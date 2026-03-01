Cancillería de Colombia suspendió dos puestos de votación en Medio Oriente por conflictos en Israel y Emiratos Árabes

Las ciudades de Tel Aviv y Abu Dhabi no podrán iniciar las elecciones legislativas desde el lunes 2 de marzo - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Mientras las sedes diplomáticas de Colombia en el exterior se alistan para abrir las votaciones legislativas desde este lunes 2 de marzo, la Cancilleria de Colombia anunció en la tarde del domingo 1 de marzo que dos de los puestos de votación ubicados en el Medio Oriente no serán habilitados por ahora.

Según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida aplica sobre los puntos de votación ubicados en los consulados de Tel Aviv, en Israel, y Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, en respuesta a la crisis de seguridad que afecta a ambos países.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar a la opinión pública y a la comunidad colombiana residente en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos que, debido a la situación actual de seguridad en dichos países, los puestos de votación previstos en Tel Aviv y Abu Dhabi no podrán abrirse este lunes 2 de marzo a las 8:00 a. m., como estaba programado”, señaló la cartera.

El comunicado oficial de la Cancillería destacó que las autoridades locales ordenaron la suspensión de actividades no esenciales y recomendaron a la población permanecer en sus hogares.

Esta directriz, orientada a salvaguardar la integridad de residentes y funcionarios, llevó a priorizar la seguridad de los connacionales y del personal consular, motivo por el cual los puntos electorales no abrirán en la fecha prevista.

En ambas ciudades, la incertidumbre por la situación en la región motivó la cancelación temporal de los servicios consulares electorales. Las misiones diplomáticas colombianas continuarán con un monitoreo constante de la evolución de los acontecimientos.

La Cancillería informó que en los próximos días evaluará si existen condiciones apropiadas para reabrir los puestos de votación, considerando la posibilidad de que el martes 3 de marzo puedan retomarse las actividades.

Mientras tanto, se recomendó a los ciudadanos colombianos mantenerse informados mediante los canales oficiales del Ministerio y de las embajadas respectivas, con el objetivo de recibir instrucciones actualizadas sobre el proceso electoral y las disposiciones de seguridad.

El Gobierno Nacional reiteró su voluntad de garantizar el derecho al voto de sus ciudadanos en el exterior. La Cancillería destacó que seguirá adoptando medidas de protección para asegurar tanto la integridad física como la participación efectiva en el proceso democrático.

“Se invita a los connacionales a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Cancillería y de las respectivas misiones diplomáticas. El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la garantía del derecho al voto de los colombianos en el exterior y continuará adoptando las medidas necesarias para proteger su integridad y asegurar el adecuado desarrollo del proceso electoral”, concluyó la cartera en su comunicado.

Entretanto, el resto de sedes diplomáticas continuarán con el cronograma asignado para abrir las urnas desde el lunes 2 de marzo, una jornada que se extenderá hasta el 8 de marzo, cuando en Colombia se complete el proceso electoral.