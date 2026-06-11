Qué tiene el kit para voluntarios que entrega la FIFA: creador de contenido colombiano que estará en el Mundial 2026 reveló su contenido

El paquete incluye prendas en tonos azul y verde limón, junto con accesorios con la imagen del torneo y distintivos específicos de cada sede para identificar a quienes prestarán apoyo durante el campeonato - crédito @alejixx__/Instagram

El creador de contenido identificado con el nickmane de Alejixx, reconocida influencer colombiana radicada en Estados Unidos, sorprendió a sus seguidores tras mostrar en sus redes sociales el kit oficial que recibirán los voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El video, difundido a través de su cuenta de Instagram, permitió conocer en detalle la indumentaria y accesorios que portarán los colaboradores encargados de apoyar la logística del torneo.

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El paquete entregado por el comité organizador incluye elementos como gorras, camisetas, tenis, impermeables y bolsos, todos diseñados para responder a las exigencias operativas y climáticas del evento.

El uniforme destaca por sus colores llamativos, especialmente los tonos azul y verde limón, que predominan en camisetas, chaquetas, pantalonetas y pantalones.

El influencer colombiano Alejixx exhibió gorras, camisetas, tenis, impermeables y bolsos del kit de voluntarios del Mundial 2026 - crédito captura pantalla/@alejixx__/Instagram

La dotación incorpora la imagen oficial del torneo y parches específicos de cada ciudad, permitiendo identificar fácilmente al personal de apoyo en los distintos escenarios de la Copa.

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En el video publicado, la joven señaló: “¿Qué nos da la FIFA por ser voluntarios del mundial? Primero, la gorra. Este es el diseño, está muy chimba, todo con el veintiséis", dijo en la publicación.

Así mismo, agregó: “Yo me veo muy mal con gorra, pero para este sol está muy buena. También tenemos las camisetas de voluntario, que aquí va el parche de cada ciudad. Este es el parche de Miami. Y así es como se ve puesta“.

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El calzado deportivo fue suministrado por la reconocida marca patrocinadora del evento deportivo y presenta un diseño en color negro que contrasta con el resto del uniforme.

De acuerdo con las normas establecidas por la FIFA, todos los voluntarios deben portar la indumentaria oficial durante sus jornadas laborales y no pueden utilizar prendas diferentes en sus funciones. El equipamiento busca facilitar la identificación del personal y garantizar comodidad en diversas condiciones meteorológicas.

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En su publicación, el creador de contenido continuó describiendo lo que incluía el kit: “Además, tenemos pantaloneta. Así es como se ve puesta. Y también tenemos pantalón. Por favor, mírenme esta elegancia. También tenemos chaqueta, que es de mis prendas favoritas. Y así es como usted quedaría vestido de voluntario del mundial. Pero claramente esto no va con Crocs, va con esto tan hermoso y cómodo que nos dieron claramente acá con los 26. Y así se ve”.

El video de Alejixx en Instagram detalló que el kit de la FIFA 2026 incluye un parche de ciudad como el de Miami - crédito captura pantalla/@alejixx__/Instagram

“Y también tenemos bolsito para llevar nuestras cosas. Yo ya le puse unos pines y también le puse mi llavero de Porsche. Y además de todo eso, también nos dieron tarjetas para el transporte de Miami, esta tarjeta para enterarnos de todo lo que está pasando al momento en el mundial y muchos más parches para ponerles a las camisetas y a la chaqueta”, añadió el influencer.

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El inicio de las actividades para los voluntarios se produjo días antes del partido inaugural de la Copa Mundial 2026, cuando comenzaron a familiarizarse con los espacios asignados y los recorridos que deberán cumplir durante el evento.

Los colaboradores prestarán apoyo en lugares clave como aeropuertos, hoteles y zonas de atención estratégica para delegaciones, invitados y representantes de la FIFA.

La divulgación del kit generó curiosidad entre miles de aficionados, quienes pudieron conocer por primera vez la imagen que tendrán los voluntarios en uno de los eventos deportivos más esperados del año.

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La influencer Emily León modifica la camiseta de la Selección Colombia y desata críticas

La publicación de una versión recortada y con añadidos generó rechazo entre usuarios, que señalaron la alteración de un símbolo del país y hablaron de irrespeto en plena antesala del torneo 2026 - crédito @rococoemily/TikTok

La influencer Emily León modificó la camiseta de la selección Colombia antes del inicio del Mundial de la FIFA 2026 y desató una ola de críticas en redes, donde varios usuarios la acusaron de “una falta de respeto”.

En su publicación, León dijo que buscaba apartarse de la “fiebre mundialista” con un diseño propio para usar durante el torneo. El cambio generó rechazo entre seguidores que cuestionaron la intervención de una prenda que consideran un símbolo nacional.

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Según los comentarios, la creadora de contenido recortó partes de la camiseta y añadió elementos que cambiaron el estilo original, con tonos rosados y naranja como protagonistas.

Ante las reacciones, León respondió que el resultado obedecía a sus gustos personales y que no pretendía imponer esa forma de usarla.

No es la primera vez que la joven recibe críticas por alterar camisetas de fútbol: en el pasado se viralizó una intervención a una prenda del Once Caldas, a la que agregó piezas de encaje.

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