A una semana de las elecciones, así quedaría conformado el nuevo Congreso de Colombia, según encuestas

Ambos sondeos revelan una competencia directa entre Pacto Histórico y Centro Democrático como principales fuerzas del próximo Congreso colombiano - crédito Colprensa

El domingo 8 de marzo de 2026, los colombianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir a los congresistas que los representarán para el periodo 2026 - 2030.

A falta de una semana para que se lleven a cabo los comicios legislativos, se conocieron los últimos sondeos de opinión en la que se midieron los respaldos de la ciudadanía hacia las colectividades que disputarán las 284 curules del recinto de la democracia colombiana (102 de Senado y 182 de Cámara de Representantes).

Inicialmente, se encuentra la encuesta de intención de voto realizado por la firma Atlas Intel, revelado por Semana, donde las listas encabezadas por partidos tradicionales se enfrentan a una disputa reñida para asegurar su supervivencia institucional.

El Pacto Histórico lidera la intención de voto al Senado en Colombia con más del 28% de respaldo - crédito Colprensa

El Pacto Histórico, movimiento político que respalda el presidente Gustavo Petro, se consolida como la primera fuerza para el Senado, con un 28,2% de intención de voto. A la par, se encuentra el Centro Democrático, movimiento liderado naturalmente por el expresidente y hoy candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez, que alcanzó un 17,6% en la preferencia de los electores.

Posteriormente, se ubica el movimiento Salvación Nacional, alineado con la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, que registra 7,1% de intención de voto, seguido del Partido Conservador con un 7% de apoyo, el Partido de la U obtiene un 6,7%, y el Partido Liberal alcanza un 5,5 % en la intención de voto.

Por su parte, la Alianza Verde se ubica con una preferencia del 4,8%, mientras que la coalición de Cambio Radical y ALMA (conformada por Liga de Gobernantes, Colombia Justa Libres, ADA y Dignidad Liberal) registra un 2,3%.

Partidos como Alianza Verde, Cambio Radical y ALMA enfrentan dificultades para superar el umbral mínimo y asegurar su presencia en el Senado - crédito @Mineducacion/X

El panorama se complica para los partidos con menor caudal electoral: Creemos suma 1,3%, Fuerza Ciudadana llega apenas al 1%, y Ahora Colombia (alianza Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso) logra un 0,9%. Siguen en la lista Patriotas (0,7%), Colombia Segura y Próspera (0,2%), Frente Amplio, Lista de Oviedo y Partido Oxígeno (cada uno con 0,1%). Entre tanto, el voto en blanco suma un 4,3%.

La fragmentación de la oferta parlamentaria ha conducido a la formación de múltiples coaliciones e iniciativas conjuntas, reflejando el temor de no alcanzar el umbral mínimo que garantiza la supervivencia legal de los partidos.

Encuesta de Guarumo

La misma situación se refleja en la encuesta realizada por la firma Guarumo y EcoAnalítica, revelada por El Tiempo.

Según el estudio, Pacto Histórico registra una intención de voto de 28,7%, mientras que el Centro Democrático, partido identificado con el expresidente Álvaro Uribe, alcanza 21,9%.

Detrás de los líderes, los partidos Liberal (7,8%), Conservador (7,1%) y la U (6,2%) ocupan posiciones intermedias, lo que anticipa su continuidad en la próxima distribución de curules, situándolos como actores decisivos para la configuración de coaliciones de gobierno o de oposición para el periodo correspondiente.

Simulación de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, con un margen estrecho y un alto porcentaje de voto en blanco o indecisos - crédito Encuesta Guarumo

Entre las fuerzas no tradicionales, el Partido Oxígeno asciende en esta encuesta a la sexta posición, con 3,6% de la intención de voto, seguido de la coalición Alianza por Colombia —que agrupa a Alianza Verde, En Marcha, ASI y Colombia Renaciente—, con 3,5%, mientras que La Coalición Ahora Colombia, conformada por Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, cuenta con el 3,2% de preferencia del electorado.

En contraste, Cambio Radical y su alianza con la coalición Alma solo alcanza el 3% de apoyos, el Movimiento de Salvación Nacional registra 2% de intención de voto, Fuerza Ciudadana suma 1,1%, mientras que Creemos, Frente Amplio Unitario, Con toda por Colombia, Colombia Segura y Próspera y Patriotas presentan valores iguales o inferiores a 0,6%, lo que los coloca por debajo del umbral requerido para participar en la asignación de escaños.

Para obtener escaños en el Senado de Colombia, los partidos deben lograr al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la elección - crédito Prensa Senado

Así se asignan las curules

En Colombia, la asignación de curules en el Congreso se realiza mediante un sistema de representación proporcional, que distribuye los escaños de acuerdo con el número de votos que obtiene cada partido político.

Según lo estipulado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, todas las listas participantes deben enfrentarse a un primer paso eliminatorio: el umbral.

En el Senado, este umbral se establece en el 3% de los votos válidos emitidos en todo el país. Si en una elección participan 20 millones de electores, solo los partidos que superen los 600.000 votos pueden acceder al reparto de bancas.

Mientras que en la Cámara de Representantes, este filtro se ajusta a la realidad regional: cada departamento calcula su cociente electoral al dividir los votos válidos por el número de curules disponibles en esa jurisdicción, y el umbral equivale al 50% de ese cociente.

Únicamente los partidos que superan el umbral pueden acceder a la distribución de curules en el poder legislativo colombiano - crédito Colprensa

El sistema otorga a cada departamento un piso mínimo de representación de 2 curules, independientemente de su población, lo que garantiza presencia incluso para zonas de baja densidad como Amazonas, Vaupés o Guainía.

A medida que aumenta el número de habitantes, se asigna un escaño adicional por cada 365.000 personas que excedan el umbral inicial, lo que genera una concentración de puestos en territorios con mayor población.

Actualmente, Bogotá cuenta con 18 curules asignadas de forma fija, seguido de Antioquia con 17 curules y Valle del Cauca con 13 escaños, respectivamente.

Una vez superado el umbral y definidos los partidos habilitados, se emplea la cifra repartidora, basada en el método matemático conocido como D’Hondt. Este sistema consiste en dividir sucesivamente la votación total de cada partido por los números enteros desde uno hasta el total de curules disponibles.

Por último, la modalidad de listas inscrita por cada partido ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si la lista es cerrada, las curules se asignan siguiendo estrictamente el orden en que aparecen los nombres en la nómina inscrita.

En cambio, si el partido optó por una lista abierta o de voto preferente, los candidatos se reordenan en función del respaldo individual recibido. Es decir, los escaños asignados al partido los ocupan quienes hayan reunido más votos personales dentro de esa organización.