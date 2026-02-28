Yeferson Cossio reveló que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune y explicó lo que le habría causado esta condición de salud

Yeferson Cossio sorprende a sus seguidores con un mensaje íntimo sobre su salud - crédito @yefersoncossio/IG

El creador de contenido Yeferson Cossio reveló a través de sus redes sociales que recibió un diagnóstico de alopecia areata, una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cuero cabelludo.

La noticia, divulgada mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, generó preocupación entre sus seguidores, acostumbrados a seguir de cerca tanto su vida personal como profesional.

Según relató el propio Cossio, los síntomas comenzaron a manifestarse con la aparición de parches sin cabello en diferentes zonas de la cabeza, asociados a episodios de estrés.

En el video, el influenciador colombiano explicó que decidió no recurrir a los tratamientos médicos convencionales, como el uso de corticosteroides o inmunosupresores, y optó por una vía alternativa para abordar el aspecto estético de la condición.

“Como muchos de ustedes saben, yo me quedo calvo por parches por el estrés que me da. Entonces vean la solución. Ya dejé de molestar con esos calvos y le dije a Kory: tatúeme, por favor, y vamos melos”, afirmó Cossio. El procedimiento consistió en tatuar de negro las áreas afectadas, con el objetivo de disimular visualmente los espacios despoblados.

Una confesión de Yeferson Cossio en redes sociales sobre su diagnóstico de alopecia se convirtió en tema de conversación, generando expectativa y solidaridad entre sus seguidores - crédito @yefito/ Instagram

La alopecia areata es un trastorno autoinmune de carácter crónico que se manifiesta con la caída del cabello en áreas específicas, generando parches con forma de moneda. Esta condición puede presentarse en personas de cualquier edad y género, y suele estar relacionada con altos niveles de estrés, lo que debilita la hebra capilar y facilita la pérdida de cabello, según información de Mayo Clinic.

El diagnóstico de Cossio se suma a la lista de personalidades que han hecho pública su experiencia con enfermedades autoinmunitarias, visibilizando tanto los desafíos médicos como las alternativas personales elegidas para sobrellevarlas. El propio creador de contenido aseguró que el impacto del estrés en su vida cotidiana resultó determinante en la aparición de los síntomas, y que la decisión de tatuarse respondió a una necesidad de confort personal y de aceptación de su imagen.

Este trastorno ocurre cuando el sistema inmunitario, responsable de proteger al organismo, ataca por error los folículos pilosos sanos, lo que interrumpe el crecimiento normal del cabello.

La aparición de la alopecia areata no discrimina por género o edad, y puede afectar tanto a hombres como a mujeres y niños. En algunos casos, existe un antecedente familiar de la enfermedad, lo que sugiere un componente genético. Además, ciertos eventos significativos en la vida, como enfermedades graves, experiencias traumáticas o cambios hormonales como el embarazo, pueden desencadenar la aparición de los síntomas.

La alopecia areata se manifiesta con la caída del cabello en áreas específicas, formando parches redondos; puede afectar a personas de cualquier edad y género - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal síntoma es la pérdida de cabello, que suele comenzar con uno o varios parches lisos y redondos en el cuero cabelludo, de tamaños que pueden variar entre uno y cuatro centímetros de diámetro. Aunque la caída de cabello se presenta con mayor frecuencia en la cabeza, también puede afectar a otras partes del cuerpo, como la barba, las cejas, el vello púbico, los brazos o las piernas.

Algunas personas experimentan sensaciones de ardor o picazón en las áreas afectadas, y en ciertos casos se observan hendiduras en las uñas. Un signo característico es la presencia de cabellos cortos y delgados en los bordes de los parches, que pueden parecer signos de exclamación bajo un instrumento de aumento.

En determinadas circunstancias, la alopecia areata progresa y genera la pérdida total del cabello en el cuero cabelludo (alopecia totalis) o en todo el cuerpo (alopecia universalis), situación que puede ocurrir aproximadamente seis meses después del inicio de los síntomas.

Este trastorno autoinmune se presenta cuando el sistema inmunitario ataca por error los folículos pilosos, interrumpiendo el crecimiento capilar, según Mayo Clinic - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de la alopecia areata se realiza a través de la evaluación clínica por parte de un profesional de la salud, quien examina las áreas de pérdida de cabello y puede solicitar una biopsia del cuero cabelludo o pruebas de sangre para descartar otros trastornos autoinmunitarios, como problemas de tiroides.

El tratamiento varía según la gravedad y extensión de la pérdida de cabello. En casos leves, el cabello puede volver a crecer de forma espontánea en unos meses. Cuando la pérdida es extensa, se pueden emplear inyecciones de esteroides, medicamentos tópicos, terapia con luz ultravioleta o, en situaciones más graves, inhibidores de JAK administrados en pastillas. Las pelucas también son una opción para quienes desean ocultar las áreas afectadas.