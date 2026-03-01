Colombia

Cancillería de Colombia suspendió dos puestos de votación en Medio Oriente por conflictos en Israel y Emiratos Árabes

Las misiones diplomáticas anunciaron la imposibilidad de iniciar el proceso de votación como estaba previsto, al priorizar la protección de ciudadanos y personal consular en virtud de las restricciones vigentes

Las ciudades de Tel Aviv
Las ciudades de Tel Aviv y Abu Dhabi no podrán iniciar las elecciones legislativas desde el lunes 2 de marzo - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Mientras las sedes diplomáticas de Colombia en el exterior se alistan para abrir las votaciones legislativas desde este lunes 2 de marzo, la Cancilleria de Colombia anunció en la tarde del domingo 1 de marzo que dos de los puestos de votación ubicados en el Medio Oriente no serán habilitados por ahora.

Según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida aplica sobre los puntos de votación ubicados en los consulados de Tel Aviv, en Israel, y Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, en respuesta a la crisis de seguridad que afecta a ambos países.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar a la opinión pública y a la comunidad colombiana residente en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos que, debido a la situación actual de seguridad en dichos países, los puestos de votación previstos en Tel Aviv y Abu Dhabi no podrán abrirse este lunes 2 de marzo a las 8:00 a. m., como estaba programado”, señaló la cartera.

El comunicado oficial de la Cancillería destacó que las autoridades locales ordenaron la suspensión de actividades no esenciales y recomendaron a la población permanecer en sus hogares.

La Cancillería colombiana informa que
La Cancillería colombiana informa que la medida busca proteger a ciudadanos y funcionarios ante la recomendación de autoridades locales de permanecer en casa - crédito Cancillería

Esta directriz, orientada a salvaguardar la integridad de residentes y funcionarios, llevó a priorizar la seguridad de los connacionales y del personal consular, motivo por el cual los puntos electorales no abrirán en la fecha prevista.

Las autoridades locales han dispuesto la suspensión de las actividades no esenciales y han instado a la población a permanecer en sus hogares, como medida preventiva ante las circunstancias actuales. En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales, así como del personal consular, se ha tomado la decisión de no abrir esos puestos electorales”, señala el comunicado.

En ambas ciudades, la incertidumbre por la situación en la región motivó la cancelación temporal de los servicios consulares electorales. Las misiones diplomáticas colombianas continuarán con un monitoreo constante de la evolución de los acontecimientos.

La Cancillería informó que en los próximos días evaluará si existen condiciones apropiadas para reabrir los puestos de votación, considerando la posibilidad de que el martes 3 de marzo puedan retomarse las actividades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores destaca que la decisión afecta a los consulados de Tel Aviv e Israel y Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos - crédito Colprensa

“La Cancillería, a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares, mantendrá un monitoreo permanente de la situación con el propósito de evaluar, en los próximos días y en función de la eventual apertura del puesto el día martes, las condiciones de seguridad que permitan retomar las labores con normalidad y proceder a la habilitación de los puestos mencionados”, comentó la Cancillería.

Mientras tanto, se recomendó a los ciudadanos colombianos mantenerse informados mediante los canales oficiales del Ministerio y de las embajadas respectivas, con el objetivo de recibir instrucciones actualizadas sobre el proceso electoral y las disposiciones de seguridad.

El Gobierno Nacional reiteró su voluntad de garantizar el derecho al voto de sus ciudadanos en el exterior. La Cancillería destacó que seguirá adoptando medidas de protección para asegurar tanto la integridad física como la participación efectiva en el proceso democrático.

La reapertura de los consulados
La reapertura de los consulados electorales se evaluará en los siguientes días, considerando las condiciones de seguridad para una eventual reanudación - crédito Jesús Áviles/Infobae Colombia

“Se invita a los connacionales a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Cancillería y de las respectivas misiones diplomáticas. El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la garantía del derecho al voto de los colombianos en el exterior y continuará adoptando las medidas necesarias para proteger su integridad y asegurar el adecuado desarrollo del proceso electoral”, concluyó la cartera en su comunicado.

Entretanto, el resto de sedes diplomáticas continuarán con el cronograma asignado para abrir las urnas desde el lunes 2 de marzo, una jornada que se extenderá hasta el 8 de marzo, cuando en Colombia se complete el proceso electoral.

