Denuncian ante Fiscalía y el CNE intervención de funcionario público en favor de aspirante a la Cámara en Nariño: habría incurrido en constreñimiento

El Comité de Transparencia Ciudadana Electoral de Nariño presentó ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) una denuncia formal por la presunta intervención de un exservidor público en favor de la candidatura de Julio Aníbal Álvarez a la Cámara de Representantes por el departamento de Nariño y que cuenta con el respaldo para por el Partido Liberal Colombiano para la contienda que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026.

Los hechos, que según la denuncia ciudadana habrían ocurrido en el barrio Cantarana de Pasto y documentados en un video, ponen en cuestión la neutralidad institucional durante las elecciones, pues el accionante estaría ofreciendo, según la denuncia, intervenciones en representación del alcalde Nicolás Toro. Por este acontecimiento, que se registró el 11 de febrero, el mandatario local anunció apertura de proceso interno y, al igual que el comité, ir ante la Fiscalía.

Según el documento que llegó a Infobae Colombia, la denuncia indica que Wílber Murillo, que ejercía como Subsecretario de Infraestructura Urbana, y que renunció tras el escándalo, participó en un encuentro en el que habría expresado su respaldo político a la campaña de Julio Aníbal Álvarez. En el evento, se registró que el funcionario “interviene en reunión comunitaria expresando respaldo político a candidaturas al Congreso”, precisó el Comité.

El video anexo a la denuncia Murillo destacó el objetivo del encuentro. “En este momento nosotros estamos colaborándole al, al doctor Julio Aníbal Álvarez”. De hecho, en la queja interpuesta se reiteró que él no actuó a título personal, sino articulado con la estructura de campaña. “La intervención del servidor público no se presenta como opinión privada aislada, sino como articulación explícita con estructura de campaña”, se leyó en la argumentación.

Además, según las imágenes, el funcionario cedió la palabra a una persona identificada como delegado del candidato, quien “interviene portando distintivos visibles de campaña del Partido Liberal y del candidato mencionado”. Por ello, el comité denunciante resaltó que la reunión se llevó a cabo ante una comunidad beneficiaria de una obra pública en un sector popular de la capital de Nariño, que estaría interesada en demostrar su apoyo a cambio de obras en su sector.

Así, el Comité advirtió sobre la posible configuración de delitos electorales. En la denuncia penal, se indicó que los hechos podrían adecuarse a los tipos de “intervención en política de servidor público”, que está contemplada en elartículo 422 del Código Penal, que reseña “constreñimiento al sufragante” y “corrupción al sufragante”, pues habría existido “ofrecimiento implícito o explícito de beneficios asociados a obras públicas condicionados al respaldo político”.

Durante el encuentro, Murillo afirmó: “Yo vengo acá en nombre de mi jefe. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es, con mi amigo, ya nos conocemos. Con mi amigo hemos estado hablando, la idea es que nos unamos, trabajemos. Nosotros tenemos la intención que nos colabore. Bueno, yo no puedo deshablar mucho, pero...”, agregó Murillo, que en su visita habría anunciado una serie de compromisos con la comunidad, lo que a juicio del comité es claro constreñimiento.

Las peticiones del Comité a la Fiscalía y el CNE

En ese orden de ideas, el Comité solicitó que la Fiscalía determine la eventual responsabilidad penal de los involucrados y adopte medidas de protección probatoria. Entre las pruebas, se aportó el video original, se pidió su peritaje técnico y la declaración jurada de los asistentes. Por su parte, en el ámbito administrativo electoral, la queja presentada ante el CNE solicita abrir investigación contra el candidato, el partido y la administración municipal.

Se esper, en ese orden de ideas, que el CNE “adopte medidas preventivas inmediatas dirigidas a garantizar la neutralidad institucional y la igualdad en la contienda electoral”, incluyendo advertencias formales y vigilancia reforzada sobre la campaña denunciada, que estaría participando en la contienda que busca escoger a los nuevos cinco representantes, cargo que busca el exdiputado de Nariño con el apoyo del liberalismo en su intención.

Hasta el momento, el candidato liberal no se ha pronunciado sobre los recursos interpuestos por el Comité de Transparencia Ciudadana Electoral de Nariño, que se revivieron a una semana de que los nariñenses deban acudir a las urnas para elegir a los políticos que representarán sus intereses para el cuatrienio 2026-2030.