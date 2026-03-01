El concejal Julián Forero denunció riesgos de manipulación en nuevo contrato de grúas y patios en Bogotá que afectaría a conductores

El concejal Julián Forero denuncia posibles irregularidades y direccionamientos en la estructuración del proceso contractual de grúas y patios - crédito Infobae

La próxima firma de un nuevo contrato entre la Secretaría de Movilidad de Bogotá y el operador del servicio de grúas y patios ha desatado una fuerte controversia en el Concejo de la ciudad.

El concejal Julián Forero ha sido uno de los principales críticos del proceso y advierte que detrás de la adjudicación existiría un entramado de intereses que podría perpetuar lo que él denomina “uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de la movilidad capitalina”.

Forero sostiene que el contrato anterior, 114 de 2018, habría estado “rodeado de denuncias ciudadanas, quejas por maltrato a conductores, incumplimientos en su ejecución y hallazgos advertidos por los organismos de control”.

A pesar de los múltiples señalamientos, no se han identificado responsables claros en el ámbito disciplinario ni administrativo. El cabildante subraya que la preocupación actual es aún mayor, debido a posibles señales de irregularidades en la estructuración del nuevo proceso contractual.

“Mientras el Distrito avanza en la estructuración del nuevo modelo de operación para grúas y patios, nos llega información preocupante sobre posibles sesgos en los estudios de factibilidad, presunto direccionamiento en consultorías y manejo irregular del presupuesto para este nuevo proceso contractual. No podemos permitir que el nuevo contrato nazca con las mismas sombras del anterior”, enfatizó Forero, que formalizó una solicitud a la Contraloría de Bogotá para la instalación urgente de una mesa técnica de alerta temprana.

El contrato anterior de grúas y patios, bajo el número 114 de 2018, acumuló denuncias ciudadanas por maltrato e incumplimientos - crédito Secretaría de Movilidad

La solicitud busca revisar los antecedentes del contrato vigente, los riesgos del nuevo modelo de operación, los detalles de las consultorías en curso y las fallas estructurales detectadas en procesos anteriores. Para el concejal, la ciudad requiere transparencia y eficiencia, y demanda garantías reales para evitar la repetición de errores que han afectado a miles de conductores.

La operación de grúas y patios en Bogotá ha sido motivo de profundo malestar ciudadano. Los usuarios enfrentan cobros desproporcionados, denuncias por irregularidades y un sistema que, según múltiples quejas, afecta a una gran parte de la población. Forero fue tajante:

“No vamos a permitir que se consolide otro modelo absurdo donde se beneficien maquinarias políticas que protegen a contratistas mientras los ciudadanos siguen pagando los abusos”. Además, añadió que “Bogotá no puede seguir siendo el cajero automático de unos pocos. Si el nuevo modelo nace con direccionamientos o intereses ocultos, lo vamos a denunciar. Si intentan repetir el esquema que tanto daño le ha hecho a los conductores, lo vamos a frenar”.

En diálogo con Infobae Colombia, el concejal respondió sobre los criterios que considera fundamentales para estructurar el nuevo contrato de grúas y patios:

¿Qué criterios considera fundamentales para garantizar transparencia y eficiencia en la estructuración del nuevo contrato de grúas y patios?

Julián Forero: Bueno, para responder estas preguntas primero quiero ser muy claro:Aquí el nuevo contrato de grúas y patios tiene que poner de primero a los conductores, no a los contratistas ni a las maquinarias políticas que están detrás de este negocio. Lo fundamental es que el contrato sea transparente, que las tarifas sean justas y proporcionales entre motos y carros, que haya control real y permanente por parte de los entes de control y que no vuelva a pasar lo que ha pasado durante años: maltrato al ciudadano con esos servicios de grúas y patios. Bogotá no puede seguir viendo cómo la secretaría de movilidad al parecer termina favoreciendo intereses de sus amigos y aliados.

La solicitud de Julián Forero ante la Contraloría busca una mesa técnica para prevenir nuevos abusos y garantizar transparencia contractual - crédito Julián Forero

¿Qué necesitamos para que haya transparencia?

