Westcol buscará que el debate entre Cepeda y de la Espriella sea en su canal: “Me interesa”

Westcol anticipó que está seguro que Abelardo aceptaría su propuesta - crédito Visuales IA

Aunque parezca extraño, tras las elecciones presidenciales del 31 de mayo, uno de los focos de atención de varios políticos en Colombia ha sido el creador de contenido Luis Villa, más conocido como Westcol.

El antioqueño fue criticado por hacer una transmisión junto con Abelardo de la Espriella, menos de 24 horas antes de que se abrieran los puestos de votación a nivel nacional. Westcol recibió críticas sobre el uso que le da a su reconocimiento y al número de espectadores que recibe diariamente en sus transmisiones en Kick.

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En medio de la polémica, el streamer defendió su trabajo y aseguró que fue rechazado por el equipo de Iván Cepeda, mientras que el de Abelardo de la Espriella sí aceptó participar en su transmisión.

“Se habló para dos directos donde los candidatos Abelardo e Iván Cepeda pudieran hablarle al país y contar sus propuestas, a ninguno de los dos se les iba a atacar, queríamos escuchar propuestas, quizás dar un par de opiniones y desmentir rumores de redes sociales. Uno no quiso, el otro si (sic)”, escribió Westcol.

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El creador de contenido afirmó que está interesado en entrevistar a Iván Cepeda - crédito @WestCOL/X

Westcol ahora buscará hacer un debate con los candidatos a la presidencia

Con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que disputarán la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral del 21 de junio, Westcol habló en su última transmisión sobre la intención que tiene de transmitir el primer debate entre los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño.

“Yo haría un debate. Me interesa, sería duro, no habría un bando y se defiende el que se tiene que defender. Eso sería duro, eso estaría chimba”.

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Westcol indicó que está seguro de que de la Espriella asistiría a su transmisión y dudó sobre cuál sería la respuesta de Iván Cepeda; puesto que lo ha invitado en más de una ocasión a hablar sobre política en sus redes sociales.

“Si yo le digo a Abelardo, ese tipo me responde a los cinco minutos y me dice que sí, pero si le digo a Cepeda, probablemente me diga que lo está pensando un día antes de las elecciones, porque así ha sido el proceso con él, así que no me echen la culpa a mí”.

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Westcol cree que Cepeda no aceptaría un debate con Abelardo de la Espriella en su canal - crédito Registraduría

Para el creador de contenido, el equipo de campaña de Iván Cepeda falló al rechazar la posibilidad de estar en espacios como sus redes sociales en los que podría haber difundido sus propuestas a los jóvenes.

“Es muy importante tener un buen equipo de marketing, al equipo de él es al que hay que golpear, les faltó un buen eslogan. Rechazaron un streaming con la W (Westcol), pero ahora sí quieren”.

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Además, Westcol indicó que uno de los puntos fuertes de Abelardo de la Espriella fue en redes sociales y los métodos que utilizaron para replicar su eslogan en estas plataformas. “Voy a decir algo: yo después de lo que hice con Abelardo, me acosté y solo tenía en la cabeza: póngale la raya al ”Tigre", eso es marketing, los tiempos de ahora”.

El antioqueño aseguró que lleva varias semanas intentando entrevistar a Iván Cepeda - crédito Westcol/Kick

Debido a los señalamientos que ha recibido desde que terminaron los comicios del 31 de mayo, Westcol reveló que lleva varias semanas intentando convencer a la campaña de Iván Cepeda, pero hasta el momento no ha recibido ningún tipo de respuesta.

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“Yo llevo buscando eso como si me fueran a pagar, cuando ya el de Paloma, Abelardo y Uribe estaban cerrados, pero yo lo estaba buscando para que no me dijeran vendido, lo hice para ser neutral y no verme de un lado. Yo detrás de algo que no necesito solo para que no me dijeran vendido. Lo aceptaron, lo reagendaron y sigo esperando”.