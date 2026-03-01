Colombia

Gustavo Petro cuestionó a Israel y Estados Unidos, y calificó de “ilegal” el ataque contra Irán: “Frente mundial contra la guerra”

El mandatario colombiano ha sido muy crítico con los recientes ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, que causaron la muerte del clérigo y político iraní Alí Hoseiní Jameneí​

El presidente Gustavo Petro calificó el ataque contra Irán como "ilegal" - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió nuevamente al ataque realizado por Israel y Estados Unidos contra Irán, en el que murió Alí Jameneí, líder supremo religiosos de ese país.

En su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano afirmó que es necesaria la creación de un frente mundial contra la guerra que promueva un “pacto por la vida” de la humanidad.

“Es necesario un gran frente mundial contra la guerra. El pacto por la vida de la humanidad”, expresó el presidente Petro.

Gustavo Petro aseguró que es necesaria la creación de un frente mundial contra la guerra que promueva un “pacto por la vida” de la humanidad - crédito Presidencia de la República

En su mensaje, Petro cuestionó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien responsabilizó del ataque, el cual, según el presidente colombiano, calificó de ilegal.

“El pueblo de Israel debe expresarse en libertad por su gobierno. Netanyahu hoy lanzó un misil matando 108 niñas de un colegio de primaria en Irán. Ese ataque es ilegal”, señaló.

El jefe de Estado pidió la creación de una “Constitución de la Humanidad” y reiteró su llamado al respeto del derecho internacional. “A la barbarie se le contrapone una Constitución de la Humanidad. El derecho internacional debe ser respetado”, afirmó.

Gustavo Petro cuestionó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien responsabilizó del ataque, el cual, según el presidente colombiano, calificó de ilegal - crédito @petrogustavo/X

El mensaje de Petro se dio por la posición del expresidente Juan Manuel Santos, quien lidera The Elders, y otros miembros de esa organización, quienes expresaron su inquietud por el aumento de la violencia en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Santos y los integrantes de esa organización internacional consideran que las operaciones militares ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu supuestamente vulneran el derecho internacional y generan riesgos para la seguridad global. El grupo advirtió que tanto los ataques como la reacción de Irán ponen en riesgo a la población dentro y fuera de las fronteras de esos países.

Los líderes pidieron reducir la tensión y buscar una salida negociada que permita avanzar hacia la paz. Además, expresaron críticas hacia el Gobierno israelí por recurrir a la represión y la violencia. También condenaron la negación de derechos humanos y la represión de protestas por parte de las autoridades iraníes.

La organización The Elders, liderada por Juan Manuel Santos, pidió desescalar el conflicto en el Medio Oriente - crédito @JuanManSantos/X

The Elders sostuvo que recurrir a la guerra como método para resolver conflictos no ofrece resultados positivos, ya que la historia muestra que produce caos e inseguridad. Destacaron que ni la estabilidad ni la democracia surgen luego de un enfrentamiento armado cuya finalidad sea cambiar un régimen.

Detalles del ataque

Estados Unidos e Israel realizaron un ataque coordinado de gran escala contra el régimen iraní, generando explosiones en Teherán y otras ciudades del país, luego de varias semanas de tensiones y advertencias de una posible acción militar.

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones, como confirmaron los Guardianes de la Revolución, mientras diplomáticos estadounidenses en la región y civiles israelíes fueron instruidos para buscar refugio inmediato.

La oficina del ministro de Defensa israelí informó que Israel había iniciado una ofensiva preventiva sobre Irán y que, debido a la situación, se declaró un estado de emergencia nacional.

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones, como confirmaron los Guardianes de la Revolución - crédito Ammar Awad/REUTERS

En un video difundido tras el inicio de los bombardeos, Donald Trump expresó que el objetivo de la operación era poner fin al régimen surgido en Irán en 1979. Anunció que se buscaría destruir tanto la capacidad misilística como la industria militar iraní, asegurando que la armada de ese país también sería desmantelada.

Trump dirigió un mensaje a la ciudadanía iraní, pidiéndoles mantenerse en resguardo ante la peligrosidad de los ataques y alentándolos a que, una vez finalizadas las hostilidades, tomen control del gobierno.

Más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que la ofensiva conjunta tenía como meta neutralizar lo que calificó como una amenaza existencial por parte de Irán. Sostuvo que la operación busca crear un escenario en el que la población iraní pueda decidir sobre su futuro político.

