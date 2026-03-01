Incendio destruyó totalmente un bus intermunicipal y paralizó el tráfico en importante vía del Eje Cafetero

La rápida intervención de bomberos y policía permitió que todos los pasajeros resultaran ilesos durante el siniestro cerca del puente helicoidal - crédito Urgente Pereira / Facebook

Un bus intermunicipal de la empresa Flota Occidental que recorría la ruta Pereira–Medellín quedó totalmente consumido por un incendio que se desató en el sector del puente helicoidal, kilómetro 8+700, sentido Dosquebradas–Manizales, cerca de Santa Rosa de Cabal, sobre las 2:20 p. m. del 1 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial del caso que fue difundido por medios locales como Entérate Pereira, 20 pasajeros fueron evacuados sin presentar lesiones. Sin embargo, la situación desató el pánico entre los locales y extranjeros que viajaban en el bus, así como entre los transeúntes que presenciaron la escena.

Según el diario El Tiempo, las pérdidas materiales causadas por el siniestro fueron valoradas en más de $350 millones, tras la destrucción total del vehículo. Asimismo, se informó que la circulación en el corredor vial fue restringida a un solo carril para facilitar las labores de emergencia y remoción de los restos del automotor, lo que desató un retraso entre el desplazamiento de aquellos que se movilizaban por la zona.

Las fallas eléctricas serían la causa de una emergencia que dejó millonarias pérdidas materiales pero ningún herido en la ruta intermunicipal

El informe inicial de las autoridades señala que el incendio habría sido provocado por fallas eléctricas, aunque la investigación permanece abierta para esclarecer el origen exacto y evitar que una situación similar se vuelva a presentar en el importante corredor vial.

Entre tanto, se dio a conocer que el personal del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional acudió al lugar, hallando el bus cubierto por las llamas, aunque la rápida alerta sobre lo sucedido llevó a la evacuación inmediata de los ocupantes.

Entre los pasajeros rescatados, tres eran de nacionalidad colombiana y 17 extranjeros. Adicionalmente, se aclaró que todos los involucrados fueron trasladados a otro vehículo para continuar su viaje tras ser atendidos por el personal de salud que acudió a la zona.

Ante la gravedad de lo sucedido se pronunció el capitán Alejandro Guerrero, subcomandante de la Estación de Policía de Dosquebradas, que destacó lo siguiente, citado por El Tiempo: “Gracias a la rápida reacción de las autoridades y la comunidad se pudo evacuar a 20 pasajeros de un bus de transporte interdepartamental, el cual se incendió por fallas eléctricas a la altura del puente helicoidal sentido Dosquebradas - Santa Rosa”.

El oficial también confirmó que actualmente todos los pasajeros se encuentran en buen estado y sin afectaciones de salud y que fue solo el temor ocasionado por las llamas que se propagaron rápidamente.

El caso movilizó a las autoridades de la región

Las labores de remoción y control del fuego se extendieron hasta restablecer el tránsito en la vía afectada, mientras que los locales y turistas que se movilizaban por el sector se mostraron sorprendidos por la situación que paralizó el tráfico.

¿Cómo actuar ante un incendio de tal magnitud?

Ante un incendio de un autobús, la prioridad es proteger la vida de los pasajeros y alertar a los servicios de emergencia. Estas son las acciones recomendadas:

Mantener la calma : evite el pánico para facilitar la evacuación y la toma de decisiones rápidas.

Detener el vehículo: el conductor debe detener el autobús en un lugar seguro, lejos de fuentes de combustible y tráfico.

Apagar el motor: esto puede ayudar a reducir el riesgo de propagación del fuego.

Abrir puertas y salidas de emergencia : facilite la evacuación rápida de todos los ocupantes.

Evacuar inmediatamente: los pasajeros deben salir del autobús lo antes posible, siguiendo las instrucciones del conductor y utilizando las puertas y salidas de emergencia.

No recoger pertenencias: priorice la salida, no el rescate de objetos personales.

Alejarse del vehículo: una vez afuera, todos deben alejarse al menos 50 metros del autobús, en dirección contraria al viento, para evitar la inhalación de humo o posibles explosiones.

Incendio del bus fue atendido por las autoridades en el sector

Llamar a emergencias: contacte a los servicios de emergencia (bomberos, policía y servicios médicos) lo más pronto posible.

No intentar apagar grandes incendios: si el fuego es pequeño y existe un extintor adecuado, puede intentarse apagar. Si el incendio está avanzado, no intente combatirlo.

