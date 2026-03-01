Colombia

Denuncian ante Fiscalía y el CNE intervención de funcionario público en favor de aspirante a la Cámara en Nariño: habría incurrido en constreñimiento

La aparente intervención de un alto funcionario municipal para, al parecer, favorecer la campaña de un candidato al legislativo motivó una denuncia formal ante el ente acusador y el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que un video revelara el supuesto ofrecimiento de obras públicas vinculadas al apoyo político

Guardar

En el video se ve a Wílber Murillo, que tras conocerse el escándalo, a mediados de febrero, renunció a su cargo en la administración municipal - video suministrado a Infobae Colombia

El Comité de Transparencia Ciudadana Electoral de Nariño presentó ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) una denuncia formal por la presunta intervención de un exservidor público en favor de la candidatura de Julio Aníbal Álvarez a la Cámara de Representantes por el departamento de Nariño y que cuenta con el respaldo para por el Partido Liberal Colombiano para la contienda que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026.

Los hechos, que según la denuncia ciudadana habrían ocurrido en el barrio Cantarana de Pasto y documentados en un video, ponen en cuestión la neutralidad institucional durante las elecciones, pues el accionante estaría ofreciendo, según la denuncia, intervenciones en representación del alcalde Nicolás Toro. Por este acontecimiento, que se registró el 11 de febrero, el mandatario local anunció apertura de proceso interno y, al igual que el comité, ir ante la Fiscalía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el documento que llegó a Infobae Colombia, la denuncia indica que Wílber Murillo, que ejercía como Subsecretario de Infraestructura Urbana, y que renunció tras el escándalo, participó en un encuentro en el que habría expresado su respaldo político a la campaña de Julio Aníbal Álvarez. En el evento, se registró que el funcionario “interviene en reunión comunitaria expresando respaldo político a candidaturas al Congreso”, precisó el Comité.

Él es Julio Aníbal Álvarez,
Él es Julio Aníbal Álvarez, candidato a la Cámara por Nariño, por el partido Liberal, que está en el ojo de la tormenta mediática - crédito @julioalvarez_l101/Instagram

El video anexo a la denuncia Murillo destacó el objetivo del encuentro. “En este momento nosotros estamos colaborándole al, al doctor Julio Aníbal Álvarez”. De hecho, en la queja interpuesta se reiteró que él no actuó a título personal, sino articulado con la estructura de campaña. “La intervención del servidor público no se presenta como opinión privada aislada, sino como articulación explícita con estructura de campaña”, se leyó en la argumentación.

Además, según las imágenes, el funcionario cedió la palabra a una persona identificada como delegado del candidato, quien “interviene portando distintivos visibles de campaña del Partido Liberal y del candidato mencionado”. Por ello, el comité denunciante resaltó que la reunión se llevó a cabo ante una comunidad beneficiaria de una obra pública en un sector popular de la capital de Nariño, que estaría interesada en demostrar su apoyo a cambio de obras en su sector.

Así, el Comité advirtió sobre la posible configuración de delitos electorales. En la denuncia penal, se indicó que los hechos podrían adecuarse a los tipos de “intervención en política de servidor público”, que está contemplada en elartículo 422 del Código Penal, que reseña “constreñimiento al sufragante” y “corrupción al sufragante”, pues habría existido “ofrecimiento implícito o explícito de beneficios asociados a obras públicas condicionados al respaldo político”.

Durante el encuentro, Murillo afirmó: “Yo vengo acá en nombre de mi jefe. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es, con mi amigo, ya nos conocemos. Con mi amigo hemos estado hablando, la idea es que nos unamos, trabajemos. Nosotros tenemos la intención que nos colabore. Bueno, yo no puedo deshablar mucho, pero...”, agregó Murillo, que en su visita habría anunciado una serie de compromisos con la comunidad, lo que a juicio del comité es claro constreñimiento.

