación y la toma de decisiones rápidas.
  • Detener el vehículo: el conductor debe detener el autobús en un lugar seguro, lejos de fuentes de combustible y tráfico.
  • Apagar el motor: esto puede ayudar a reducir el riesgo de propagación del fuego.
  • Abrir puertas y salidas de emergencia: facilite la evacuación rápida de todos los ocupantes.
  • Evacuar inmediatamente: los pasajeros deben salir del autobús lo antes posible, siguiendo las instrucciones del conductor y utilizando las puertas y salidas de emergencia.
  • No recoger pertenencias: priorice la salida, no el rescate de objetos personales.
  • Alejarse del vehículo: una vez afuera, todos deben alejarse al menos 50 metros del autobús, en dirección contraria al viento, para evitar la inhalación de humo o posibles explosiones.
Incendio del bus fue atendido
Incendio del bus fue atendido por las autoridades en el sector - crédito @BomberosBogota/X
  • Llamar a emergencias: contacte a los servicios de emergencia (bomberos, policía y servicios médicos) lo más pronto posible.
  • No intentar apagar grandes incendios: si el fuego es pequeño y existe un extintor adecuado, puede intentarse apagar. Si el incendio está avanzado, no intente combatirlo.
Las fallas eléctricas serían la
Las fallas eléctricas serían la causa de una emergencia que dejó millonarias pérdidas materiales pero ningún herido en la ruta intermunicipal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Temas Relacionados

IncendioBusFlota OccidentalIntermunicipalPereira–MedellínSanta Rosa de CabalColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el documento que necesitan las mujeres en Colombia para que se puedan pensionar con menos semanas de trabajo

Las nuevas normas modificarán los procedimientos administrativos, plantearán retos en la actualización de historiales laborales y podrían tener efectos en el valor definitivo de los pagos futuros

Este es el documento que

Exfiscal Luis Gustavo Moreno recusó a la jueza 38 de Medellín, que tiene a su cargo el caso Metroparques: este es el motivo

El hoy abogado litigante, que oficia la defensa de Álvaro Villada solicitó el recurso en contra de la togada al considerar que su intervención previa en el caso de esta entidad del orden distrital compromete la imparcialidad y la legalidad del proceso

Exfiscal Luis Gustavo Moreno recusó

Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

El arquero guajiro atraviesa un gran momento en el fútbol argentino, suma minutos como titular en Vélez Sarsfield y se mantiene enfocado en consolidar su carrera internacional

Álvaro Montero habló sobre su

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación

La delegación nacional demostró alto nivel técnico y disciplina en las competencias disputadas en Quito, Ecuador, consolidando su posición como referente regional

Ejército Nacional de Colombia ganó

El Sena lanzó convocatoria con más de 24.800 vacantes para marzo con salarios de hasta a $5 millones mensuales

Una amplia variedad de empleos está disponible en diferentes sectores y regiones, permitiendo a los aspirantes filtrar por perfil, experiencia y ubicación, así como recibir acompañamiento personalizado en más de 100 oficinas habilitadas

El Sena lanzó convocatoria con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Hija de Joe Arroyo revive

Hija de Joe Arroyo revive el legado de su papá con una chaqueta que desata furor: “Tan hermosa y especial”

Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

Maiker Smith confesó lo difícil que fue volver a la rutina tras participar en ‘La casa de los famosos’ y aconsejó cómo lidiar con el ‘hate’

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura G, y La Suprema hablaron sobre cómo están en Dubái tras los bombardeos: “Que todo vuelva a la normalidad”

Deportes

Luis Javier Suárez brilla en

Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación

Millonarios en marzo: fechas y rivales decisivos en Liga BetPlay y Copa Sudamericana

Colombia sufrió dura derrota 4-1 frente a Canadá en el inicio de la SheBelieves Cup 2026