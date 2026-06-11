Colombia

Gustavo Bolívar reveló el ‘gran error’ que le costó las elecciones a Iván Cepeda y lanzó advertencia para la segunda vuelta: “No podemos pensar como los monjes”

El excongresista sostuvo que cerca de medio millón de personas no acudió a las urnas el 31 de mayo al asumir que el candidato del Pacto Histórico ganaría sin dificultad

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Bolívar vinculó la segunda vuelta del 21 de junio con la necesidad de movilizar el voto que faltó en la jornada anterior - crédito Captura de Pantalla Gustavo Bolívar - Facebook/Colprensa
Bolívar vinculó la segunda vuelta del 21 de junio con la necesidad de movilizar el voto que faltó en la jornada anterior - crédito Captura de Pantalla Gustavo Bolívar - Facebook/Colprensa

A diez días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, al interior de la campaña de Iván Cepeda se siguen lamentando que no hayan logrado obtener la Presidencia en las elecciones del 31 de mayo, tras quedar en el segundo lugar con 9,7 millones de votos, superado por Abelardo de la Espriella, quien obtuvo más de 10,3 millones de apoyos.

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), contó en sus redes sociales algunas de las causas por las que, según su análisis, la campaña no logró los resultados esperados.

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En un video, el excongresista del Pacto Histórico aseguró que una de las causas fue que parte del electorado creyó que el triunfo era seguro y optó por no votar en la primera vuelta presidencial.

“Muchas personas han hecho comentarios, me han dicho cosas, etcétera. Pero una persona muy allegada me comentó, en tono de confesión, que no había votado por Cepeda y es petrista, izquierdista, de todo. Me dijo: ‘La verdad, pensé que ustedes estaban muy sobrados’. Y claro, como esa persona, seguramente hay miles o tal vez cientos de miles”, mencionó Bolívar.

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Para ilustrar su punto, el exdirector del DPS recordó una anécdota muy particular que, según él cala perfectamente en el ambiente que se siente al interior de la campaña del líder progresista.

La historia relata sobre unos monjes que debían llevar vino y terminaron aportando agua al barril al asumir que “nadie se iba a dar cuenta” cuando se mezclara.

Los cien monjes pensaron que si llevaban agua no se iba a notar porque todos los otros 99 llevaban vino. Pues eso nos pasó el 31 de mayo y eso no nos puede pasar en el 21 de junio”, recordó.

Como ejemplo, mencionó lo que ocurre en Perú, donde, según su comparación, dos candidatos están separados por una diferencia mínima. En esa línea, sostuvo que, de acuerdo con sus cálculos, cerca de 500.000 personas no fueron a sufragar porque pensaron que Iván Cepeda ganaría con facilidad.

“Esa presidencia se va a definir por poquiticos votos, poquiticos votos. Así que compañeros, compañeras, este mensaje es para decirles todos los votos son muy importantes, demasiado importantes. No podemos pensar como los monjes, que mi voto no va a servir y por eso me hago el que voté y no voté, porque nos puede pasar lo que nos pasó el 31 de mayo, que muchos se confiaron”, mencionó.

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