Las peticiones del Comité a la Fiscalía y el CNE

En ese orden de ideas, el Comité solicitó que la Fiscalía determine la eventual responsabilidad penal de los involucrados y adopte medidas de protección probatoria. Entre las pruebas, se aportó el video original, se pidió su peritaje técnico y la declaración jurada de los asistentes. Por su parte, en el ámbito administrativo electoral, la queja presentada ante el CNE solicita abrir investigación contra el candidato, el partido y la administración municipal.

Los demandantes pidieron acciones concretas
Los demandantes pidieron acciones concretas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el caso del candidato Álvarez - crédito Colprensa

Se esper, en ese orden de ideas, que el CNE “adopte medidas preventivas inmediatas dirigidas a garantizar la neutralidad institucional y la igualdad en la contienda electoral”, incluyendo advertencias formales y vigilancia reforzada sobre la campaña denunciada, que estaría participando en la contienda que busca escoger a los nuevos cinco representantes, cargo que busca el exdiputado de Nariño con el apoyo del liberalismo en su intención.

Hasta el momento, el candidato liberal no se ha pronunciado sobre los recursos interpuestos por el Comité de Transparencia Ciudadana Electoral de Nariño, que se revivieron a una semana de que los nariñenses deban acudir a las urnas para elegir a los políticos que representarán sus intereses para el cuatrienio 2026-2030.

Temas Relacionados

PastoElecciones Congreso 2026Elecciones Colombia 2026Elecciones 2026 CongresoCámara de RepresentantesJulio Aníbal ÁlvarezColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos tiene una “alianza con un genocida” tras criticar ataques contra Irán

El presidente colombiano mencionó ataques a escuelas y hospitales infantiles en Irán como evidencia de la gravedad del conflicto, por lo que hizo un llamado al gobierno norteamericano

Gustavo Petro aseguró que Estados

Gustavo Petro insistió en sus denuncias de supuesto fraude electoral en Colombia, a una semana de elecciones legislativas y consultas

El presidente de la República, en un extenso mensaje en la red social X, advirtió que el manejo de la información durante los comicios podría sufrir graves adulteraciones y apuntó a la firma Thomas Greg & Sons como la que estaría detrás de estas incidencias

Gustavo Petro insistió en sus

Salario mínimo y reducción de la jornada laboral tienen en jaque a los hoteles de Colombia: “Es desaprovechar una oportunidad”

José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, dijo a Infobae Colombia que la ausencia de acciones integrales y el aumento de la informalidad exigen medidas urgentes para impulsar el crecimiento turístico y fortalecer la economía colombiana

Salario mínimo y reducción de

Colombia sufrió dura derrota 4-1 frente a Canadá en el inicio de la SheBelieves Cup 2026

La selección femenina Tricolor no pudo ante la eficacia de las canadienses, que aprovecharon sus oportunidades en el debut del torneo amistoso en Nashville

Colombia sufrió dura derrota 4-1

Desplazamiento y confinamiento afectan a miles en Colombia: Cauca, Norte de Santander, Caquetá y Antioquia, las regiones más impactadas

Un reciente informe de la entidad señala que, a pesar de la disminución de algunos indicadores, la situación sigue representando un desafío considerable para comunidades rurales y zonas fronterizas por cuenta del conflicto armado

Desplazamiento y confinamiento afectan a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó

Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

Maiker Smith confesó lo difícil que fue volver a la rutina tras participar en ‘La casa de los famosos’ y aconsejó cómo lidiar con el ‘hate’

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura G, y La Suprema hablaron sobre cómo están en Dubái tras los bombardeos: “Que todo vuelva a la normalidad”

Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

Deportes

Colombia sufrió dura derrota 4-1

Colombia sufrió dura derrota 4-1 frente a Canadá en el inicio de la SheBelieves Cup 2026

James Rodríguez sigue sin debutar en la MLS: el técnico de Minnesota United explicó la decisión ante Cincinnati

Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Minnesota United: le quedan tres partidos antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia

Luis Suárez toma ventaja en la tabla de goleadores en Portugal y atraviesa su temporada más goleadora previo al Mundial 2026 con la selección Colombia

Entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia dio detalles de la lesión que sufrió el portugués en el úlitmo partido con Al Nassr