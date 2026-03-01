Colombia

Esposa del fotógrafo de Yeison Jiménez, fallecido en el accidente, le hizo emotiva promesa: “Desde el cielo nos va a ayudar”

La mujer sorprendió con sus palabras publicadas en sus redes sociales, con las que rindió homenaje a los sueños compartidos que tenía con su fallecido compañero sentimental

La publicación se convirtió en ejemplo de la resiliencia que han tenido que demostrar los familiares de las víctimas del accidente aéreo - crédito menjuraabogados / TikTok

La muerte de Waisman David Mora Bejarano en el accidente aéreo del sábado 10 de enero de 2026 dejó un vacío profundo en su círculo familiar. El joven era reconocido por su labor como fotógrafo del artista de música popular Yeison Jiménez, y tras la muerte de los dos más cuatro personas más el país se paralizó.

Tras varios meses del accidente fatal, la pareja de Mora publicó un emotivo mensaje en el que destaca que no solo compartía una vida familiar con Waisman, sino un proyecto laboral y sueños conjuntos para el progreso de su familia, por lo que reveló que ha decidido retomar y fortalecer el proyecto jurídico que ambos fundaron, según relató en una publicación difundida a través de TikTok.

El proyecto de Waisman Mora junto a su familia se vio afectado tras el accidente aéreo

La aeronave que transportaba al equipo de Yeison Jiménez tuvo fallas técnicas poco después del despegue en el Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa (Boyacá), provocando la muerte de Mora, el artista, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y el piloto Fernando Torres.

Mora, originario de Barrancabermeja e hijo de los pastores Smith Mora y Rosa María Bejarano, había dedicado su vida a la música y la fotografía. Empezó tocando la batería en la iglesia desde los 12 años y más tarde eligió hacer una carrera como fotógrafo, lo que lo llevó a trabajar en eventos de trascendencia, como los conciertos del famoso artista.

Según recordó su esposa, el viernes anterior al accidente, Mora partió de su hogar para documentar el espectáculo que se realizaría en Málaga, Santander, y tenía previsto regresar tras otra presentación programada para el lunes en Marinilla, Antioquia.

Los recuerdos motivaron a la
Los recuerdos motivaron a la esposa del fotógrafo a recuperar el despacho legal que crearon junto - crédito waisman_mora / Instagram

El impulso de un sueño compartido

La viuda de Mora compartió en sus mensajes públicos detalles sobre cómo nació y evolucionó su proyecto empresarial conjunto. Reveló que su vínculo comenzó en diciembre de 2022, durante uno de los conciertos de Yeison Jiménez. Su relación avanzó con rapidez y en marzo de 2023 ya convivían como pareja.

Mora la animó a dejar su empleo formal para emprender juntos, lo que dio origen a Menjura de Asociados Jurídicos, despacho que integra servicios legales y generación de contenido para redes sociales.

En palabras de la esposa de Mora, él fue el que la impulsó a creer en su potencial como abogada y en la viabilidad del emprendimiento: “Tú tienes mucho potencial, puedes ser muy grande”, le decía. Así, generaron campañas de marketing, producción de videos y contenido para TikTok e Instagram, consolidando la presencia digital de la firma.

La llegada de su hija Isabella, en febrero de 2026, reorganizó las prioridades familiares. Ella se retiró de la vida digital y Mora asumió el compromiso de cubrir todos los gastos domésticos para que su pareja pudiera dedicarse plenamente a la maternidad. No obstante, los dos mantenían viva la intención de continuar haciendo crecer su empresa, con planes de producir más contenido para febrero.

Uno de los últimos mensajes enviados por Mora la noche del accidente fue de confianza y aliento: “A usted le va a ir muy, muy bien en el trabajo. No se preocupe, que trabajo no le va a faltar”.

Las fotos que Yeison Jiménez
Las fotos que Yeison Jiménez tenía en sus redes sociales eran tomadas por Waisman David Mora Bejarano, en su mayoría - crédito @yeison_jimenez/Instagram

La reconstrucción tras la pérdida

Tras el accidente, la esposa de Mora expresó su dolor y la dificultad de enfrentar el duelo, pero se refirió a la necesidad de seguir adelante por su hija y cumplir los objetivos que compartían. En su mensaje en TikTok, reiteró el compromiso con el legado de su esposo y la determinación de “sacar adelante esta empresa”.

La viuda concluyó su mensaje asegurando la continuidad del proyecto y ofreciendo sus servicios legales a quienes lo requieran, citando los enlaces de contacto disponibles en sus perfiles de Facebook, Instagram y TikTok.

El famoso y su equipo
El famoso y su equipo son recordados por sus familiares y allegados - crédito @yeison_jimenez/Instagram

A través de sus palabras demostró su dolor por la partida de su esposo: “Hay amores que no se van nunca. Waisman, mi negro… fuiste mi compañero, mi fuerza y quien me empujó a creer en mí cuando dudaba”. Aunque la mujer reafirmó su decisión de enfrentar la adversidad y transformar su dolor en motor de perseverancia profesional y personal.

