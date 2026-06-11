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La Universidad de Antioquia aplazó la elección de rector hasta junio de 2026

Ocho académicos siguen en carrera en medio de interinidad y vigilancia estatal, mientras la nueva fecha redefine el escenario de gobernabilidad universitaria

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Los hechos ocurrieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia - crédito Universidad de Antioquia
La sesión extraordinaria 00008 de 2026 cambió la fecha de la designación al 24 de junio, tras hallar que el calendario vulneraba los tiempos mínimos del reglamento interno, según El Tiempo y El Colombiano - crédito Universidad de Antioquia

El aplazamiento de la elección de rector en la Universidad de Antioquia quedó definido el 10 de junio de 2026, después de que el Consejo Superior Universitario (CSU) detectó que el cronograma incumplía los plazos mínimos exigidos por la regulación interna.

La sesión extraordinaria 00008 de 2026, realizada en el Centro Administrativo Departamental de Medellín, reprogramó la designación para el miércoles 24 de junio de 2026, informaron desde la universidad.

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La elección se reprogramó porque el proceso no cumplió el mínimo de 20 días hábiles para la verificación de requisitos y la divulgación ante la comunidad universitaria de los nombres de los candidatos y los resúmenes de sus hojas de vida.

El CSU también estableció que entre la inscripción de aspirantes y la fecha inicialmente prevista para la designación no había transcurrido al menos un mes, como fija el Acuerdo Superior 023 del 10 de octubre de 1994.

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El análisis del caso se realizó al revisar el desarrollo del proceso previsto en la Resolución Superior 00007 del 26 de marzo de 2026.

El CSU constató que antes de la fecha programada solo se habían completado 12 días hábiles desde el inicio de la difusión de las hojas de vida, por lo que ajustó el calendario para evitar riesgos jurídicos.

La decisión se formalizó mediante la Resolución Superior 0013 de 2026. Según el CSU, el cambio de fecha no modifica las etapas ya surtidas, que conservan su validez.

¿Cómo se elige al rector?

La responsabilidad de elegir al rector corresponde al Consejo Superior Universitario, integrado por nueve miembros con derecho a voto.

El procedimiento contempla la presentación de propuestas por parte de los aspirantes ante el CSU, seguida de la deliberación y la votación. La normativa vigente establece que la designación se concreta cuando uno de los candidatos obtiene cinco votos favorables.

La universidad realizó una consulta intersectorial el 4 de junio, dirigida a estudiantes, profesores y otros sectores. El resultado no es vinculante y funciona como insumo para el órgano decisor. En esa jornada, Luquegi Gil Neira obtuvo 4.206 apoyos, seguido por John Mario Muñoz Lopera con 1.677.

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