Julián Forero: Muy sencillo. Que los estudios no estén amarrados. Que las consultorías no tengan direccionamientos raros ni presupuestos inflados como las alertas que ya denuncié en el Concejo. Que la plata pública no se reparta entre los mismos de siempre. Y que el modelo no esté diseñado para seguir sacándole más plata al ciudadano. La movilidad no puede seguir siendo un negocio. La movilidad es un derecho.

Forero también explicó en detalle el propósito de la mesa técnica solicitada a la Contraloría y los resultados que espera obtener:

¿En qué consiste la mesa técnica solicitada a la Contraloría y qué resultados concretos espera obtener de este mecanismo en el corto plazo?

Julián Forero: Ahora, sobre la mesa técnica con la Contraloría. Me pareció urgente prender las alarmas de un nuevo contrato que ya se está estructurando.No podemos esperar a que firmen contratos de consultoría y estudios mal hechos para reaccionar. Después ya es muy tarde.

Lo que quiero es que nos sentemos con la Contraloría a revisar qué ha pasado con el contrato que actualmente se desarrolla, que ha tenido muchas denuncias e irregularidades, qué advertencias hubo y qué riesgos está trayendo al nuevo modelo que ya se está armando.

¿Para qué?: Para que este contrato no nazca torcido

Para que no lo armen a la medida de intereses políticos.

Para que no vuelvan a montar un esquema donde el que pierde es el conductor y el que gana es el operador y detrás de ellos maquinarias políticas.

En el corto plazo esperamos cosas muy concretas:

Que se revisen las consultorías y estudios y el presupuesto que la secretaría de movilidad está moviendo para eso.

Que se prendan alertas si algo no cuadra.

Y que el Distrito tenga claro que este proceso va a estar vigilado de principio a fin.

Aquí estamos defendiendo los derechos de los conductores y el bolsillo de la gente. Y lo digo claro: “Si intentan repetir el mismo modelo que tanto malestar ha generado, me van a tener encima”.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá enfrenta cuestionamientos por permitir prácticas irregulares y beneficiar intereses políticos antes que a los conductores - Secretaría de Movilidad de Bogotá

Forero concluyó que el negocio de las grúas y patios no puede seguir operando en la oscuridad: “En Bogotá el poder no es de los contratistas ni de las maquinarias. El poder es de la ciudadanía, y la vamos a defender”.

El concejal aseguró que mantendrá el control político y no cesará en su labor hasta que haya respuestas claras y responsables sobre la estructura y ejecución del nuevo contrato. Mientras tanto, la ciudadanía y los sectores de movilidad permanecen atentos a la decisión final sobre un tema que ha generado controversia y desconfianza durante más de una década en la capital.

Para Forero, durante años, el negocio de las grúas y patios en Bogotá ha estado marcado por irregularidades, abusos y desinformación sistemática. El cabildante en 2025 reveló las prácticas que la Secretaría de Movilidad no ha querido reconocer:

Las grúas de gancho no pueden transportar motos. El Ministerio de Transporte confirmó que las grúas de pluma no están autorizadas para motos, pese a que durante años se usaron de forma indebida. Grúas sin placa o con placa escondida: es ilegal. La norma exige placa visible al extremo trasero. Sin embargo, circulan grúas sin identificar y la autoridad guarda silencio. Si el conductor gana la impugnación, se debe devolver el dinero. El contrato 114 de 2018 obliga a reembolsar lo cobrado si el comparendo es exonerado. Muchos ciudadanos siguen esperando su reembolso; sin embargo es una práctica que no se está cumpliendo. No pueden cobrar patios si no hay atención al ciudadano. En caso de fuerza mayor, caso fortuito o decisiones administrativas que impidan el retiro, no corresponde el cobro. A pesar de ello, continúan haciéndolo. La Secretaría debe atender también los fines de semana. Ahora, gracias a los acuerdos, los horarios se ampliaron: Secretaría de Movilidad: lunes a sábado de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.; domingo de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Entrega en patios: operación 24/7, todos los días. Poder retirar el vehículo con grúas particulares. No existe obligación de usar solo las grúas del operador. Si se prefiere una grúa particular habilitada, la persona está en todo derecho, el cual no se está cumpliendo.