Colombia

Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos tiene una “alianza con un genocida” tras criticar ataques contra Irán

El presidente colombiano mencionó ataques a escuelas y hospitales infantiles en Irán como evidencia de la gravedad del conflicto, por lo que hizo un llamado al gobierno norteamericano

Ante los ataques con misiles
Ante los ataques con misiles de Irán a Israel y bases estadounidenses, Petro insistió a Estados Unidos en priorizar la protección de la vida civil - crédito César Carrión/Presidencia - Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se pronunció públicamente sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su preocupación por la situación en Irán tras la ofensiva militar liderada por Estados Unidos e Israel.

En su mensaje, el mandatario denunció los efectos devastadores de los ataques recientes y destacó la necesidad de proteger la vida humana: “Ya no solo hay una escuela de primaria con más de 165 niñas asesinadas en Irán por un misil lanzado por Netanyahu, sino que otro acaba de detonar en un hospital infantil”.

El presidente hizo un llamado directo a la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, y resaltó la responsabilidad ética de su país en la región: “EEUU por razones éticas humanas no puede continuar en una alianza con un genocida”.

Petro mencionó ataques a escuelas
Petro mencionó ataques a escuelas y hospitales infantiles como evidencia de la gravedad del conflicto en Medio Oriente - crédito @petrogustavo/X

Petro instó a retomar el diálogo y propuso medidas para reducir la tensión en la región: “Retomar al diálogo con Irán, lograr un Medio Oriente sin armas nucleares y marchar a una conferencia de paz de Medio Oriente, que comience por la soberanía de Palestina y la descarbonización de los demandantes de petróleo y el Medio Oriente”.

“Invito a EEUU a reconstruir el derecho internacional, hacer de él la base de la Constitución global democrática de la Humanidad y plantear el diálogo entre civilizaciones antes que su confrontación”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

Estas declaraciones se producen en un momento crítico, luego de que la operación militar denominada ‘Furia épica’ provocara la muerte del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, y de varios comandantes de la Guardia Revolucionaria. La respuesta iraní incluye ataques con misiles contra Israel y bases estadounidenses en la región, ampliando el conflicto.

Noticia en desarrollo...

